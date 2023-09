Es ist schwer, über das Ende der Welt nachzudenken Von Caitlin Johnstone

Tony Blinken, der oberste US-Diplomat, hat sich soeben über von den USA gelieferte Langstreckenraketen geäußert, die das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen den beiden nuklearen Supermächten der Welt weiter erhöhen, schreibt Caitlin Johnstone.

1UDnSUoroqCxShe6CBUDKiw-100×100.jpgWährend eines Auftritts in der ABC-Sendung „This Week“ mit Jonathan Karl sagte US-Außenminister Tony Blinken ausdrücklich, dass sich die USA nicht dagegen wehren würden, dass die Ukraine von den USA gelieferte Raketen mit größerer Reichweite einsetzt, um tief in russisches Territorium einzudringen – ein Schritt, den Moskau zuvor als „rote Linie“ bezeichnet hat, die die Vereinigten Staaten zu einer direkten Konfliktpartei machen würde.

„Wir wissen, dass die Vereinigten Staaten erwägen, diese Langstreckenraketen zu schicken, um die die Ukraine seit langem bittet“, sagte Karl in dem Interview. „Das sind Langstreckenraketen mit einer Reichweite von 200 Meilen. Sind Sie einverstanden, wenn diese Raketen es der Ukraine ermöglichen, tief in russisches Gebiet einzudringen?“

„Was die Entscheidungen über die Ziele angeht, so ist das ihre Entscheidung, nicht unsere“, antwortete Blinken nach einigem Gerede.

„Wir haben eine zunehmende Anzahl von Angriffen ukrainischer Drohnen auf russisches Territorium beobachtet, einige in Moskau, Rostow am Don erst vor ein paar Tagen. Haben Sie das angesprochen?“, fragte Karl.

„Nein“, sagte Blinken.

„Sind Sie damit einverstanden – ich meine, natürlich ist es ihre Entscheidung, aber eskaliert dieser Krieg jetzt in Russland?

„Jon, wir haben den Einsatz von Waffen außerhalb des ukrainischen Territoriums weder unterstützt noch ermöglicht“, sagte Blinken.

„Aber lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Praktisch jeden Tag greifen die Russen wahllos das gesamte Land Ukraine an. Allein in den 48 Stunden, in denen ich vor Ort war, wurden mehrere Raketen auf zivile Ziele abgefeuert, auch in Kiew, als ich dort war; bei einem schrecklichen Angriff auf einen Marktplatz, auf dem Menschen nur Lebensmittel kaufen wollten, Zivilisten, die nichts mit diesem Krieg zu tun hatten, wurden 17 Menschen getötet. Das ist das tägliche Leben der Ukrainer. Das ist es, womit sie jeden Tag konfrontiert sind. Sie müssen also grundlegende Entscheidungen darüber treffen, wie sie ihr Territorium verteidigen und wie sie das, was ihnen weggenommen wurde, zurückerobern wollen. Unsere Rolle und die Rolle von Dutzenden anderer Länder auf der ganzen Welt, die sie unterstützen, besteht darin, ihnen dabei zu helfen. Letztendlich wollen wir alle, dass die russische Aggression ein Ende findet, und zwar ein gerechtes und dauerhaftes Ende. Das ist es, was die Ukrainer mehr als alle anderen wollen. Darauf arbeiten wir hin.“

Das Interview endete dann, ohne dass Karl weitere Fragen stellte. Indem er erfolgreich die Zeit herunterspulte, indem er über das Recht der Ukraine schwafelte, vermied es Blinken, das eigentliche Thema zu erörtern, nämlich das, was die Vereinigten Staaten selbst tun.

Niemand bestreitet, dass die Ukraine das Recht hat, russisches Territorium anzugreifen; Russland greift ukrainisches Territorium an, also hat die Ukraine natürlich das Recht, Vergeltung zu üben. Das wird nirgendwo ernsthaft in Frage gestellt. Was diskutiert wird, ist, ob die USA diese Angriffe unterstützen sollten, weil dies zu einem Atomkrieg führen könnte.

