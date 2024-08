https://www.middleeasteye.net/opinion/ismail-haniyeh-killing-netanyahu-only-goal-set-region-fire



Ermordung von Ismail Haniyeh: Netanjahus einziges Ziel ist es, die Region in Brand zu setzen

Von David Hearst

1. August 2024

Israels Premierminister versucht, den Iran und die Hisbollah in einen regionalen Krieg zu ziehen, den seine Armee nicht gewinnen kann

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht am 24. Juli 2024 vor dem US-Kongress im Kapitol (AFP)

Mit der Tötung von Ismail Haniyeh, dem Leiter des politischen Büros der Hamas in Teheran, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die bisher deutlichste Botschaft an den Iran und die Widerstandsbewegungen gesendet, dass er einen regionalen Krieg will.

Indem er jegliche Beteiligung an dem Drohnenangriff, bei dem Haniyeh getötet wurde, abstreitet, hat US-Außenminister Antony Blinken die angeschlagene Glaubwürdigkeit Washingtons weiter beschäd igt.

US-Sicherheitsbeamte informierten Journalisten bereits eine Stunde nach dem Angriff, dass ein hochrangiges Mitglied der Achse des Widerstands getötet worden sei. Zunächst wurde angenommen, dass es sich um einen zweiten Anschlag im Libanon handelte, nachdem Fuad Shukr, der ranghöchste militärische Befehlshaber der Hisbollah und rechte Hand des Führers Hassan Nasrallah, getötet worden war.

Sicher ist jedoch, dass US-Sicherheitsbeamte bereits wenige Minuten nach dem Drohnenangriff auf Haniyeh von diesem wussten. Netanjahu als einen Führer darzustellen, der sich in der Gewalt jüdischer messianischer Faschisten befindet, weil er diesen Schlag angeordnet hat, ist nur die halbe Wahrheit.

Als ich ihn vor zwei Jahrzehnten als politischen Außenseiter traf, der von meinen liberalen zionistischen Gastgebern als Extremist bezeichnet wurde, hatte Netanjahu nur eine Idee zu vermitteln: Der Iran war das Mutterschiff. Hamas und Hisbollah waren nur die Flugzeugträger.

Netanjahus lebenslanger Glaube, dass er seine Nation zum Sieg führen wird, indem er die palästinensische nationale Sache zerschlägt und verhindert, dass ein Staat jemals das Licht der Welt erblickt, kann niemals außer Acht gelassen werden.

Heute könnte er glauben, dass er an der Schwelle zu seinem größten politischen Erfolg als Israels dienstältester Premierminister steht, indem er die USA und Großbritannien in einen Krieg mit dem Iran hineinzieht.

Abbruch der Verhandlungen

Mit der Ermordung Haniyehs, der an dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober nicht beteiligt war und dessen Büro für die Verhandlungen mit den Vermittlern Katar und Ägypten zuständig war, sendete Netanjahu auch andere Botschaften.

Netanjahu hat die Verhandlungen und jeden Gedanken an eine lebendige Rückkehr der Geiseln zunichte gemacht. Dies sollte bereits bei der letzten Gesprächsrunde in Rom deutlich geworden sein, bei der die israelische Seite ihre Bedingungen für die erste Phase des Abkommens vervielfacht hat.

Dies wurde auch bei Netanjahus letztem Besuch in Rafah deutlich, wo er versicherte, Israel werde die Kontrolle über den Philadelphi-Korridor auf unbestimmte Zeit behalten.

Der katarische Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hat die Frage gestellt, wie Verhandlungen fortgesetzt werden können, wenn Israel seinen Verhandlungspartner getötet hat.

Auch ohne Waffenstillstand war Haniyeh für Israel lebend mehr wert als tot

Haniyeh war nämlich Mitglied eines Verhandlungskomitees, das ohne ihn weitermachen wird.

