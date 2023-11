Turkey recalls ambassador to Israel over ‚humanitarian tragedy in Gaza‘ President Erdogan says he is breaking contact with PM Netanyahu but is not cutting relations with Israel over Gaza.

Türkei ruft Botschafter in Israel wegen „humanitärer Tragödie in Gaza“ zurück

Präsident Erdogan sagt, dass er den Kontakt zu Premierminister Netanjahu abbricht, aber die Beziehungen zu Israel wegen des Gazastreifens nicht abbricht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht auf einer Solidaritätskundgebung für die Palästinenser in Gaza in Istanbul, Türkei, am 28. Oktober 2023 [Dilara Senkaya/Reuters].

4. November 2023

Die Türkei hat ihren Botschafter in Israel zu Konsultationen über Israels anhaltende Bombardierung von Zivilisten im Gazastreifen und die sich verschlechternde humanitäre Lage in der belagerten Enklave zurückgerufen.

Das türkische Außenministerium teilte am Samstag mit, dass Sakir Ozkan Torunlar „angesichts der sich entfaltenden humanitären Tragödie im Gazastreifen, die durch die anhaltenden Angriffe Israels auf Zivilisten und Israels Weigerung, einen Waffenstillstand und den kontinuierlichen und ungehinderten Fluss humanitärer Hilfe zu fordern, verursacht wird“, zurückgerufen wurde.

Die Rhetorik Ankaras wird immer kritischer gegenüber Israel, das seit den Angriffen der Hamas vom 7. Oktober, bei denen etwa 1.400 Menschen getötet wurden, im Gazastreifen etwa 9.500 Palästinenser, darunter 3.900 Kinder, getötet hat.

Am Freitag erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass er den Kontakt zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu abbricht.

„Netanjahu ist niemand mehr, mit dem wir reden können. Wir haben ihn abgeschrieben“, zitierten türkische Medien Erdogan mit den Worten. Er fügte jedoch hinzu, dass dies nicht bedeute, dass die Türkei ihre Beziehungen zu Israel abbreche, und sein Geheimdienstchef stehe in Kontakt mit israelischen und palästinensischen Behörden sowie der Hamas.

Die Türkei beherbergt Mitglieder der Hamas, die sie nicht wie die Vereinigten Staaten und die Europäische Union als „terroristische“ Organisation einstuft. Im Gegensatz zu den westlichen Regierungen hat sie zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen.

Erdogan sagte auch, dass die Türkei nach Beendigung des Krieges „den Gazastreifen als friedliche Region sehen möchte, die Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 ist, mit territorialer Integrität und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt“.

Im vergangenen Monat hatten israelische Diplomaten die Türkei aus Sicherheitsgründen verlassen, nachdem es im ganzen Land zu zahlreichen pro-palästinensischen Demonstrationen gekommen war. Das Außenministerium erklärte später, es habe die Diplomaten zurückgerufen, um den Stand der bilateralen Beziehungen zu bewerten.

Nach Angaben Erdogans wird der iranische Präsident Ebrahim Raisi Ende November die Türkei besuchen. Erdogan plant außerdem, in diesem Monat an einem Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Riad teilzunehmen, um mit regionalen Akteuren über einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu sprechen.

Obwohl die internationalen Forderungen nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen immer lauter werden, lehnt Netanjahu jegliche Aussicht auf einen solchen ab, während das israelische Militär in den Gazastreifen vorstößt und ihn weiterhin bombardiert.

Seit Ende letzten Monats fließt humanitäre Hilfe über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen, den einzigen nicht von Israel kontrollierten Zugang zu der Enklave, aber Menschenrechtsorganisationen warnen weiterhin vor der katastrophalen humanitären Lage. Übersetzt mit Deepl.com