Als die Ukraine vor einem Jahr begann, die USA zu drängen, ihr das Army Tactical Missile System (ATACMS) zu schicken – das fast die vierfache Reichweite der von den USA gelieferten HIMARS-Waffen hat -, reagierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, sofort mit der Warnung, dass ihr Einsatz auf russischem Territorium die USA zu einem direkten Teilnehmer an dem Konflikt machen würde und Russland entsprechend reagieren würde.

HIMARS im Kampfeinsatz in der Ukraine, Juli 2022. (Mil.gov.ua, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

„Wenn Washington beschließt, Kiew mit Langstreckenraketen zu beliefern, überschreitet es eine rote Linie und wird zu einer direkten Konfliktpartei“, sagte Zakharova und fügte hinzu, dass Russland sich „das Recht vorbehält, sein Territorium zu verteidigen“.

Wie Michael Tracey auf Twitter bemerkte, sagte Blinken letztes Jahr, dass die Ukraine den USA zugesichert habe, dass sie die anderen von den USA gelieferten Waffensysteme nicht „gegen Ziele auf russischem Territorium“ einsetzen werde.

Nach den aktuellen Äußerungen Blinkens und den Angriffen der Ukraine auf russisches Territorium scheint diese Vereinbarung nicht mehr zu gelten. Blinken hat sich bereits früher für den ukrainischen Einsatz der von den USA gelieferten Waffen auf der Krim ausgesprochen, und jetzt sagt er, die USA hätten kein Problem damit, wenn von den USA gelieferte Waffen auf russischem Gebiet eingesetzt würden.

Das bedeutet, dass es offenbar zu einer weiteren massiven Eskalation zwischen den atomaren Supermächten gekommen ist, über die die westliche Presse wieder einmal erschreckend wenig berichtet.

In einem Artikel, der im Juli in Antiwar veröffentlicht wurde, „ATACMS: Be Very Afraid of This Acronym“, schrieb der Präsident der West Suburban Peace Coalition, Walt Zlotow, dass dieses Raketensystem „das Potenzial hat, die USA und die NATO in einen totalen Krieg mit Russland zu ziehen“. Er fuhr fort:

„ATACMS sind US-Langstreckenraketen, die bis zu 190 Meilen weit schlagen können. Hochrangige US-Beamte, darunter wahrscheinlich auch Präsident Biden, ziehen ernsthaft in Erwägung, der Ukraine ATACMS in ihrem Kampf um die Rückeroberung aller russischen Besitzungen in der Ukraine, einschließlich der Krim, zur Verfügung zu stellen. Sie können sowohl die Krim als auch das russische Festland erreichen.

Wenn sie von der Ukraine für einen Angriff auf Russland eingesetzt werden, könnte dies eine Rakete zu viel sein, die russische taktische Atomwaffen in der Ukraine zünden könnte. Eine weitere Eskalation bis hin zu einer nuklearen Konfrontation zwischen Russland und der US/NATO-Allianz, die Russlands Niederlage anstrebt, wird wahrscheinlicher.“

Die USA und ihre Verbündeten versorgen die Ukraine mit immer mehr Offensivwaffen, die sie zuvor aus Angst, in den Krieg hineingezogen zu werden und einen Atomkonflikt zu provozieren, nicht liefern wollten.

Letztes Jahr sagte der damalige ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov richtig voraus, dass die USA am Ende die Panzer, F-16 und ATACMS liefern würden, die sie zuvor als zu eskalierend eingestuft hatten, da dies bereits seit Beginn des Krieges als Trend feststand.