Al Thanis bissige Reaktion richtete sich gegen Netanjahu, der alles in seiner Macht Stehende getan hat, um die Spannungen in der Region zu verschärfen und die Position der US-Regierung in Bezug auf einen dauerhaften Waffenstillstand sowie ihre konsequente Ablehnung der Eröffnung einer zweiten Front im Libanon zu untergraben.

Mit der Ermordung eines sanftmütigen Mannes wie Haniyeh, der sich nicht im Untergrund versteckte, sondern in der Öffentlichkeit lebte und seine Karriere den Verhandlungen und dem Engagement mit der islamischen Welt in Katar, der Türkei und dem Iran widmete, hat Israel eine Führungspersönlichkeit getötet, die es eines Tages brauchen könnte, um eine Hudna oder einen langfristigen Waffenstillstand auszuhandeln.

Aus der Gleichung gestrichen

Persönlich war Haniyeh liebenswürdig, sanftmütig, ein aufmerksamer Zuhörer, bescheiden – der perfekte Diplomat. Er war nie jemand, der schlecht über die Fatah oder Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas sprach.

Wenn das israelische Militär nicht in der Lage ist, die Hamas im Gazastreifen zu besiegen oder außer Gefecht zu setzen, dann braucht Israel Leute in der Hamas, mit denen es verhandeln kann – das muss jetzt sogar dem israelischen Militär klar sein. Einen von ihnen haben sie gerade getötet.

Aus strategischer Sicht ist das Vorgehen Israels Wahnsinn. Das ist nicht mein Wort, sondern das des ehemaligen israelischen Generals Amiram Levin, der mit einigem Understatement hinzufügte, dass die „Sicherheitskräfte sich entschieden hätten wehren müssen“.

Auch ohne Waffenstillstand war Haniyeh für Israel lebend mehr wert als tot.

Israel hätte einem westlichen Publikum gegenüber plausibel argumentieren können, dass es Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant nicht an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausliefern würde, während ein anderer der im Antrag des IStGH auf Haftbefehle genannten Personen, Haniyeh, frei in Katar leben und sich in der Region bewegen könnte.

Katar wäre unweigerlich unter Druck gesetzt worden, ihn auszuliefern und das politische Büro der Hamas auszuweisen.

Jetzt, da er aus dem Spiel ist, hat Israel diesen Schutz verloren. All dies hat Israel mit der Tötung Haniyehs erreicht.

Hamas gestärkt

Was Netanjahu mit Sicherheit nicht erreicht hat, ist eine Schwächung der Hamas.

Ganz im Gegenteil. Haniyeh, ein bescheidener Mann, der in diesem Krieg 60 Mitglieder seiner Familie, darunter Söhne und Enkel, an Israel verloren hat, wird als einer der größten Märtyrer der Hamas in die Geschichte eingehen.

Als Haniyeh erfuhr, dass seine Söhne und Enkel in Autos getötet worden waren, die von israelischen Streitkräften während des Zuckerfestes beschossen wurden, besuchte er gerade ein Krankenhaus in Doha, in dem verletzte Palästinenser aus dem Gazastreifen behandelt wurden.

Er sagte nur: „Möge Gott ihnen gnädig sein“, weigerte sich aber, seinen Besuch zu unterbrechen. Der Clip ging viral, weil er mehr über seine Fähigkeit aussagte, die palästinensische Sache über seinen persönlichen Kummer als Vater zu stellen, als Worte es hätten tun können.

Israel hat zahllose Hamas-Führer und -Kommandeure getötet, und die Bewegung ist nur gewachsen – an Rekruten, Waffen und politischem Einfluss. Heute zeigen Umfragen, dass die Hamas im Westjordanland gewinnen würde, wenn dort freie Wahlen stattfinden dürften.

