Meinung |

In Israel bedeutet Pressefreiheit im Jahr 2025, dass den Zuschauern nichts gezeigt wird, was sie aufregen könnte

Demonstranten protestieren am Samstag vor dem israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv gegen die Tötung von Mitarbeitern einer Hilfsorganisation im Gazastreifen. Bildnachweis: Jack Guez / AFP

Gideon Levy

6. April 2025 4:23 Uhr IDT

Der israelische Sender Channel 13 wird am Sonntagabend nicht die Untersuchung von „Hamakor“ über Rami Davidian ausstrahlen, den Israeli, der am 7. Oktober 2023 beim Nova-Festival Dutzende von Menschen gerettet hat oder nicht.

„Wir sind uns der Emotionen der Öffentlichkeit und der Folgen einer Ausstrahlung des Beitrags bewusst und ziehen es vor, ihn derzeit nicht zu senden“, so die Geschäftsführung des Senders in einer Erklärung. Im Internet wurde zu Recht heftig über den Angriff auf die Medienfreiheit diskutiert. Der Redakteur des investigativen Fernsehmagazins, Raviv Drucker, protestierte zu Recht. Man kann davon ausgehen, dass er, der liberalste Kommentator im israelischen Fernsehen, dies als eine Entscheidung ansieht, ihn zum Schweigen zu bringen.

Das Argument der Geschäftsführung von Channel 13 kommt einem bekannt vor. Es ist genau dasselbe, das sie in den ersten Tagen des Krieges verwendet haben, um meine Teilnahme an der Podiumsdiskussion „Warzone“ zu beenden. Raviv Drucker sagte damals, dass die Zuschauer Äußerungen wie meine „nicht akzeptieren könnten“. Es wäre schwer für sie.

Wie sein verblendetes Management berücksichtigte der liberale Journalist in seinen redaktionellen Überlegungen die öffentliche Meinung, vielleicht mehr als alles andere. Ich bin seitdem nicht mehr als Diskussionsteilnehmer in seiner Sendung aufgetreten, die als vollkommen aufgeklärt und liberal galt; schließlich sind dort alle so gegen Premierminister Benjamin Netanjahu. Wie mutig von ihnen. Schließlich ist das heute der einzige Test für Liberalismus in Israel.

Die Pressefreiheit in Israel ist daher eine äußerst selektive Angelegenheit. Jeder wählt seine eigene Freiheit und seine eigenen roten Linien, und alle wollen dasselbe: die Zuschauer unterhalten, nicht verärgern, Gott bewahre, damit sie nicht den Kanal wechseln oder ihr Abonnement kündigen.

Der einzige Streitpunkt zwischen Drucker und der Geschäftsführung ist die Frage, was das Publikum verärgern könnte, das über alles geheiligt ist. Die Geschäftsführung ist der Meinung, dass die Davidian-Geschichte die Gefühle der Zuschauer verletzen wird, während Drucker der Meinung ist, dass ein Journalist, der sagt, er schäme sich, Israeli zu sein, angesichts dessen, was in Gaza geschieht, die Gefühle der Zuschauer verletzen wird. Die Geschäftsführung der Dunkelheit und die Journalisten des Lichts sind sich in ihrem Wunsch einig, die Gefühle der Öffentlichkeit nicht zu verletzen. Dies ist ihr Kompass für korrekten und mutigen Journalismus.

Palästinenser durchsuchen die Trümmer eines Gebäudes, das am Freitag bei einem israelischen Luftangriff in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen getroffen wurde und bei dem mindestens 17 Menschen, darunter einige aus derselben Familie, getötet wurden. Bildnachweis: Mariam Dagga/AP

Der angesehene Drucker und Emiliano Calemzuk, der verunglimpfte CEO von Channel 13, sind sich ähnlicher, als es scheint. Beide bevorzugen es, Menschen zum Schweigen zu bringen, und lehnen die wahre Pressefreiheit ab. Der Test für die Pressefreiheit ist nicht die Veröffentlichung dessen, womit die Redakteure und Verleger einverstanden sind. Der Test ist genau das, was sie ablehnen, der investigative Bericht von Davidian oder eine Stimme, die von Anfang an eindeutig gegen den Krieg war. Sie unterdrücken beides aus Angst vor den Massen. Eine Presse, die die Gefühle der Öffentlichkeit berücksichtigt, ist keine freie Presse; es ist die Schundpresse, die Israel seit dem 7. Oktober bekommt: endloses Wälzen in der Katastrophe und der Glaube, dass wir die einzigen Opfer sind, niemand sonst, nicht einmal in Gaza.

Selbst der angesehene Korrespondent Omri Assenheim achtet auf die Gefühle der Öffentlichkeit. In einem Gespräch mit dem Chefredakteur von Haaretz, Aluf Benn, auf einer Haaretz-Konferenz über Meinungsfreiheit sagte Assenheim: „Es gibt eine Wahrnehmung von Gaza. Ich denke, dass es – aus Sicht der Senderchefs – nicht genug öffentliche Aufmerksamkeit für das, was in Gaza geschieht, gibt, angesichts der Ereignisse vom 7. Oktober und des Traumas, das sie in der israelischen Gesellschaft hinterlassen haben.“

Tatsächlich rechtfertigte Assenheim die Entscheidung, Gaza vor den Augen der Israelis zu verbergen. „Für die Senderchefs ist Israel mit London vergleichbar, das im Zweiten Weltkrieg von Nazideutschland bombardiert wurde. Niemand wird einen Artikel über das große Leid schreiben, das die Deutschen im nationalsozialistischen Berlin erlitten haben, also will auch kein Medienunternehmen einen Artikel über das Leid der Menschen in Gaza schreiben. Die Öffentlichkeit hat einfach nicht die Bandbreite dafür.“

Gaza ist nicht nur für die rechtsgerichtete Abgeordnete Orit Strook „nazistisch“, sondern auch für den Liberalen Assenheim. Für ihn ist es Israel, das den London Blitz erlebt, selbst nachdem 50.000 Menschen in Gaza getötet wurden, und das es daher zulässt, nicht zu wissen, was es tut, und seine Rundfunkführer können dies vor ihm verbergen. Was die Aufmerksamkeit betrifft, so ist es unsere Aufgabe, sie zu schaffen, Assenheim.

So sieht die Pressefreiheit in der einzigen Demokratie im Jahr 2025 aus.

