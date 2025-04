https://www.commondreams.org/opinion/harvard-law-school-trump



Der Interimsdekan der Harvard Law School, John Goldberg, wurde als jemand beschrieben, der „während seiner ereignisreichen Amtszeit als Dekan relativ still war“. Das ist keine gute Sache, sagt HLS-Alumnus Ralph Nader.

(Foto: Harvard Law Today)

Das ohrenbetäubende und gefährliche Schweigen des Dekans der Harvard Law School

Was hat ein tyrannischer Präsident wie Donald Trump von einem solchen Leiter einer juristischen Fakultät zu befürchten? Die Antwort scheint klar zu sein: nicht sehr viel.

Ralph Nader

Common Dreams

06. April 2025

Tyrann Donald Trump, Mega-Verstößer gegen Bundesgesetze, der Amerika zugrunde richtet, hat die Harvard University ins Visier genommen. Trump droht illegal damit, zugesagte Zuschüsse und Verträge in Höhe von 9 Milliarden Dollar zu streichen. Man sollte meinen, dass die mächtige Harvard Law School – voll von Professoren mit Erfahrung in Rechtsstreitigkeiten und in der Bundesregierung – die Vorhut des Widerstands und des Gegenangriffs gegen die kritischen Erpressungen von Trump, dem faschistischen Diktator, sein würde.

Falsch!

Die juristische Fakultät untersteht der Kontrolle des Aufsichtsrats der Universität und der Universitätsverwaltung. Dieses erhabene Gebäude der höheren Bildung zittert vor Angst und beugt sich den bösartigen Trumpstern, anstatt sich vor Gericht zu wehren und ihre einflussreichen Alumni zu gewinnen. Eine solche juristische Fakultät hätte sich taub gestellt, als Paul Revere am 18. April 1775 durch die Nacht ritt.

Als ehemaliger Student der juristischen Fakultät habe ich dies aus erster Hand erfahren, als ich am 1. April 2025 den ersten „VIGOROUS PUBLIC INTEREST LAW DAY“ mitorganisierte.

Hier ist die Geschichte in Kürze. Im vergangenen Dezember kam Interimsdekan John Goldberg meinem Wunsch nach einem ausführlichen Gespräch über die Notwendigkeit nach, die verschiedenen Formen der Macht und des Zwangs von Unternehmen über die Rechtsstaatlichkeit anzusprechen. Als ehemaliger Professor für Deliktsrecht (das Deliktsrecht befasst sich mit unerlaubten Verletzungen) war sein Bewusstsein für unternehmerischen Missbrauch größer als das seiner weniger erfahrenen Vorgänger.

Ich erwähnte Artikel, die ich in den letzten Jahren für das Harvard Law Record verfasst hatte und in denen ich die Harvard Law School aufforderte, der systematischen Gesetzlosigkeit dieser Unternehmensanhänger mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die Kapitulation des Kongresses vor der Exekutive genauer zu untersuchen. Er begrüßte es, dass ich ihm Material zu diesen Themen zusenden würde, und sagte, er würde es über die Feiertage lesen und wir würden uns dann noch einmal unterhalten.

Ein Harvard-Absolvent, John F. Kennedy, schrieb ein Bestseller-Buch mit dem Titel „Profiles in Courage“. Ich empfehle es dem Dekan und allen Juraprofessoren in Harvard, die wegschauten.

Das war das letzte Mal, dass ich etwas von ihm hörte. Seit diesem Gespräch kam es zur zweiten Amtseinführung von Donald Trump und seiner Taktik, durch kriminelle Einschüchterung zu gewinnen. Viele E-Mails, Sprachnachrichten und Anfragen im Januar und Februar über die höfliche Sekretärin des Dekans, in denen wir um ein Gespräch baten, blieben völlig unbeantwortet.

Im März konzentrierten sich meine Anrufe und E-Mails darauf, ihn über die Veranstaltungen des Vigorous Public Interest Law Day zu informieren, bei denen Redner mit herausragenden Beiträgen zu einer gerechteren Gesellschaft auftraten. Ich wollte ihn einladen, die Versammlung zu begrüßen und die Studierenden und Lehrkräfte dazu auffordern, an dieser seltenen Veranstaltung an der stark von Unternehmen geprägten juristischen Fakultät teilzunehmen. Schließlich wurde die Rechtsstaatlichkeit durch Trumps illegale, erzwungene Durchführungsverordnungen vollständig zerstört.