Die Hamas, die sich dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen seit 10 Monaten widersetzt, ist um ein Vielfaches größer und leistungsfähiger als die Hamas zu Zeiten von Scheich Ahmed Jassin. Der querschnittsgelähmte Gründer der Hamas wurde getötet, als ein israelischer Kampfhubschrauber eine Rakete auf ihn abfeuerte, als er vom Fajr-Gebet in Gaza gerollt wurde. Haniyeh war sein Stabschef. Diese Ermordung wurde international verurteilt.

Das israelische Militär kennt die Wahrheit: Haniyeh zu töten war das Letzte, was sie tun sollten, wenn sie eine ihrer Geiseln lebend wiedersehen wollen.

Das Ansehen der Hamas ist in Palästina und in der arabischen und muslimischen Welt seit dem Anschlag vom 7. Oktober nicht gesunken, sondern gestiegen. Dies ist der einzige Grund, warum der 88-jährige Abbas, der die Versöhnungsvereinbarungen immer wieder zerrissen hat, seinem getöteten Rivalen am Mittwoch die Ehre erwies.

Abbas verurteilte den Mord als „feige Tat und gefährliche Entwicklung“ und rief die Palästinenser zur Einigkeit auf. Abbas sprach aus Angst und politischer Notwendigkeit, nicht aus Liebe zur Hamas.

Wenige Tage nach einem in Peking ausgehandelten Versöhnungsabkommen zwischen den palästinensischen Gruppierungen versuchten Abbas‘ Sicherheitskräfte erfolglos, einen verletzten Kommandeur des Tulkarm-Bataillons aus einem Krankenhaus im besetzten Westjordanland zu verhaften.

Sie können also absolut sicher sein, dass Abbas nicht die Absicht hat, die Fatah mit den anderen palästinensischen Fraktionen zu vereinen. Der Verhandlungsführer der Fatah in Peking mag aufrichtig gewesen sein, aber für Abbas war Peking nur eine Show. Vor Ort im besetzten Westjordanland hat es keinen Unterschied gemacht.

Feuer in der Region, Feuer im eigenen Land

Es ist auch kein Zufall, dass Haniyehs Ermordung nur einen Tag nach dem Einbruch israelischer Faschisten und rechtsextremer Knessetmitglieder in eine Haftanstalt angeordnet wurde, um zu verhindern, dass Soldaten wegen der Vergewaltigung einer palästinensischen Gefangenen festgenommen werden.

Die Region in Brand zu setzen ist Netanjahus einzige Antwort auf das Buschfeuer, das in seinem Haus und vor seiner Haustür ausbricht.

Hunderte von Gefangenen haben sich mit erschütternden Berichten über das berüchtigte Sde Teiman-Gefangenenlager zu Wort gemeldet. Middle East Eye berichtete zuerst darüber, wie Eisenstangen, Elektroschocks, Hunde und Zigarettenverbrennungen bei der Folterung palästinensischer Häftlinge in israelischen Haftanstalten eingesetzt werden.

Omar Mahmoud Abdel Qader Samoud, der mehr als 42 Tage inhaftiert war, sagte, einer der Räume in der Einrichtung sei als „Disco“ bekannt.

„Ein Soldat zerrte mich nackt und mit Handschellen gefesselt auf den Boden und legte mich auf ein Stück Teppich“, so Samoud gegenüber MEE. „Die Soldaten bespritzten mich mit eiskaltem Wasser und stellten einen Ventilator vor mich hin. Sie ließen mich einige Tage lang allein, ohne Essen oder Wasser und ohne die Möglichkeit, aufzustehen und zur Toilette zu gehen. Ich urinierte auf mich selbst und flehte um Gnade, aber das war ihnen egal.

