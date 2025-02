https://www.caitlinjohnst.one/p/its-gross-and-cringey-to-love-a-state?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=156849475&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

Es ist widerlich und peinlich, einen Staat wie Israel oder die USA zu lieben

Caitlin Johnstone

10. Februar 2025

Es ist so kindisch und peinlich, einen Staat wie Israel oder die USA zu lieben und seine Handlungen zu verteidigen. Es ist ein Zeichen von Schwäche, eine emotionale Bindung an irgendeine Machtstruktur zu empfinden, insbesondere aber an diejenigen, die derzeit die schlimmsten Dinge auf der Welt tun.

Jeden Tag werde ich beschuldigt, dieses oder jenes Reich oder diese Nation oder Gruppe zu „lieben“, je nachdem, was in den Nachrichten steht und wen die Menschen im Westen von ihren Experten und Politikern zum Hassen aufgefordert werden. An manchen Tagen ist es Russland, an anderen Tagen sind es China, der Iran oder die Hamas. Ich habe wirklich keine besondere emotionale Bindung zu einer dieser Entitäten – diejenigen, die diesen Vorwurf erheben, projizieren lediglich ihre eigenen inneren Werte auf mich: Ich hasse, was sie lieben, also nehmen sie an, dass ich lieben muss, was sie hassen.

Ich liebe die Feinde des westlichen Imperiums nicht, und ich verteidige sie nicht. In Wirklichkeit stelle ich mich einfach gegen die tyrannischste und missbräuchlichste Machtstruktur der Welt, unter deren imperialem Schirm ich hier in Australien lebe. Ich würde mich dieser Tyrannei und diesem Missbrauch widersetzen, unabhängig davon, welche Nationen gerade an einem bestimmten Tag ins Visier genommen werden. Ich habe nichts gegen Russland, China oder den Iran, aber ich habe auch keine persönliche emotionale Beziehung zu ihnen. Sie haben nichts mit mir zu tun.

Es ist unmöglich, eine echte persönliche emotionale Beziehung zu einer Nation zu haben. Man kann eine persönliche Beziehung zu Menschen, zu einzelnen Gemeinschaften und Nachbarschaften, zu einem bestimmten Strand oder Wald oder einer bestimmten Landschaft haben, aber Nationen sind zu groß und voller zu vieler Menschen, als dass man als Einzelperson eine bedeutungsvolle Beziehung zu ihnen haben könnte. Um einer Nation gegenüber liebevolle Gefühle zu empfinden, muss man in seinem Kopf ein Symbol dafür erschaffen und dieses Symbol lieben, anstatt das eigentliche Ding, das die Nation ist. Sie lieben nicht das tatsächliche Land, sondern eine kleine mentale Repräsentation davon, die Sie in Ihrem Kopf konstruiert haben. Wie George Carlin sagte: „Ich überlasse Symbole den Symbolisten.“

Die bloße Vorstellung, eine Nation an sich zu lieben, ist absurd, aber es ist noch viel seltsamer, die positiven Gefühle, die man für eine Nation hat, auch auf ihre Regierung und ihre Handlungen und militärischen Ziele auszudehnen. Dann ist es genau die gleiche machtanbetende Kriechermentalität, die alle schlimmsten Gräueltaten der Geschichte angeheizt hat. Sie haben Ihre Verantwortung gegenüber Ihrer eigenen reifen Beziehung zur Welt aufgegeben und sie an ein riesiges Konglomerat von Kräften abgetreten, deren Betreiber Sie nie getroffen haben und deren materielle Interessen nichts mit Ihren eigenen zu tun haben.

Menschen, die eine Regierung lieben und verteidigen, machen aus dem Staat eine Art Elternfigur, anstatt erwachsen zu werden und als reife Individuen Stellung zu beziehen. Und wenn Sie dies mit den USA und Israel oder ihren Verbündeten tun, geben Sie Ihre Verantwortung nicht nur an die Regierung einer einzelnen Nation ab, sondern an ein ganzes Imperium, das den gesamten Globus umspannt.

Wenn die Nabelschnur durchtrennt wird, soll man anfangen, zu einem souveränen Wesen mit einem souveränen Geist heranzuwachsen, und stattdessen stecken diese imperialen Trottel das Ende ihrer Nabelschnur in das Pentagon. Es ist erbärmlich.

Ich habe keinen Respekt vor Menschen, die so etwas tun. Menschen, die sich vor der mächtigsten Machtstruktur der Welt verbeugen, anstatt zu lernen, sich als frei denkende Individuen auf das Leben einzulassen. Menschen, die ihre Verantwortung dafür, herauszufinden, was wahr und richtig ist und wie die Welt sein sollte, abgeben und ein tyrannisches Imperium und seine Interessen diese Dinge für sie entscheiden lassen. Sie haben sich dafür entschieden, in ihrem Geist sabbernde Kleinkinder zu bleiben, anstatt erwachsen zu werden. Sie haben ihre Zeit auf diesem Planeten verschwendet.

________________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, können Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Meine Beiträge sind vollständig leserfinanziert. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, gibt es hier einige Möglichkeiten, wie Sie etwas Geld auf mein Spendenkonto einzahlen können, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Wenn Sie sich diese Artikel lieber anhören möchten, können Sie sie auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder YouTube abonnieren. Hier können Sie die Taschenbuchausgaben meiner monatlichen Beiträge kaufen. Alle meine Beiträge sind frei verfügbar und können auf jede Art und Weise verwendet werden: neu veröffentlichen, übersetzen, auf Merchandise-Artikeln verwenden – was auch immer Sie möchten. Am besten abonnieren Sie die Mailingliste auf Substack, um sicherzustellen, dass Sie meine Beiträge sehen. So erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung für alles, was ich veröffentliche. Alle Beiträge wurden in Zusammenarbeit mit meinem Ehemann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …