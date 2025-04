https://www.aljazeera.com/opinions/2025/4/6/israel-kills-lies-and-the-western-media-believe-it



Israel tötet, lügt und die westlichen Medien glauben es

Ahmed Najar, palästinensischer Politikanalyst und Dramatiker

Veröffentlicht am 6. April 2025

Die Hinrichtung von 15 Sanitätern und Rettungskräften aus Gaza zeigt, wie normalisiert die Entmenschlichung der Palästinenser ist.

Palästinenser trauern um Sanitäter, die am 31. März 2025 von israelischen Soldaten getötet wurden, als sie sich auf einer Rettungsmission im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen befanden [Hatem Khaled/Reuters]

Fünfzehn Mitglieder des Palästinensischen Roten Halbmonds und des Zivilschutzes wurden getötet.

Keine Kämpfer. Keine Militanten. Keine Menschen, die Raketen oder Waffen verstecken. Sie waren Helfer. Menschenfreunde.Sanitäter, die auf die Verletzten zugerannt sind, als Bomben fielen. Menschen, die ihr Leben gaben, um andere zu retten.

Am 23. März griffen israelische Streitkräfte in Rafah im Süden des Gazastreifens einen Konvoi von Krankenwagen und Rettungsfahrzeugen an. Acht Mitarbeiter des Roten Halbmonds, sechs vom palästinensischen Zivilschutz und ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen wurden abgeschlachtet. Das israelische Militär behauptete, die Fahrzeuge seien nicht gekennzeichnet gewesen und hätten mutmaßlich Militante befördert.

Aber das war eine Lüge.

Aufnahmen vom Handy von Rifat Radwan, einem der ermordeten Sanitäter, zeigen blinkende rote Lichter, deutlich gekennzeichnete Fahrzeuge und keine Waffen in Sicht. Dann schweres israelisches Geschützfeuer. Rifats Leiche wurde später zusammen mit 13 weiteren in einem Massengrab gefunden, einige davon mit Hinrichtungsmerkmalen: Kugeln in Kopf oder Brust und gefesselte Hände.

Selbst im Tod mussten sie beweisen, dass sie humanitäre Helfer waren.

Und dennoch berichteten viele westliche Medien zuerst über die Version Israels – „Israel sagt …“, „die IDF erklärt …“, „eine Militärquelle berichtet …“. Diese sorgfältig formulierten Zeilen haben mehr Gewicht als die blutbefleckten Uniformen des Roten Halbmonds. Mehr als die Beweise. Mehr als die Wahrheit.

Das ist nichts Neues. Das ist kein Einzelfall.

Das ist ein System.

Ein System, in dem Palästinenser als schuldig gelten. Ein System, in dem Krankenhäuser beweisen müssen, dass sie Krankenhäuser sind, Schulen beweisen müssen, dass sie Schulen sind, und Kinder beweisen müssen, dass sie keine menschlichen Schutzschilde sind. Ein System, in dem unsere Existenz als Bedrohung behandelt wird – eine Bedrohung, die gerechtfertigt, erklärt und verifiziert werden muss –, bevor irgendjemand um uns trauert.

So sieht Entmenschlichung aus.

Ich bin in Gaza geboren und aufgewachsen. Ich weiß, was eine Weste des Roten Halbmonds bedeutet. Sie bedeutet Hoffnung, wenn nichts mehr da ist. Sie bedeutet, dass jemand kommt, um zu helfen – nicht um zu kämpfen, nicht um zu töten, sondern um zu retten. Sie bedeutet, dass selbst inmitten von Trümmern und Tod das Leben für jemanden noch von Bedeutung ist.

Und ich weiß auch, was es bedeutet, das zu verlieren. Zu sehen, wie Sanitäter getötet und dann beschmiert werden. Zu hören, wie die Welt über ihre Unschuld debattiert, während ihre Kollegen Massengräber durchwühlen. Zu sehen, wie die Menschen, die versucht haben, Leben zu retten, zu Statistiken reduziert, als Verdächtige hingestellt und dann vergessen werden.