„Die Soldaten traten mich auf alle Teile meines Körpers“, fügte er hinzu. „Stellen Sie sich vor, Sie liegen nackt und mit Handschellen gefesselt auf dem Boden und fünf oder sechs Soldaten treten Sie mit ihren Stiefeln und schlagen mit Waffen und Schlägern auf Sie ein. Dann forderten sie mich auf, mich aufzusetzen. Wie hätte ich mich denn aufsetzen können? Als ich den Befehlen nicht folgen konnte, schlugen sie mich noch härter. Sie schlugen mich völlig nieder. Ich dachte, dieser Albtraum würde nie enden.“

Einen Monat später berichtete ein anonymer Arzt, der in demselben Zentrum arbeitet, dass Gliedmaßen aufgrund von Verletzungen durch Handschellen amputiert wurden, und merkte an: „Wir sind alle mitschuldig daran, das Gesetz zu brechen.“

Niemand wurde verhaftet, nichts wurde untersucht. Doch als der Druck des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen der Kriegsverbrechen in Gaza zunahm, sahen sich die israelischen Militärstaatsanwälte neben dem laufenden Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zum Handeln gezwungen.

Israel konnte sich nicht darauf berufen, dass es ein innerstaatliches gerichtliches Verfahren zur Untersuchung von Foltervorwürfen während der Haft gibt, wenn der Staat dieses Verfahren nicht anwendet. So wurden neun Soldaten verhaftet, die beschuldigt wurden, einen Häftling sexuell missbraucht zu haben, was dazu führte, dass er mit schweren Verletzungen am Rektum ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Zusammenbruch des Staates

Was dann geschah, war ein völliger Zusammenbruch des Staates, ähnlich wie der Angriff der Trump-Anhänger auf den Kongress im Jahr 2021.

Die Verhaftungen wurden von wütenden Demonstrationen vor den Toren von Sde Teiman begleitet, wobei mehrere Demonstranten die Tore vorübergehend durchbrachen. Unter den Demonstranten befanden sich Soldaten der Reserve sowie zwei rechtsextreme Parlamentarier: Zvi Sukkot, Mitglied der Religiösen Zionistischen Bewegung, und der Minister für Kulturerbe Amichai Eliyahu von der Partei Jüdische Kraft.

Die Polizei brauchte drei Stunden, um einzutreffen. Herzi Halevi, der Generalstabschef der Armee, musste eine Verteidigungssitzung über Israels Reaktion auf den jüngsten Angriff auf den Golanhöhen unterbrechen, um die Krise zu bewältigen. Armee und Polizei machten sich gegenseitig für den Zusammenbruch von Recht und Ordnung verantwortlich.

Eine Zeit lang verbarrikadierten sich die beschuldigten Soldaten in Sde Teiman und setzten Pfefferspray ein, um sich gegen ihre Verhaftung zu wehren, bevor sie schließlich in Gewahrsam genommen wurden.

Wenn die Hisbollah damit droht, den Ben-Gurion-Flughafen zu schließen oder das israelische Stromnetz lahm zu legen, sind das keine leeren Drohungen

Es ist ein Fehler, der oft von denen begangen wird, die sich als Freunde Israels bezeichnen, solche Szenen als Kampf zwischen gemäßigten Kräften und der extremen messianischen Rechten darzustellen. Das ist völlig illusorisch, denn die „Gemäßigten“ sind mit der Fortsetzung der mörderischen Gaza-Kampagne voll einverstanden. Die „Gemäßigten“ haben für den jüngsten Knesset-Gesetzentwurf gestimmt, der die Gründung eines palästinensischen Staates ablehnt.

Sie unterscheiden sich eher in den Mitteln als in den Zielen.

Israelis, die sich an ihre westliche Identität klammern, sind Meister darin, palästinensisches Land in Salamischeiben zu zerlegen – subtil, leise, ohne viel Aufhebens, aber geduldig, ein Grundstück, eine Straße, ein Gerichtsverfahren nach dem anderen. Sie sorgen sich um ihr Image, darum, dass sie weltweit als Ausgestoßene bezeichnet werden, und darum, dass ihnen persönlich das Etikett der Apartheid oder der Kriegsverbrechen angeheftet wird.