Von seinem Dekanat kam keine Antwort. Stattdessen zeigte das Feedback der Studierenden ihre Besorgnis, ihre Angst und Furcht. Vor allem bei ausländischen Studierenden und Unterstützern der Rechte der Palästinenser, die gegen die Finanzierung durch die USA und die Unterstützung Netanyahus bei seinem massenhaften Völkermord in Gaza durch Kriegsbeteiligung waren. Als der 1. April näher rückte, ahnte ich, dass die beiden großen reservierten Hörsäle zu groß sein würden.

Was sich abzeichnete, war ein stiller Boykott. Fast alle kontaktierten Lehrkräfte waren nicht erreichbar und diejenigen, die sich begeistert zeigten, blieben seltsamerweise fern. Die juristische Fakultät hat zahlreiche Studentenvereinigungen und über dreißig Rechtsberatungsstellen, die von hauptamtlichen Direktoren geleitet werden. Die überwältigende Mehrheit der Studierenden und Mitarbeiter blieb der Veranstaltung fern.

Es ist nicht so, dass unsere Organisatoren, eine Vollzeitkraft und mehrere unerschütterliche Studenten, diese hervorragenden Präsentationen nicht bekannt gemacht hätten – einige persönlich und einige per Zoom. Überall hingen Plakate und lagen Handzettel aus. E-Mails, Telefonate, Besprechungen und Mundpropaganda waren umfangreich. Burritos wurden als kostenloses Mittagessen angeboten. Anfragen an Dekan Goldberg, sich mit den Rednern (hauptsächlich Harvard-Juristen) zu treffen, die über Hunderte von Jahren Erfahrung in der Verfolgung und Durchsetzung von Gerechtigkeit verfügen, blieben unbeantwortet. Die Redner wollten ihm und den stellvertretenden Dekanen ihre Ansichten darüber mitteilen, wie die Lehrpläne, die außerschulischen Erfahrungen und die Zulassungskriterien am besten die erklärte Mission der juristischen Fakultät widerspiegeln könnten: „Führungskräfte auszubilden, die zur Förderung der Gerechtigkeit und zum Wohlergehen der Gesellschaft beitragen“.

Leider war sein Dekanat nicht einmal so höflich, ihm zu antworten.

Wie lässt sich diese grobe und unhöfliche Abfuhr erklären, wenn man bedenkt, dass die Verwaltung reichen Unternehmens-Alumni von der Wall Street und anderen plutokratischen Orten den roten Teppich ausrollt?

Die Law School unterliegt der allgemeinen Hochschulpolitik, Trump nicht herauszufordern und Flexibilität zu zeigen. Harvard beauftragte Ballard Partners, eine Lobbyfirma mit engen Verbindungen zu Trump. Erstaunlicherweise ignorierte die Harvard-Verwaltung den Antisemitismus gegen das palästinensische Gemetzel, das mit US-Steuergeldern und militärischer Unterstützung unter Verstoß gegen das Leahy-Gesetz durchgeführt wurde, und übernahm stattdessen eine Definition von Antisemitismus, die Netanyahus rassistischer staatlicher Vertuschung näher kommt. Zwei Leiter des Zentrums für Nahoststudien in Harvard wurden entlassen. Dies veranlasste die New York Times zu folgendem Bericht: „Für einige Fakultätsmitglieder war dieser Schritt ein weiterer Beweis dafür, dass Harvard in einem Moment des schleichenden Autoritarismus kapituliert.“

Die juristische Fakultät ist Teil dieser Kapitulation, ungeachtet ihres historischen Wissens, dass das Nachgeben gegenüber neu eingesetzten Tyrannen deren Tyrannei ermutigt, gegen andere Universitäten und Hochschulen vorzugehen.

