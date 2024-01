There is no U.S. interest in backing a genocide and bombing Yemen A central claim by Israel’s advocates is that supporting Israel is in the U.S. interest. There can be no greater farce when our country has bombed another Arab country to support Israel’s genocide.

Außenminister Antony J. Blinken verlässt den Flughafen Kairo Ost in Kairo, Ägypten, am 11. Januar 2024. (Offizielles Foto des Außenministeriums von Chuck Kennedy)

Eine zentrale Behauptung der Israel-Befürworter ist, dass die Unterstützung Israels im Interesse der USA liegt. Eine größere Farce kann es nicht geben, wenn unser Land ein anderes arabisches Land bombardiert, um Israels Völkermord zu unterstützen.

Es liegt nicht im Interesse der USA, einen Völkermord zu unterstützen und den Jemen zu bombardieren

Von Philip Weiss

13. Januar 2024

Eine der zentralen Behauptungen der Befürworter Israels ist, dass die Unterstützung Israels im Interesse der USA liegt. Heute, wo unser Land ein weiteres arabisches Land bombardiert hat, um Israels Krieg gegen Gaza zu unterstützen, und Menschen die amerikanische Flagge bei Demonstrationen verbrennen, kann es keine größere Farce geben.

Unsere Unterstützung für Israel isoliert die USA. Die Weltöffentlichkeit verachtet den israelischen Völkermord und will, dass er beendet wird. Das Argument Südafrikas in Den Haag, dass noch nie zuvor Menschen ihre eigene Vernichtung per Livestream übertragen haben, findet bei allen Menschen mit Gewissen Anklang. Die Ansar Allah im Jemen (gemeinhin als „Houthis“ bekannt) sprechen für einen großen Teil der Menschheit, wenn sie fordern: Beendet die Angriffe auf den Gazastreifen und liefert Medikamente an die Palästinenser.

Und während etablierte US-Kolumnisten argumentieren, dass Antony Blinkens erbärmliche Bemühungen, die Israelis zurückzuhalten, die Grenzen der amerikanischen Macht aufzeigen, weiß die Welt es besser: Das schwache Lippenbekenntnis einer Supermacht entlarvt die völlige Unterwürfigkeit Amerikas gegenüber einem brutalen rassistischen Regime. (Und ja, die Weltöffentlichkeit bedauert die Hamas-Gräueltaten vom 7. Oktober – aber sie endeten nach einem Tag).

„[D]ie Mehrheit der Welt fordert ein Ende der Gewalt und des massenhaften menschlichen Leids, sowie die Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht“, so die Abgeordneten Cori Bush und Rashida T. Cori Bush und Rashida Tlaib sagten vor zwei Tagen. „Als eines der Länder, das der Völkermordkonvention zugestimmt hat, müssen die USA aufhören zu versuchen, diesen Fall und das internationale Rechtssystem, das sie zu unterstützen vorgeben, zu diskreditieren und zu untergraben.“

Es war möglich zu argumentieren, dass amerikanische „Interessen“ – im Sinne des kalten Realismus von Weltmacht und materiellem Gewinn, Interessen, auf die sich sogar progressive Amerikaner berufen – in der Vergangenheit von Israel bedient wurden. Dies war das Hauptargument der Israel-Befürworter während des Kalten Krieges. Israel war unser vermeintlicher Flugzeugträger im Nahen Osten. Es war auf unserer Seite im geopolitischen Kampf zwischen der Sowjetunion und den USA um materiellen Einfluss.

