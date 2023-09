https://consortiumnews.com/2023/09/14/a-different-take-on-ukraine/

Eine andere Sicht auf die Ukraine

14. September 2023

CN war den Nachrichten über die Ukraine immer einen Schritt voraus, von der Berichterstattung über den Putsch und der Warnung vor einer nuklearen Katastrophe bereits im Jahr 2015 bis hin zu den Nachrichten über die aktuelle Phase des Konflikts. Helfen Sie uns, unsere Berichterstattung fortzusetzen.

Nuklearwaffentest Dakota, 26. Juni 1956. (U.S. Dept. of Energy/Wikimedia Commons)

Am 23. Februar 2015 warnte Robert Parry, der verstorbene Gründer dieser Website, dass ein von den USA unterstützter Putsch in Kiew und ein Krieg gegen die Widerständler im Osten der Ukraine die Welt mit einem nuklearen Holocaust bedrohen. Damals schien dies eine extreme Position zu sein. Aber denkt heute noch jemand so?

Nachdem er für Associated Press die größten Iran-Contra-Geschichten aufgedeckt hat, hat Bob Parry für Consortium News auch die größten Geschichten zur Entlarvung von Russiagate aufgedeckt und erklärt, wie der fingierte Skandal dazu beigetragen hat, die Spannungen zwischen den Atommächten, auch in der Ukraine, zu erhöhen.

Parry zeichnete sich durch seine Berichterstattung über die Krise in der Ukraine von deren Beginn bis zu seinem frühen Tod im Januar 2018 aus.

Er erlebte nicht mehr, dass sich seine erschreckenden Prognosen bewahrheiteten. Seit Bobs Tod haben wir uns bemüht, die Berichterstattung über die Ukraine im gleichen Sinne fortzusetzen. Wir warnten 20 Tage im Voraus, wie die USA Russland zu einer Intervention in der Ukraine provozierten – und warum sie diese brauchten. Im März berichteten wir ausführlich über die Bestätigung der US-Strategie.

Unsere Autoren, wie Scott Ritter, Patrick Lawrence, Diana Johnstone und Joe Lauria, haben während der gesamten Krise ein Gegenmittel zur offiziellen Erzählung angeboten.

Wenn Sie weiterhin eine andere Sichtweise auf die Ukraine lesen möchten, unterstützen Sie bitte heute die Herbstspendenaktion 2023 von Consortium News. Ich danke Ihnen dafür. (Unten finden Sie ein wachsendes Archiv unserer wichtigsten Originalgeschichten über die Ukraine). Übersetzt mit Deepl.com

ROBERT PARRY

Neocons and the Ukraine Coup – Feb. 23, 2014

Ukraine’s Inconvenient Neo-Nazis – March 30, 2014

Ukraine, Through the US Looking Glass – April 16, 2014

Burning Ukraine’s Protestors Alive – May 10, 2014

Who’s Telling the Big Lie on Ukraine? – Sept. 2, 2014

Ready for Nuclear War Over Ukraine? – Feb. 23, 2015

The Mess That Nuland Made – July 13, 2015

Troubling Gaps in the New MH-17 Report – Sept. 28, 2016

JOE LAURIA

The Untold Story of the Trump-Ukraine ‘Scandal’: The Routine Corruption of US Foreign Policy – Sept. 26, 2019

Tangled Tale of NATO Expansion at the Heart of Ukraine Crisis – Jan. 28, 2022

What a US Trap for Russia in Ukraine Might Look Like – Feb. 4, 2022

Russia Begins Preparing For Refugees From Donbass – Feb. 18, 2022

Putin Recognizes Donbass Republics As Violence Soars – Feb. 21, 2022

Why Putin Went to War – Feb. 24, 2022

On a Knife’s Edge in Ukraine – March 11, 2002

Biden Confirms Why the US Needed This War – March 27, 2022

Is Putin’s War Legal? – March 29, 2022

Questions Abound About Bucha Massacre – April 4, 2022

Outrage as Azov Nazi Addresses Greek Parliament – April 8, 2022

Curfew for Anniversary of Odessa Massacre That Sparked Rebellion – April 30, 2022

Defensive West Smears Samarkand Summit – Sept. 21, 2022

The Timing of the Pipeline Attack – Sept. 28, 2022

On the Influence of Neo-Nazism in Ukraine – Dec. 29, 2022

Evidence of US-Backed Coup in Kiev – Dec. 29, 2022

Western Leaders Privately Say Ukraine Can’t Win the War – Feb. 25, 2023

As Bakhmut Falls, US May Turn From Ukraine, Starting With Pipeline Story – March 8, 2023

Leaks Spelling the End for Ukraine – April 17, 2023

Ukraine Timeline Tells the Story – June 30, 2023

US Victim of Own Propaganda in Ukraine War – Aug. 29, 2023

SCOTT RITTER

Pity the Nation – March 7, 2022

Phase Three in Ukraine – May 30, 2022

Reaping the Whirlwind – Sept. 22, 2022

Nuclear High Noon in Europe – Oct. 19, 2022

A ‘Dangerous, Bloody & Dirty Game – Nov. 3, 2022

Merkel Reveals West’s Duplicity – Dec. 5, 2022

2023 Outlook for Ukraine – Jan. 11, 2023

The Nightmare of NATO Arms to Ukraine – Jan. 24, 2023

The Nord Stream Andromeda Cover-Up – March 14, 2023

PATRICK LAWRENCE

The Great Acquiescence – Glory to Ukraine – April 16, 2022

Ukraine & the Strength of Nonalignment – April 27, 2022

The New Iron Curtain – May 16, 2022

The Imaginary War – July 13, 2022

War as Presentation – Nov. 1, 2022

A War of Rhetoric & Reality – Dec. 27, 2022

Deaf, But Not Blind to US Decline – May 30, 2023

DIANA JOHNSTONE

US Foreign Policy Is a Cruel Sport – Feb. 23, 2022

For Washington, War Never Ends – March 16, 2022

The Specter of Germany Is Rising – Sept. 12, 2022

Omerta in the Gangster War – Sept. 28, 2022

Demonstrate Together – Feb. 14, 2023

Germans Down & Russians Out – March 21, 2023

