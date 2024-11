https://www.theleftberlin.com/irish-bloc-berlin-manifesto/



Manifest des Irish Bloc Berlin

Manifest, um zu erklären, worum es beim @IrishBlocBerlin geht

19/10/2024

Der Irish Bloc Berlin verurteilt den Apartheidstaat Israel unmissverständlich für die systematische Unterdrückung und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in den letzten sechsundsiebzig Jahren in Palästina begangen wurden. Der seit Oktober 2023 andauernde Völkermord in Gaza erfordert dringend unerschütterliche internationale Unterstützung für die Befreiung der Palästinenser. Es kann niemals Frieden geben ohne Gerechtigkeit und Befreiung der Palästinenser von den Systemen der Unterdrückung und ethnischen Säuberung, die Israel in seiner jetzigen Form auferlegt. Wir sind bestrebt, unseren Teil dazu beizutragen, eine Zukunft des Friedens und der Gleichberechtigung für alle Menschen und Völker zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer zu schaffen.

Warum wir uns zusammengeschlossen haben

Der Irish Bloc Berlin wurde im Februar 2024 von irischen Aktivisten in Berlin gegründet, die das dringende Bedürfnis verspürten, sich als proaktive Gemeinschaft gegen die Ungerechtigkeiten zu wehren, mit denen Palästinenser in Deutschland und Palästina konfrontiert sind. Heute sind wir eine erweiterte Gruppe, die allen Menschen jeder Nationalität und jedes kulturellen Hintergrunds offensteht, die sich durch die vorherrschende deutsche Haltung zum Zionismus und die deutsche Rechtfertigung für die ethnische Säuberung der Palästinenser entfremdet und wütend fühlen. Die Daseinsberechtigung des Irish Bloc ist in einzigartigen Umständen verankert:

Solidarität mit Palästina: Wir stehen für immer an der Seite des palästinensischen Volkes, das im vergangenen Jahrhundert unvorstellbare und unerbittliche Brutalität durch die Hand kolonialistischer Kräfte ertragen hat. Deutschlands Rolle: Deutschland, unser Heimatland, unterstützt das Massenschlachten von Palästinensern, pervertiert den Lauf der internationalen Justiz, indem es sich in Versuche einmischt, Israel für seine systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen, instrumentalisiert böswillige Antisemitismusvorwürfe, um Stimmen zum Schweigen zu bringen, die sich gegen seine Mitschuld am Völkermord aussprechen, und ergreift zunehmend extreme und schockierende Maßnahmen, um Solidaritätsbekundungen auf seinem eigenen Boden zu unterdrücken. Irische Solidarität: Unsere eigenen Erfahrungen mit kolonialer Gewalt, Besatzung, Unterdrückung von Bürger- und Menschenrechten, Hungersnot und Völkermord in Irland lassen uns mit denen mitfühlen, die unter Kolonialismus, Besatzung und Unterdrückung leiden.

Unsere Mission und Ziele

Ob durch Öffentlichkeitsarbeit, Demonstrationen oder Fundraising – es ist eine grundlegende Verpflichtung, unsere Mittel als Bürger zu nutzen, um Unterdrückung und der Beihilfe zum Völkermord entgegenzutreten. Die systematischen Angriffe der deutschen Polizei auf Palästinenser und ihre Verbündeten sowie das oft brutale und stets verfassungswidrige Ausschalten pro-palästinensischer Stimmen sind ein klarer Beweis für das besorgniserregende Abdriften Deutschlands in den Autoritarismus und dürfen nicht ignoriert werden.

Gemeinschaftsbildung: Aufbau von Verbindungen innerhalb der irischen Gemeinschaft in Berlin und zwischen dieser Gemeinschaft und anderen Gruppen, um Solidarität zu zeigen und Stärke in der Gemeinschaft zu finden.

Bewusstseinsbildung: Förderung des Bewusstseins für den Völkermord in Gaza und die Ungerechtigkeiten im gesamten historischen Palästina.