Die religiöse zionistische Rechte hingegen schert sich einen Dreck um die Weltmeinung oder internationale Gerichte. Sie wollen die Annexion des Westjordanlandes jetzt. Je eher das geschieht, desto besser.

Nennen Sie es Zionismus der zwei Geschwindigkeiten, aber das Ziel ist dasselbe: eine Einstaatenlösung, bei der der moderne Staat Israel das biblische Land Israel, das Land vom Fluss bis zum Meer, dominiert, wenn nicht sogar überlagert.

Vertiefung der Brüche

Es wäre aber auch ein Fehler, die immer tiefer werdenden Risse innerhalb Israels zu unterschätzen, die sich mitten in einem großen Krieg zeigen.

Israel stellt sich nach außen hin als der einzige funktionierende Staat in einer Nachbarschaft von gescheiterten Staaten dar. Man müsse in Israel keinen Staat aufbauen, prahlte Netanjahu einmal vor US-Politikern bei einem seiner zahlreichen Auftritte vor dem Kongress: „Wir sind bereits aufgebaut.“

Aber auch dieser Staat zeigt deutliche Anzeichen des Scheiterns.

Napoleon und Hitler befanden sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, und ihre jeweiligen Armeen hatten Europa unter ihren Stiefeln gezähmt, als beide Diktatoren es für eine gute Idee hielten, Russland anzugreifen.

Auch Netanjahu gefährdet alles, was Israel beim Aufbau eines starken Staates erreicht hat, indem er offen die Bedingungen für einen regionalen Krieg schafft.

Die israelischen Militärs wissen, dass die Tötung Haniyehs das Letzte war, was sie tun sollten, wenn sie eine ihrer Geiseln lebend wiedersehen wollen. Sie wissen, dass sie nicht bereit sind, den Südlibanon anzugreifen, weil sie nicht über genügend Panzer und Munition verfügen.

Sie wissen, wie gut bewaffnet die Hisbollah, die Houthis und andere Widerstandsgruppen sind und wie wirksam ihre Raketen sind. Sie wissen um die geografischen Gegebenheiten und Entfernungen sowie um die Verwundbarkeit der israelischen Bevölkerung und Wirtschaft durch einen Krieg an fünf Fronten gleichzeitig. Wenn die Hisbollah damit droht, den Ben-Gurion-Flughafen zu schließen oder das israelische Stromnetz lahmzulegen, sind das keine leeren Drohungen.

Die israelischen Sicherheitsbehörden wissen auch, dass sie Gefahr laufen, die Kontrolle über ihre Truppen zu verlieren, und wenn sie den Befehl zum Rückzug geben, werden viele Einheiten möglicherweise nicht gehorchen.

Israel unter Netanjahus Führung begeht den klassischen Fehler aller Kolonialmächte. Es übertreibt es mit dem messianischen Glauben, dass die Juden wirklich Gottes auserwähltes Volk sind, dass die Bibel all das, was jetzt geschieht, vorherbestimmt hat und dass Israel sein Ziel eines vollständigen militärischen Sieges erreichen kann.

Genau in diesem Moment ist es am verwundbarsten, und das Projekt könnte zusammenbrechen.

In den letzten Jahren der Apartheid schaltete das südafrikanische Regime auf Hochtouren. Es beschloss, die Regierung von Angola zu stürzen, ein Marionettenregime in Namibia zu installieren und Simbabwe, Botswana und Sambia anzugreifen – alles fruchtlose Projekte, die den Zusammenbruch des Regimes nicht aufhalten konnten. Netanjahus Israel beschreitet denselben Weg.

Diejenigen, die sich dessen bewusst sind, sollten schon aus Gründen der Selbsterhaltung handeln, bevor Netanjahu sie in einen Krieg verwickelt, den sie unmöglich aufhalten und schon gar nicht gewinnen können.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit deepl.com

