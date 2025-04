Israels neueste Vision für Gaza hat einen Namen: Konzentrationslager Meron Rapoport

https://www.972mag.com/israel-gaza-concentration-camp-expulsion/



Israels neueste Vision für Gaza hat einen Namen: Konzentrationslager

Da Israel nicht in der Lage ist, die Bewohner von Gaza sofort massenhaft zu vertreiben, scheint es darauf aus zu sein, sie in eine begrenzte Zone zu zwingen – und den Rest durch Hunger und Verzweiflung zu erledigen.

Von Meron Rapoport

1. April 2025

Ein israelischer Soldat steht neben dem Zaun, der den Gazastreifen umgibt, 18. März 2025. (Chaim Goldberg/Flash90)

Vor zwei Wochen veröffentlichte der rechtsgerichtete israelische Journalist Yinon Magal auf X Folgendes: „Diesmal beabsichtigt die IDF, alle Bewohner des Gazastreifens in eine neue humanitäre Zone zu evakuieren, die für einen langfristigen Aufenthalt eingerichtet und umschlossen sein wird, und jeder, der sie betritt, wird zunächst überprüft, um sicherzustellen, dass er kein Terrorist ist. Die IDF wird diesmal nicht zulassen, dass eine abtrünnige Bevölkerung die Evakuierung verweigert. Jeder, der außerhalb der humanitären Zone bleibt, wird mit hineingezogen. Dieser Plan hat die Unterstützung der USA.“

Am selben Tag veröffentlichte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz eine Video-Erklärung, in der er auf etwas Ähnliches hinwies. „Bewohner von Gaza, dies ist eure letzte Warnung“, sagte er. „Der Angriff der Luftwaffe auf die Hamas-Terroristen war nur der erste Schritt. Die nächste Phase wird weitaus härter sein, und ihr werdet den vollen Preis dafür zahlen. Bald wird die Evakuierung der Bevölkerung aus den Kampfgebieten wieder aufgenommen.

„Wenn nicht alle israelischen Geiseln freigelassen und die Hamas nicht aus dem Gazastreifen vertrieben wird, wird Israel mit beispielloser Härte vorgehen“, fuhr Katz fort. “Befolgen Sie den Rat des US-Präsidenten: Geben Sie die Geiseln frei und vertreiben Sie die Hamas, dann stehen Ihnen andere Optionen offen – einschließlich der Umsiedlung in andere Länder für diejenigen, die dies wünschen. Die Alternative ist vollständige Zerstörung und Verwüstung.“

Die Parallelen zwischen den beiden Aussagen sind eindeutig kein Zufall. Selbst wenn Magal nicht direkt von Katz oder dem neuen Generalstabschef der Armee, Eyal Zamir, von Israels neuem Kriegsplan erfahren hat, ist es durchaus anzunehmen, dass er ihn von anderen hochrangigen Militärquellen gehört hat.

In einer weiteren Vorahnung machte der Journalist Yoav Zitun von der israelischen Nachrichtenseite Ynet auf Bemerkungen von Brigadegeneral General Erez Wiener nach seiner kürzlichen Entlassung aus der Armee wegen des unsachgemäßen Umgangs mit geheimen Dokumenten. „Es macht mich traurig, dass ich nach anderthalb Jahren, in denen wir den Karren bergauf geschoben haben, gerade jetzt, wo es so aussieht, als hätten wir die letzte Etappe erreicht und die Kämpfe die richtige Wendung nehmen (was schon vor einem Jahr hätte passieren sollen), nicht mehr an der Spitze stehen werde“, schrieb Wiener auf Facebook.

Wie Zitun anmerkte, ist Wiener kein gewöhnlicher Offizier. Vor seiner Entlassung spielte er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Militäroperationen der Armee in Gaza, wo er sich konsequent für die Durchsetzung der vollständigen israelischen Militärherrschaft über das Gebiet einsetzte. Wenn Wiener, der Berichten zufolge in undichte Stellen gegenüber dem rechtsextremen Minister Bezalel Smotrich verwickelt war, sagt, dass „die Kämpfe die richtige Wendung nehmen werden“, kann man daraus schließen, welche Art von Wendung er meint. Dies steht auch im Einklang mit den offensichtlichen Wünschen des Generalstabschefs Zamir sowie mit Einzelheiten eines Angriffsplans, die angeblich an das Wall Street Journal durchgesickert sind.