Hier ist also, was der arme, verängstigte Dekan Goldberg von der einst mächtigsten juristischen Fakultät der Welt hätte sehen können, wenn er sich unser Programm angesehen hätte:

Der erste Redner war Robert Weissman, Präsident von Public Citizen, der bereits acht Klagen gegen die illegalen Anordnungen des Trump-Regimes eingereicht hat, wie z. B. die Einstellung der ernsthaften humanitären Unterstützung durch die lebensrettende US-Agentur für internationale Entwicklung.

Ihm folgte John Bonifaz, Präsident von Free Speech for People, der eine nationale Kampagne „Impeach Trump Again“ gegen Trump mit mehr als 250.000 Unterschriften startet. Dann kam Mark Green, der zusammen mit mir zwei Bücher über Trump verfasst hat – eines davon mit dem Titel „Wrecking America: How Trump’s Lawbreaking and Lies Betray All“ (etwa: „Amerika in Trümmern: Wie Trumps Rechtsbrüche und Lügen uns alle verraten“). Dann James Henry, ein starker Verfechter der Gerechtigkeit für Palästinenser, und so weiter. Die Reaktion des Dekans war meilenweit von dieser Menge entfernt. Er tat so, als gäbe es dieses Programm nicht. Folgen Sie der weißen Flagge der kalkulierten Kapitulation vor Trump, einem verurteilten Schwerverbrecher, dem am schwersten anzuklagenden Präsidenten in der amerikanischen Geschichte (siehe Ist ein Kongressmitglied bereit, Trump anzuklagen? Wenn ja, haben wir 14 Artikel für ein Amtsenthebungsverfahren verfasst, nachzulesen in der Ausgabe Februar/März 2025 des Capitol Hill Citizen. Vermeiden Sie es, Trump lautstark dafür zu kritisieren, dass seine maskierten ICE-Polizisten in Zivilkleidung Studenten entführen und in ein Gefängnis in Louisiana verschleppen. Schauen Sie weg, wenn diese sich schnell entwickelnde Diktatur und der Polizeistaat Napoleon anstelle von James Madison wählen. Schwelgen Sie in der Genugtuung, dass es Ihnen gelungen ist, das Publikum auf etwa 40 Personen zu beschränken, indem Sie es im Dunkeln tappen ließen, als ob es nie existiert hätte. Bruce Fein wies darauf hin, dass die 56 Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776 ihr Todesurteil unterzeichnet haben, und wir sollten uns von ihrem Beispiel inspirieren lassen, ihr Werk vor Trumps Verstümmelungen zu retten.

Einige Dekane von juristischen Fakultäten melden sich zu Wort. Einer der führenden Köpfe ist Erwin Chemerinsky von der juristischen Fakultät der University of California in Berkeley, der sich mit anderen Dekanen vernetzt, um Haltung zu zeigen und entschlossen zu sein. In der Washington Post schrieb er: „… trotz der Risiken, die mit dem Wort ergreifen einhergehen, hat das Schweigen selbst einen enormen Preis. Nachgeben gegenüber einem Tyrannen macht die Dinge nur noch schlimmer.“

Es fällt nicht schwer, Mitleid mit Interimsdekan Goldberg zu haben. Er möchte ständiger Dekan werden. Um dieses Ziel zu erreichen, lernt man, sich mit dem wackeligen Harvard-Präsidenten Alan Garber und seinem willfährigen Aufsichtsrat zu arrangieren.

Ein Harvard-Absolvent, John F. Kennedy, schrieb ein Bestseller-Buch mit dem Titel „Profiles in Courage“. Ich empfehle es dem Dekan und allen Juraprofessoren in Harvard, die wegschauten.

Die ehemalige Bundesrichterin und heutige Rechtsprofessorin Nancy Gertner ist erschienen und hat zu Widerstand und zur Herausforderung dessen aufgerufen, was sie in Democracy Now! unverblümt als Trumps aufkeimenden Staatsstreich bezeichnete.

Aristoteles hätte Nancy Gertner gemocht. Er schrieb einmal: „Mut ist die erste der menschlichen Eigenschaften, weil er diejenige ist, die die anderen garantiert.“

Die gesamte Veranstaltung des Tages wurde auf Video aufgezeichnet und wird zu gegebener Zeit für Zuschauer im ganzen Land gestreamt. Sieh es dir in einem dunklen Raum an, Dean.