„Als ich im November, vor der Invasion, in Washington war und nach Stingers fragte, sagte man mir, das sei unmöglich“, sagte Reznikov letztes Jahr dem New Yorker. „Jetzt ist es möglich. Als ich nach 155-Millimeter-Kanonen fragte, lautete die Antwort nein. HIMARS, nein. HARM [Hochgeschwindigkeits-Antistrahlungsrakete], nein. Jetzt ist das alles ein Ja“. Er fügte hinzu: „Deshalb bin ich mir sicher, dass es morgen Panzer, ATACMS und F-16 geben wird.“

Wie Branko Marcetic Anfang des Jahres in einem Artikel für Responsible Statecraft mit dem Titel „Mission Creep? How the U.S. role in Ukraine has slowly escalated“ (Wie die Rolle der USA in der Ukraine langsam eskaliert), erklärt, dass dieses kontinuierliche Muster der Eskalation Russland tatsächlich dazu anreizt, aggressive Maßnahmen gegen westliche Mächte zu ergreifen, damit seine Warnungen und roten Linien nicht länger ignoriert werden.

„Durch die Eskalation ihrer Unterstützung für das ukrainische Militär haben die USA und die NATO eine Anreizstruktur für Moskau geschaffen, einen drastischen, aggressiven Schritt zu unternehmen, um die Ernsthaftigkeit seiner eigenen roten Linien zu zeigen“, schreibt Marcetic. „Dies wäre in den besten Zeiten gefährlich, aber besonders dann, wenn russische Offizielle deutlich machen, dass sie den Krieg zunehmend als einen gegen die NATO als Ganzes und nicht nur gegen die Ukraine betrachten, und gleichzeitig mit einer nuklearen Antwort auf die Eskalation der Waffenlieferungen der Allianz drohen.

„Moskau sagt immer wieder, dass eskalierende Waffenlieferungen inakzeptabel seien und einen größeren Krieg bedeuten könnten; US-Beamte sagen, da Moskau auf diese Drohungen nicht reagiert habe, könne es ruhig eskalieren. Russland wird praktisch gesagt, dass es eskalieren muss, um zu zeigen, dass es ihm mit den Linien ernst ist“, fügte Marcetic auf Twitter hinzu.

Und es ist einfach so seltsam, dass dies nicht das Hauptthema ist, über das jeder die ganze Zeit spricht. Die Tatsache, dass wir einem Atomkonflikt immer näher kommen, sollte jeden Tag die Schlagzeilen beherrschen, und das Thema, wie eine planetarische Katastrophe vermieden werden kann, sollte im Mittelpunkt des politischen Mainstream-Diskurses stehen. Aber das ist nicht der Fall, denn das würde die großen Schachbrettmanöver eines weltbeherrschenden Imperiums stören, das daran arbeitet, die unipolare Herrschaft über den Planeten zu sichern, indem es ungehorsame Nationen wie Russland und China untergräbt.

Es ist schwer, über das Ende der Welt nachzudenken. Es ist schwer, es überhaupt zu begreifen, geschweige denn, in das grelle weiße Licht einer tiefen Kontemplation darüber zu starren, was es ist und was es bedeuten würde. Es kommt eine Menge kognitiver Dissonanz und Unbehagen auf, und es ist einfacher, seine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, an dem man leichter zu kauen hat, wie z. B. das Präsidentschaftsrennen.

Aber das ist etwas, das dringend untersucht werden muss. Denn die Menschen, die heute unsere Welt lenken, scheinen blind zu fahren.

Caitlin Johnstones Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, ihr auf Facebook, Twitter, Soundcloud und YouTube folgen oder etwas Geld auf ihr Spendenkonto zu überweisen auf Ko-fi, Patreon oder Paypal werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr ihre Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was sie veröffentlicht, ist, die Mailingliste auf ihrer Website oder auf Substack zu abonnieren, die dich per E-Mail über alles informiert, was sie veröffentlicht. Für weitere Informationen darüber, wer sie ist, wo sie steht und was sie mit ihrer Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke werden gemeinsam mit ihrem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst. Übersetzt mit Deepl.com