https://www.aljazeera.com/opinions/2024/11/14/it-is-time-for-israel-to-be-removed-from-the-united-nations



Es ist an der Zeit, dass Israel aus den Vereinten Nationen ausgeschlossen wird.

Seine völkermörderischen Kriege, Apartheidpraktiken, Angriffe auf UN-Mitarbeiter und das Verbot von UNRWA-Aktivitäten machen deutlich, dass Israel keinen Platz in den Vereinten Nationen verdient.

Samer Jaber

Samer Jaber ist ein politischer Aktivist und Forscher.

Veröffentlicht am 14. November 2024

UNRWA verteilt am 7. November 2024 in einem Schulgebäude in Deir al-Balah, Gaza, Hilfspakete an Palästinenser [Anadolu]

In Palästina und auf der ganzen Welt wächst eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die den Ausschluss Israels aus den Vereinten Nationen oder die Suspendierung von der aktuellen Sitzung wegen seines Apartheidregimes im besetzten palästinensischen Gebiet, anhaltender Kriegsverbrechen in Gaza und anderer fortgesetzter Verstöße gegen die UN-Charta fordert.

Diese Forderung steht im Einklang mit den Zielen und Ambitionen der globalen Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS). Seit Monaten wird jedoch innerhalb der Bewegung über das Für und Wider der Forderung nach einem Entzug der Mitgliedschaft Israels diskutiert, wobei die Bedenken vor allem auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen Israels zurückzuführen sind. Einige befürchteten, Israel könnte darauf reagieren, indem es UN-Organisationen daran hindert, Palästinensern grundlegende Dienstleistungen zu erbringen, insbesondere im Gazastreifen, wo diese Hilfe dringend benötigt wird.Die kürzlich von der israelischen Knesset verabschiedeten Gesetze, die der UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, die Arbeit in Gebieten unter israelischer Kontrolle verbieten, haben diese pragmatische Zurückhaltung jedoch beseitigt. Indem Israel diese rote Linie überschritt, hat es den Hauptgrund für diejenigen, die sich für die Befreiung der Palästinenser einsetzen, untergraben, nicht den Ausschluss des Landes aus den Vereinten Nationen zu fordern, und ebnete den Weg für den mächtigen Slogan „Ausschluss für Ausschluss“.

Naser Sharaya’a, der Sprecher der Volksdienstkomitees in den Flüchtlingslagern im besetzten Westjordanland, erklärte kürzlich in einer Stellungnahme: „Das israelische Verbot der UNRWA ist Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, das Rückkehrrecht der Palästinenser zu untergraben, die bei der Nakba 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, aus ihrer Heimat vertrieben wurden.“

Mehr als 700.000 Palästinenser wurden im Vorfeld der Gründung Israels im Jahr 1948 gewaltsam vertrieben, was die Palästinenser als die Nakba, oder „die Katastrophe“, bezeichnen. Kurz nach der Nakba verabschiedete die UN-Generalversammlung die Resolution 194, in der das Recht dieser palästinensischen Flüchtlinge – und ihrer Nachkommen – auf die Häuser, die sie verlassen mussten, bekräftigt wurde.Ein Jahr später wurde auf der Grundlage dieser Resolution die UNRWA gegründet, die den palästinensischen Flüchtlingen in Erwartung ihrer Rückkehr grundlegende Dienstleistungen wie Bildung und medizinische Grundversorgung bereitstellen sollte.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist die UNRWA verpflichtet, ein Registrierungsprotokoll der palästinensischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen zu führen. Das Register umfasst sowohl Flüchtlinge aus dem Jahr 1948 als auch solche, die während späterer Konflikte vertrieben wurden oder fliehen mussten.Dieses offizielle Register ist international anerkannt und dient als rechtlicher Nachweis des Flüchtlingsstatus. In vielerlei Hinsicht dient die UN-Agentur als Beschützerin des palästinensischen Rückkehrrechts und hält die Flüchtlinge und ihr von den Vereinten Nationen anerkanntes Recht, in ihre Häuser und auf ihr Land zurückzukehren, im globalen Rampenlicht.

Mit dem Verbot der UNRWA will Israel das palästinensische Rückkehrrecht auslöschen, seine siedlerkolonialen Praktiken festigen und seine Kolonisierung dauerhaft machen.

Diese Absicht wird besonders im Gazastreifen deutlich, wo Israels strategische militärische Bemühungen darauf abzielen, die UNRWA durch einen humanitären Hilfsapparat zu ersetzen, der mit seinen langfristigen kolonialen Zielen übereinstimmt. Israel arbeitet seit Beginn seines völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen auf dieses Ziel hin und versucht, die UNRWA zu untergraben, indem es ihre Einrichtungen angreift, zahlreiche Mitarbeiter tötet und viele andere der Beteiligung an Widerstandsaktivitäten beschuldigt – eine Behauptung, die es letztlich nicht belegen konnte.