Israelische Panzer in der Nähe des Zauns, der den Gazastreifen umgibt, 18. März 2025. (Chaim Goldberg/Flash90)

Wenn man all diese Punkte miteinander verbindet, kommt man zu einem ziemlich eindeutigen Schluss: Israel bereitet sich darauf vor, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens – durch eine Kombination aus Evakuierungsbefehlen und intensiver Bombardierung – in ein umschlossenes und möglicherweise eingezäuntes Gebiet zu vertreiben. Jeder, der außerhalb dieser Grenzen erwischt wird, würde getötet, und Gebäude im gesamten Rest der Enklave würden wahrscheinlich dem Erdboden gleichgemacht werden.

Ohne Umschweife lässt sich diese „humanitäre Zone“, wie Magal sie so freundlich nannte, in der die Armee die 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens einsperren will, mit nur zwei Worten zusammenfassen: Konzentrationslager. Das ist keine Übertreibung, sondern einfach die präziseste Definition, die uns hilft, besser zu verstehen, womit wir es zu tun haben.

Ein Alles-oder-Nichts-Prinzip

Der Plan, im Gazastreifen ein Konzentrationslager zu errichten, könnte auf die perverse Erkenntnis der israelischen Führung zurückzuführen sein, dass die vielbeschworene „freiwillige Ausreise“ der Bevölkerung unter den gegenwärtigen Umständen nicht realistisch ist – sowohl weil selbst bei anhaltender Bombardierung zu wenige Bewohner des Gazastreifens bereit wären, diesen zu verlassen, als auch weil kein Land einen so massiven Zustrom palästinensischer Flüchtlinge aufnehmen würde.

Laut Dr. Dotan Halevy, einem Forscher aus Gaza und Mitherausgeber des Buches „Gaza: Place and Image in the Israeli Space“, basiert das Konzept der „freiwilligen Ausreise“ auf einem Alles-oder-Nichts-Prinzip. „Betrachten Sie dies als eine Hypothese„, sagte mir Halevy kürzlich. ‚Fragen Sie Ofer Winter [den Militärgeneral, der zum Zeitpunkt unseres Gesprächs voraussichtlich mit der Leitung der ‘Direktion für freiwillige Ausreise“ des Verteidigungsministeriums beauftragt werden sollte], ob die Evakuierung von 30, 40 oder sogar 50 Prozent der Bewohner des Gazastreifens als Erfolg gewertet würde. Würde es Israel wirklich etwas ausmachen, wenn Gaza 1,5 Millionen Palästinenser statt 2,2 Millionen hätte? Würde das die Annexionsphantasien von Bezalel Smotrich und seinen Verbündeten ermöglichen? Die Antwort lautet mit ziemlicher Sicherheit nein.“

Halevys Buch enthält einen Aufsatz von Dr. Omri Shafer Raviv, in dem die Pläne Israels zur „Förderung“ der palästinensischen Auswanderung aus Gaza nach dem Krieg von 1967 aufgedeckt werden. Der Titel „Ich würde gerne hoffen, dass sie gehen“ ist ein Zitat des damaligen Premierministers Levi Eshkol. Das Buch wurde im Januar 2023 veröffentlicht – ganze zwei Jahre bevor Präsident Donald Trump seinen „Gaza-Riviera“-Plan ankündigen sollte – und zeigt, wie tief der Gedanke an eine Umsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens im strategischen Denken Israels verankert ist.

Der Artikel enthüllt Israels zweigleisigen Ansatz zur Reduzierung der Zahl der Palästinenser im Gazastreifen: Erstens werden sie ermutigt, in das Westjordanland und von dort nach Jordanien zu ziehen, und zweitens werden Länder in Südamerika gesucht, die bereit sind, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Während die erste Strategie einige Erfolge verzeichnete, scheiterte die zweite völlig.

Laut Shafer Raviv ging der Plan für Israel nach hinten los. Obwohl Zehntausende Palästinenser Gaza in Richtung Jordanien verließen, nachdem Israel den Lebensstandard in der Enklave absichtlich gesenkt hatte, blieben die meisten von ihnen. Entscheidend war jedoch, dass die sich verschlechternden Bedingungen zu Unruhen führten – und in der Folge zu bewaffnetem Widerstand.