Spendenbeschaffung: Beschaffung von Mitteln zur Unterstützung palästinensischer Anliegen.

Beschaffung von Mitteln zur Unterstützung palästinensischer Anliegen. Anwaltschaft: Eintreten für eine demokratische, egalitäre und friedliche Zukunft für alle Menschen zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer.

Unsere Aktionen

Wir unterstützen das Recht auf Widerstand und Selbstbestimmung und streben eine antikoloniale Welt ohne Ausbeutung an. Wir stehen solidarisch an der Seite aller Völker, die gegen Imperialismus kämpfen.

Protestaktionen: Solidaritätsbekundungen: Bildung von Blöcken bei Protesten, um internationale Solidarität für die Rechte der Palästinenser zum Ausdruck zu bringen. Rechtliche Informationen: Bereitstellung von Ressourcen zur Rechtsberatung, insbesondere in Bezug auf protestbezogene Fragen.

Diplomatischer Druck: Öffentliche Stellungnahmen: Klarstellung unserer Standpunkte und Aktionen. Advocacy und Druck: Druck auf die irische Botschaft ausüben, sich für Palästina und gegen die deutsche Unterdrückung der palästinensischen Interessenvertretung auszusprechen. Lobbyarbeit: Druck auf die irische Regierung ausüben, damit sie gegen die Ungerechtigkeit in Palästina (insbesondere in Bezug auf das Gesetz über die besetzten Gebiete, das Gesetz über die Veräußerung illegaler israelischer Siedlungen und das Waffenembargogesetz) sowie gegen die Verfolgung palästinensischer und propalästinensischer Menschen in Deutschland vorgeht.

Medienarbeit: Nutzung unseres Netzwerks von Medienkontakten, um auf die lähmende Atmosphäre und die extreme Unterdrückung der Palästinenser und ihrer Verbündeten hier in Deutschland aufmerksam zu machen; dazu tragen Interviews und Auftritte in Fernsehen und Radio sowie journalistische Beiträge bei.

Nutzung unseres Netzwerks von Medienkontakten, um auf die lähmende Atmosphäre und die extreme Unterdrückung der Palästinenser und ihrer Verbündeten hier in Deutschland aufmerksam zu machen; dazu tragen Interviews und Auftritte in Fernsehen und Radio sowie journalistische Beiträge bei. BDS-Aktion: Rechtsberatung: Einholung von Ratschlägen zu den rechtlichen Auswirkungen der BDS-Beteiligung in Deutschland. Direkte Aktion: Aktive Beteiligung an Boykotten von Produkten, die mit der Besatzung in Verbindung stehen, was sich in vielen Fällen als erfolgreich erwiesen hat.

Kultureller Austausch: Ausrichtung von Veranstaltungen, die irische und palästinensische Kultur vereinen oder austauschen, um das gegenseitige Verständnis und die Solidarität zu fördern.

Unser Aufruf zum Handeln

Der Irish Bloc Berlin versteht sich als Forum für unsere kollektive Weigerung, uns dem Autoritarismus und der anhaltenden Ungerechtigkeit in Deutschland zu beugen. Wir unterstützen den Kampf gegen den Imperialismus und stehen hinter allen, die sich gegen Ungerechtigkeit wehren.

Durch die Unterstützung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) wollen wir ein Ende der völkermörderischen Besatzung und Apartheid in Palästina erzwingen und Druck auf Israel ausüben, damit es das Völkerrecht einhält und die Rechte und die Würde der Palästinenser, einschließlich des Rückkehrrechts, wahrt.

Wir arbeiten mit Einzelpersonen und Organisationen zusammen, die unsere Vision von Gerechtigkeit und Befreiung teilen. Inspiriert von den Streikenden der irischen Dunnes Stores in den 1980er Jahren, von Bernadette Devlin und von vielen anderen antirassistischen, antikolonialen irischen Solidaritätsbewegungen aus der Geschichte, schöpfen wir Kraft aus dem Vermächtnis des irischen Aktivismus für internationale Solidarität.