Ein Szenario, das Israel in Gaza in Betracht zu ziehen scheint, sind private Sicherheitsunternehmen, die mit NGOs zusammenarbeiten, um der besetzten Bevölkerung Hilfe zu leisten. Dieses Modell, das von den Amerikanern in Afghanistan und im Irak entwickelt wurde, wurde vielfach kritisiert, weil es die Hilfe militarisiert und einen unkontrollierten Missbrauch von Flüchtlingen durch private Sicherheitskräfte ermöglicht. Wenn dieses Szenario in Gaza umgesetzt würde, würde es die Enklave in ein Netz von isolierten, stark militarisierten Ghettos verwandeln, die von privaten Auftragnehmern überwacht werden.Es würde die Apartheid in Israel vertiefen und ein Maß an Segregation einführen, das sogar die in Südafrika praktizierte Apartheid übertrifft.

Was sollte also getan werden, um Israels offensichtlicher Strategie entgegenzuwirken, die UNRWA zu verbieten, das palästinensische Rückkehrrecht zu beseitigen und seine Besatzung und Apartheid dauerhaft zu machen?

Werbung

Der beste Weg, dieser Strategie entgegenzuwirken, ist, Israel aus der UNO auszuschließen. Ein Ausschluss aus der UNO würde Israel von der Weltgemeinschaft isolieren und es zunehmend schwieriger machen, den Krieg gegen Gaza, die Invasion des Libanon und die rechtswidrigen Angriffe gegen andere UN-Mitgliedstaaten und -Organisationen fortzusetzen. Dies wäre auch eine starke Reaktion auf die anhaltenden und unentschuldigten Angriffe des Staates auf die UNO, ihre Mitarbeiter und Organisationen.

Der Weg dorthin ist jedoch aufgrund von Verfahrensschritten und dem Kräfteverhältnis zwischen den UN-Mitgliedstaaten kompliziert. Gemäß Artikel 6 der UN-Charta ist der UN-Sicherheitsrat (UNSC) dafür zuständig, der Generalversammlung die Ausweisung eines Staates zu empfehlen, der die UN-Prinzipien dauerhaft verletzt. Um eine solche Empfehlung vom UNSC zu erhalten, darf keines seiner ständigen Mitglieder mit Vetorecht dagegen sein.

Wenn kein Land mit Vetorecht von diesem Recht Gebrauch macht – was angesichts der Position der Vereinigten Staaten in dieser Frage ein großes „wenn“ ist –, würde die Angelegenheit an die UN-Generalversammlung weitergeleitet, wo eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder die Empfehlung unterstützen müsste, damit sie angenommen wird.Aus praktischer Sicht wäre es jedoch aufgrund des vorherrschenden globalen Kräfteverhältnisses ebenfalls schwierig, diese Mehrheit zu erreichen. Nicht nur würden die USA und ihre europäischen Verbündeten einer solchen Empfehlung wahrscheinlich ablehnend gegenüberstehen, sondern sie würden auch ihren Einfluss auf andere Nationen ausüben, um zu verhindern, dass dieser Schritt an Zugkraft gewinnt.

Eine Alternative, um Israel aus der UNO zu entfernen, besteht darin, dass die UN-Generalversammlung Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Diese Bezeichnung würde zivilgesellschaftlichen Initiativen weltweit mehr Möglichkeiten bieten, Unterstützung für einen Beschluss zur Aussetzung der Teilnahme Israels an den Vereinten Nationen zu sammeln. Die Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen findet sich in der Resolution 3068 (XXVIII) der UN-Generalversammlung, in der Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert und ihre „Unterdrückung und Bestrafung“ gefordert wird.

Praktische Belege für die Einstufung Israels als Apartheidstaat lassen sich aus zahlreichen UN-Resolutionen ableiten, in denen die Siedler-Kolonialpraktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten hervorgehoben werden, insbesondere durch den Bau und die Erweiterung von Siedlungen. Diese Charakterisierung wird durch das israelische „Nationalstaatsgesetz“ weiter untermauert, das ausschließlich Juden die vollen Staatsbürgerrechte gewährt und gleichzeitig die Rechte palästinensischer Staatsbürger Israels einschränkt, die nach der Nakba 1948 in ihrer Heimat geblieben sind.Mehrere Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen und viele führende internationale NGOs, darunter Amnesty und B’Tselem, haben ebenfalls Berichte veröffentlicht, in denen sie die Apartheidpraktiken Israels detailliert beschreiben. Am wichtigsten ist jedoch, dass das oberste Rechtsorgan der Vereinten Nationen, der Internationale Gerichtshof, in einem wegweisenden Gutachten vom Juli Israel für Apartheid und Rassendiskriminierung in den besetzten palästinensischen Gebieten verantwortlich gemacht hat.