Entmenschlichung ist nicht nur ein rhetorisches Problem. Es ist nicht nur eine mediale Darstellung oder politische Sprache. Sie tötet. Sie löscht aus. Sie erlaubt es der Welt, wegzuschauen, während ganze Gemeinschaften ausgelöscht werden.

Sie sagt uns: Dein Leben zählt nicht genauso viel. Dein Kummer ist nicht echt, bis wir ihn bestätigen. Dein Tod ist nicht tragisch, bis wir ihn gutheißen.

Deshalb ist der Tod dieser 15 Sanitäter und Retter so wichtig. Denn ihre Geschichte handelt nicht nur von einer Gräueltat. Es geht um die Maschinerie des Zweifels, die jedes Mal in Gang gesetzt wird, wenn Palästinenser getötet werden. Es geht darum, dass wir unsere eigenen forensischen Ermittler, unser eigenes Anwaltsteam, unsere eigene PR-Firma werden müssen – während wir um die Toten trauern.

Diese Bürde wird niemand anderem auferlegt. Wenn westliche Journalisten getötet werden, werden sie geehrt. Wenn israelische Zivilisten sterben, füllen ihre Namen und Gesichter die Bildschirme auf der ganzen Welt. Wenn Palästinenser sterben, müssen ihre Familien erst beweisen, dass sie keine Terroristen waren.

Wir sind immer schuldig, bis unsere Unschuld bewiesen ist – und oft nicht einmal dann.

Eine Studie nach der anderen hat ergeben, dass westliche Medien israelische Quellen weitaus häufiger zitieren als palästinensische und israelische Aussagen nicht mit der gleichen Sorgfalt hinterfragen.Palästinensische Stimmen werden nicht nur marginalisiert, sondern auch oft als unzuverlässig oder emotional dargestellt – als ob Trauer die Wahrheit diskreditiert, als ob Schmerz uns irrational macht.

Dieses Medienmuster befeuert und spiegelt politische Entscheidungen wider – von Waffenverkäufen bis hin zu diplomatischer Immunität, von Schweigen auf internationalen Foren bis hin zu Vetos bei den Vereinten Nationen. Es hängt alles zusammen. Wenn Palästinenser nicht als vollwertige Menschen angesehen werden, werden ihre Mörder nicht als voll verantwortlich angesehen.

Und der emotionale Tribut ist immens. Wir trauern nicht nur, wir verteidigen unsere Trauer. Wir begraben nicht nur unsere Toten, wir kämpfen dafür, dass ihr Tod anerkannt wird. Wir leben mit einem psychologischen Druck, den keine Gemeinschaft ertragen sollte – dem Druck zu beweisen, dass wir nicht das sind, was die Welt bereits über uns entschieden hat.

Diese 15 Sanitäter und Ersthelfer waren Helden.Sie liefen in die Gefahr. Sie dienten ihrem Volk. Sie glaubten an die Unantastbarkeit des Lebens, selbst an einem Ort, an dem das Leben ständig bedroht ist. Ihr Andenken sollte geheiligt sein.

Stattdessen wurde ihre Geschichte zu einem weiteren Schlachtfeld.

Die Welt muss aufhören, uns zu beweisen, dass wir Menschen sind. Sie muss aufhören, davon auszugehen, dass wir lügen und dass unsere Mörder die Wahrheit sagen. Sie muss aufhören, eine Erzählung zu akzeptieren, die verlangt, dass Palästinenser Heilige sind, um betrauert zu werden.

Diese Sanitäter hätten es verdient, dass man ihnen glaubt. Sie hätten es verdient, beschützt zu werden. Und sie verdienen Gerechtigkeit.

Vor allem aber hätten sie es verdient – wie wir alle –, als Menschen angesehen zu werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Ahmed Najar ist ein palästinensischer politischer Analyst und Dramatiker. Ahmed Najar ist ein palästinensischer politischer Analyst und Dramatiker.