Israelische Soldaten führen 1969 eine Durchsuchung im Gazastreifen durch. (Israelische Presse- und Fotoagentur/Nationalbibliothek von Israel)

Als Israel dies erkannte, beschloss es Anfang 1969, die wirtschaftliche Situation im Gazastreifen zu verbessern, indem es den Bewohnern des Gazastreifens erlaubte, in Israel einen Beitrag zu leisten, wodurch der Auswanderungsdruck verringert wurde. Außerdem begann Jordanien, seine Grenzen zu schließen, was die Flucht der Palästinenser aus dem Gazastreifen weiter verlangsamte. Ironischerweise nahmen einige der Bewohner des Gazastreifens, die im Rahmen des israelischen Umsiedlungsplans nach Jordanien zogen, später im März 1968 an der Schlacht von Karameh teil – der ersten direkten militärischen Konfrontation zwischen Israel und der entstehenden Palästinensischen Befreiungsorganisation, was Israels Begeisterung für die Förderung der Auswanderung aus dem Gazastreifen weiter dämpfte.

Schließlich kam Israels Sicherheitsapparat zu dem Schluss, dass es besser sei, die Palästinenser in Gaza zu halten, wo sie überwacht und kontrolliert werden konnten, als sie in der gesamten Region zu verteilen. Laut Halevy hat diese Auffassung die israelische Politik gegenüber Gaza bis Oktober 2023 bestimmt und erklärt, warum Israel während seiner 17-jährigen Blockade nicht versucht hat, die Bewohner aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Tatsächlich war es bis zum Beginn des Krieges ein äußerst schwieriger und kostspieliger Prozess, Gaza zu verlassen, der nur Palästinensern mit Reichtum und Beziehungen offenstand, die ausländische Botschaften in Jerusalem oder Kairo erreichen konnten, um Visa zu erhalten.

Heute hat sich die Einstellung der Israelis gegenüber Gaza scheinbar gewandelt: von externer Kontrolle und Eindämmung zu vollständiger Kontrolle, Vertreibung und Annexion.

In seinem Essay berichtet Shafer Raviv von einem Interview mit Generalmajor Shlomo Gazit aus dem Jahr 2005, dem Architekten der israelischen Besatzungspolitik nach 1967 und ersten Leiter des COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories) der Armee. Auf die Frage nach dem ursprünglichen Plan zur Vertreibung aus dem Gazastreifen, an dessen Ausarbeitung er selbst vor 40 Jahren beteiligt war, antwortete er: „Jeder, der darüber spricht, sollte gehängt werden.“ Zwanzig Jahre später, unter der derzeitigen rechtsgerichteten Regierung, herrscht die Meinung vor, dass jeder, der nicht über die „freiwillige Ausreise“ der Bewohner des Gazastreifens spricht, gehängt werden sollte.

Und doch ist Israel trotz des dramatischen Strategiewechsels weiterhin fest in seiner eigenen Politik gefangen. Damit die „freiwillige Ausreise“ so erfolgreich ist, dass eine Annexion und die Wiedererrichtung jüdischer Siedlungen im Gazastreifen möglich ist, müssten mindestens 70 Prozent der Bewohner des Gazastreifens umgesiedelt werden – das sind mehr als 1,5 Millionen Menschen. Dieses Ziel ist angesichts der aktuellen politischen Umstände sowohl innerhalb des Gazastreifens als auch in der gesamten arabischen Welt völlig unrealistisch.

Darüber hinaus könnte, wie Halevy betont, allein die Diskussion über einen solchen Vorschlag die Frage der Bewegungsfreiheit in und aus Gaza wieder aufwerfen. Schließlich müsste Israel, wenn die Ausreise „freiwillig“ ist, theoretisch garantieren, dass diejenigen, die das Land verlassen, auch zurückkehren können. In einem Artikel auf der israelischen Nachrichtenseite Mako, der letzte Woche ein Pilotprogramm beschrieb, bei dem 100 Einwohner von Gaza die Enklave verlassen sollen, um in Indonesien einen Beitrag zu leisten, wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „nach internationalem Recht jeder, der Gaza verlässt, um einen Beitrag zu leisten, auch zurückkehren darf“.

Ob Smotrich, Katz und Zamir nun die Artikel von Halevy und Shafer Raviv gelesen haben oder nicht, sie verstehen wahrscheinlich, dass „freiwillige Ausreise“ kein sofort umsetzbarer Plan ist. Aber wenn sie wirklich glauben, dass die Lösung des „Gaza-Problems“ – oder der Palästinafrage insgesamt – darin besteht, dass es keine Palästinenser mehr in Gaza gibt, dann wird dies sicherlich nicht auf einmal möglich sein.