Israel hat die Tätigkeit einer UN-Agentur in dem von ihm kontrollierten Gebiet verboten, hauptsächlich um weiterhin ungestraft gegen die UN-Charta und Resolutionen verstoßen zu können. Dies geschah, nachdem sein Militär absichtlich UN-Einrichtungen zerstört, Dutzende UN-Mitarbeiter getötet und sie über ein Jahr lang grundlos der Kriminalität beschuldigt hatte. Es gibt keinen Grund mehr für jemanden, der an die Mission der Vereinten Nationen glaubt und die Befreiung der Palästinenser unterstützt, nicht die Entfernung Israels aus der Organisation zu fordern.Obwohl es aufgrund der globalen Machtverhältnisse äußerst schwierig ist, eine Suspendierung zu erwirken, würden die Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen, dem palästinensischen Kampf nur helfen.

Der Ausschluss Israels aus den Vereinten Nationen würde das Engagement der Weltgemeinschaft für die Beendigung der Apartheid, die Beseitigung der Rassendiskriminierung und die Wahrung der Grundsätze der UN-Charta deutlich machen. Es wäre auch eine klare Botschaft an die Palästinenser, dass die Welt an ihrer Seite steht und die Misshandlungen anerkennt, unter denen sie unter Israels gesetzloser Herrschaft und Besatzung leiden.

Die kürzlich von der israelischen Knesset verabschiedeten Gesetze, die es der UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, verbieten, in Gebieten unter israelischer Kontrolle tätig zu sein, haben diese pragmatische Zurückhaltung jedoch beseitigt. Indem Israel diese rote Linie überschritt, hat es den Hauptgrund für diejenigen, die sich für die Befreiung der Palästinenser einsetzen, untergraben, nicht den Ausschluss Israels aus den Vereinten Nationen zu fordern, und den Weg für den mächtigen Slogan „Ausschluss für Ausschluss“ geebnet.

Warum hat Israel der UNRWA die Arbeit in den von ihm besetzten Gebieten verboten?

Wie Naser Sharaya’a, der Sprecher der Volksdienstkomitees in den Flüchtlingslagern im besetzten Westjordanland, kürzlich in einer Erklärung darlegte: „Das israelische Verbot der UNRWA ist Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, das Rückkehrrecht der Palästinenser zu untergraben, die bei der Nakba 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, aus ihrer Heimat vertrieben wurden.“

Ein Jahr später wurde auf der Grundlage dieser Resolution die UNRWA gegründet, die den palästinensischen Flüchtlingen in Erwartung ihrer Rückkehr grundlegende Dienstleistungen wie Bildung und medizinische Grundversorgung bereitstellen sollte.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist die UNRWA verpflichtet, ein Registrierungsprotokoll der palästinensischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen zu führen. Das Register umfasst sowohl Flüchtlinge aus dem Jahr 1948 als auch solche, die während späterer Konflikte vertrieben wurden oder fliehen mussten.

Dieses offizielle Register ist international anerkannt und dient als rechtlicher Nachweis des Flüchtlingsstatus. In vielerlei Hinsicht dient die UN-Agentur als Beschützerin des palästinensischen Rückkehrrechts und hält die Flüchtlinge und ihr von den Vereinten Nationen anerkanntes Recht, in ihre Häuser und auf ihr Land zurückzukehren, im globalen Rampenlicht.

Mit dem Verbot der UNRWA will Israel das palästinensische Rückkehrrecht auslöschen, seine siedlerkolonialen Praktiken festigen und seine Kolonisierung dauerhaft machen.

Es würde die Apartheid in Israel vertiefen und ein Maß an Segregation einführen, das sogar die in Südafrika praktizierte Apartheid übertrifft.

Was sollte also getan werden, um Israels offensichtlicher Strategie entgegenzuwirken, die UNRWA zu verbieten, das palästinensische Rückkehrrecht auszulöschen und seine Besatzung und Apartheid dauerhaft zu machen?

Israel hat die Arbeit einer UN-Agentur in dem von ihm kontrollierten Gebiet verboten, um weiterhin ungestraft gegen die UN-Charta und Resolutionen verstoßen zu können. Dies geschah, nachdem sein Militär absichtlich UN-Einrichtungen zerstört, Dutzende UN-Mitarbeiter getötet und sie über ein Jahr lang grundlos der Kriminalität beschuldigt hatte. Es gibt keinen Grund mehr für jemanden, der an die Mission der UN glaubt und die Befreiung der Palästinenser unterstützt, nicht die Entfernung Israels aus der Organisation zu fordern.

Es ist Zeit für „Ausschluss wegen Ausschlusses“. Es ist Zeit, dass die Welt Maßnahmen zur Verteidigung der internationalen Ordnung ergreift und Israel aus der UNO ausschließt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Samer Jaber ist ein politischer Aktivist und Forscher. Samer B Jaber ist ein promovierter Forscher, der sich auf politische Ökonomie an der Royal Holloway, University of London, spezialisiert hat. Er ist außerdem Stipendiat des Council for At-Risk Academics (CARA). Er konzentriert sich auf die arabische Welt und den Nahen Osten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …