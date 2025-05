Es ging nie um Geiseln. Es ging nie um die Hamas.

Caitlin Johnstone

04. Mai 2025

Benjamin Netanjahu sagte am Donnerstag, dass die Befreiung der israelischen Geiseln in Gaza nicht seine oberste Priorität sei, und deutete stattdessen an, dass die Niederlage der Hamas Vorrang vor einem Geiselabkommen haben sollte.

„Wir haben viele Ziele in diesem Krieg„, sagte Netanjahu. ‚Wir wollen alle unsere Geiseln zurückholen. Das ist ein sehr wichtiges Ziel. In einem Krieg gibt es ein oberstes Ziel. Und dieses oberste Ziel ist der Sieg über unsere Feinde. Und das werden wir erreichen.“

Nichts, was der Premierminister hier gesagt hat, ist wahr oder gültig – es sei denn, er meint mit ‘Feinden“ alle Palästinenser im Gazastreifen.

Netanjahu hat ziemlich offen zugegeben, dass das ultimative Ziel Israels in Gaza weder die Befreiung der Geiseln noch die Niederlage der Hamas ist, sondern die Eroberung palästinensischen Territoriums und die Vertreibung seiner palästinensischen Bewohner. Er hat offen gesagt, dass Israel den Gazastreifen mit militärischer Gewalt besetzen werde, und dabei jede Form einer palästinensischen Regierung für das Gebiet vollständig ausgeschlossen. Er hat offen gesagt, dass er den Plan von Präsident Donald Trump zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens umsetzen wolle, der ausdrücklich die Vertreibung „aller“ Palästinenser und ein Verbot ihrer Rückkehr vorsieht.

Damit haben sie sich klar und deutlich geäußert. Es geht hier nicht um die Hamas, außer insofern, als eine bewaffnete Widerstandsgruppe die gewaltsame Vertreibung aller Palästinenser aus dem Gazastreifen erschweren würde. Und es geht ganz sicher nicht um Geiseln.

Und doch ist es bizarrerweise genau so, wie die westliche Politik- und Medienklasse diesen Angriff weiterhin darstellt. Sie nennen es Israels „Krieg gegen die Hamas“, obwohl es nichts anderes ist als eine unverhüllte ethnische Säuberungsaktion. Sie schwadronieren über den 7. Oktober, Geiseln und Terrorismus, obwohl bereits klar ist, dass all das nichts damit zu tun hat. Sie tun so, als wäre dieses Eingeständnis nie gemacht worden.

Es gibt absolut keine Entschuldigung dafür, weiterhin über Geiseln und die Hamas zu schwadronieren, nachdem die USA und Israel erklärt haben, dass das Ziel die vollständige ethnische Säuberung Gazas ist. Sie haben Ihnen gesagt, worum es wirklich geht. Sie haben es gesagt. Mit ihren eigenen Mündern. Sie haben es Ihnen direkt ins Gesicht gesagt. Ende der Debatte.

Israel sucht seit Generationen nach Wegen, Gaza von Palästinensern zu säubern. Darum geht es hier schon immer. Nicht um den 7. Oktober. Nicht um Geiseln. Nicht um die Hamas. Nicht um Terrorismus. Alles an Israels Operationen in Gaza deutet darauf hin, dass ihr eigentliches Ziel darin besteht, Palästinenser aus einem palästinensischen Gebiet zu entfernen und nicht Geiseln zu befreien oder die Hamas zu besiegen. Und als Trump dann sein Amt antrat, haben sie begonnen, dies offen zuzugeben.

Warum ist das nicht jedes Mal das einzige Thema, wenn es um Gaza geht? Warum ist das nicht der Anfang, die Mitte und das Ende jeder einzelnen Diskussion?

Das ist, als würde ein Polizist direkt in die Kamera eines Handys schauen, während er einen Schwarzen erwürgt, und sagen: „Ich töte diesen Mann, weil ich rassistisch bin und Schwarze töten will“, und danach sagen alle immer noch „Widerstand gegen die Festnahme“ und „Wir wissen nicht, was vor Beginn der Videoaufnahme passiert ist“. Er hat mit seinem eigenen Mund gesagt, was er getan hat und was seine Motive waren.

Man kann nicht mehr über die Hamas, den 7. Oktober oder Geiseln schwadronieren, um Israels Vorgehen in Gaza zu verteidigen. Das geht nicht mehr. Wenn man Israels Vorgehen in Gaza verteidigen will, ist das einzige Thema, ob es in Ordnung ist, eine ganze Bevölkerung gewaltsam aus ihrer historischen Heimat zu vertreiben, indem man sie systematisch bombardiert, erschießt und aushungert und ihre zivile Infrastruktur zerstört, nur weil sie einer bestimmten ethnischen Gruppe angehört.

Darum geht es in der Diskussion. Um nichts anderes. Nur darum.