Mit anderen Worten scheint die Idee zu sein: Zuerst die Bevölkerung in eine oder mehrere abgeschottete Enklaven zu treiben; dann sollen Hunger, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit den Rest erledigen. Die Eingeschlossenen werden sehen, dass Gaza vollständig zerstört wurde, dass ihre Häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden und dass sie weder eine Gegenwart noch eine Zukunft im Gazastreifen haben. An diesem Punkt, so die israelische Denkweise, werden die Palästinenser selbst anfangen, auf eine Auswanderung zu drängen, und die arabischen Länder dazu zwingen, sie aufzunehmen.

Palästinenser am Ort eines israelischen Luftangriffs in Khan Younis, südlicher Gazastreifen, 1. April 2025. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Hindernisse für die Vertreibung

Es bleibt abzuwarten, ob das Militär – oder sogar die Regierung – bereit ist, einen solchen Plan vollständig umzusetzen. Dies würde mit ziemlicher Sicherheit zum Tod aller Geiseln führen und könnte erhebliche politische Folgen haben. Darüber hinaus würde die Hamas, die ihre militärischen Fähigkeiten nicht eingebüßt hat und der Armee schwere Verluste zufügen könnte, wie sie es im Norden des Gazastreifens bis zu den letzten Tagen vor dem Waffenstillstand getan hat, heftigen Widerstand leisten.

Weitere Hindernisse für einen solchen Plan sind die Erschöpfung der Reservisten der israelischen Armee, die sich zunehmend Sorgen über die „stille“ und öffentliche Verweigerung des Dienstes machen. Die zivilen Unruhen, die durch die aggressiven Bemühungen der Regierung, die Justiz zu schwächen, ausgelöst werden, werden dieses Phänomen nur noch verstärken. Auch Ägypten und Jordanien lehnen ihn (zumindest vorerst) entschieden ab, und ihre Regierungen könnten sogar so weit gehen, ihre Friedensabkommen mit Israel auszusetzen oder aufzukündigen. Schließlich ist da noch die unberechenbare Natur von Donald Trump, der an einem Tag droht, der Hamas „die Tore der Hölle zu öffnen“, und am nächsten Tag Gesandte schickt, um direkt mit der Gruppe zu verhandeln, und sie als „ziemlich nette Jungs“ bezeichnet.

Derzeit bombardiert die israelische Armee Gaza weiterhin mit Luftangriffen und erobert mehr Territorium rund um den Grenzstreifen. Das erklärte Ziel Israels bei seinem erneuten Angriff ist es, die Hamas unter Druck zu setzen, Phase eins des Abkommens zu verlängern, d. h. die Freilassung von Geiseln, ohne sich zur Beendigung des Krieges zu verpflichten. Die Hamas, die sich der strategischen Grenzen Israels bewusst ist, weigert sich, von ihrer Position abzuweichen: Jedes Geiseldeal muss mit der Beendigung des Krieges verbunden sein. Unterdessen hat sich Zamir, der vielleicht wirklich befürchtet, dass er keine Armee mehr hat, um Gaza zu erobern, auffallend ruhig verhalten und inhaltliche Aussagen über die Absichten des Militärs vermieden.

Dennoch könnte der vereinte Druck für ein Abkommen – von der Bevölkerung Gazas, die ein Ende dieses Albtraums fordert und sich gegen die Hamas wendet, und von der israelischen Gesellschaft, die vom Krieg erschöpft ist und die Geiseln zurückhaben will – nicht zu einem neuen Waffenstillstand führen. Am Montag befahl die israelische Armee allen Einwohnern von Rafah, in die sogenannte „humanitäre Zone“ in Al-Mawasi umzuziehen. In den israelischen Medien wurde dies als Teil der Druckkampagne auf die Hamas dargestellt, um der Freilassung der verbleibenden Geiseln zuzustimmen, aber es könnte sehr wohl der erste Schritt zur Errichtung eines Konzentrationslagers sein.

Vielleicht glauben die Regierung und das Militär, dass ein „freiwilliger Abzug“ der Bevölkerung des Gazastreifens die Verbrechen Israels auslöschen wird – dass die Palästinenser, sobald sie anderswo eine bessere Zukunft gefunden haben, die vergangenen Taten vergessen werden. Die traurige Wahrheit ist, dass eine Zwangsumsiedlung dieses Ausmaßes zwar praktisch nicht durchführbar ist, die Methoden, die Israel zu ihrer Umsetzung anwenden könnte, jedoch zu noch schwerwiegenderen Verbrechen führen könnten – Konzentrationslager, systematische Zerstörung der gesamten Enklave und möglicherweise sogar eine vollständige Ausrottung.

Eine Version dieses Artikels wurde erstmals auf Hebräisch in Local Call veröffentlicht. Lesen Sie ihn hier.

Übersetzt mit Deepl.com