Aber der Kalte Krieg ist zu Ende, und heute dient es keinen Interessen, sich mit Israel zu verbünden. Die USA haben kein Interesse an einem Weltkrieg – der jetzt von einer verrückten und militanten Nation mit Atomwaffen bedroht ist, die eine Konfrontation mit dem Iran will. Die USA haben kein Interesse daran, dass sich der Nahe Osten in eine breite Kampfzone verwandelt und Länder destabilisiert werden, wie es bei den amerikanischen Invasionen nach dem 11. September der Fall war (die ebenfalls nicht im Interesse der USA waren). Die USA haben kein Interesse daran, einen Apartheidstaat zu unterstützen, wie unzählige Menschenrechtsgruppen Israel bezeichnet haben. Die USA haben kein Interesse daran, dass unsere Behauptungen, wir würden die Menschenrechte unterstützen, zu einem völligen Hohn werden – bei der Vernichtung palästinensischer Familien und Kinder, ohne dass unsere Politiker auch nur einen Mucks von sich geben, sondern nur heuchlerische Kommentare des Außenministeriums. Wer kann heute noch die chinesische Behandlung der Uiguren oder die russischen Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung mit ruhigem Gewissen anprangern?

Nein, Gaza ist ein Scherbenhaufen für die amerikanische Macht. Die amerikanische Macht dient im Moment nur einem Ziel: Israel bei der ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu unterstützen. Dieses hasserfüllte Vermächtnis steht direkt auf Blinkens Grabstein.

Sogar die Saudis sind wütend auf die Vereinigten Staaten, die Diktatur, die wir noch vor wenigen Monaten für die Normalisierung mit Israel ins Boot geholt haben, mit dem angeblichen Ziel, den Nahen Osten zu stabilisieren.

Diese Normalisierungskampagne war selbst eine Farce, die von der Hamas aufgedeckt wurde: Die Normalisierung verstieß gegen die US-Politik der Zweistaatenlösung. Was auch immer man von der Zweistaatenlösung halten mag – und ich sage seit vielen Jahren, dass sie ein grausamer Scherz war – sie war erklärte US-Politik. Die Palästinenser sollten einen Staat bekommen, zwar nur auf 22 Prozent ihres historischen Landes, aber einen Staat mit Souveränität und Rechten. Vor 30 Jahren gab es eine große Zeremonie im Weißen Haus. Es gab Nobelpreisträger. Es war ein feierliches Gelöbnis. Und jahrzehntelang taten die Vereinigten Staaten absolut nichts, um das Versprechen einzulösen, obwohl sie als Israels Anwalt auftraten und Israel alles tat, um die Möglichkeit eines palästinensischen Staates zu verhindern. Es zerstörte die Rechte und das Eigentum der Palästinenser. Vertreibung der Palästinenser in Kantone. Die Umsiedlung von immer mehr Juden in palästinensisches Gebiet. All dies geschah mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten.

Die Unterstützung der USA für die Besatzung machte die Amerikaner unsicher, indem sie gewalttätigen Hass säten. Osama Bin Ladens zweitwichtigster Grund für seine Anschläge im Jahr 2001 war unsere Unterstützung für die israelische Besatzung, auch wenn offizielle Stellen und die Israel-Lobby dies bestritten.

In letzter Zeit hat dasselbe außenpolitische Establishment versucht, das Problem unter den Teppich zu kehren, indem es arabische Diktatoren bestochen hat, damit sie Frieden mit Israel schließen und die palästinensischen Forderungen übergehen. Das funktionierte, bis die Hamas am 7. Oktober handelte – und die arabischen Führer haben erneut die Freiheit der Palästinenser gefordert.

Die Zwei-Staaten-Lösung war nicht das erste gebrochene Versprechen der Welt an die Palästinenser. Wie uns Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof in Erinnerung ruft, wurde den Palästinensern bereits 1947 ein Staat versprochen, und zwar ein noch größerer. Und die Welt hat nichts unternommen, um die Teilung zu vollziehen (auch wenn vielen anderen Völkern Selbstbestimmung gewährt wurde).

Kein Wunder, dass der Nahe Osten seit 75 Jahren eine „gefährliche Nachbarschaft“ ist, wie es die israelische Propaganda ausdrückt. Nicht, weil Muslime und Araber anders sind als andere Nachbarn. Nein, weil die Palästinenser über Generationen hinweg ohne jegliche Entschädigung aus ihren Häusern vertrieben und immer wieder massakriert wurden, und diese Verfolgung ist für die Palästinenser und ihre vielen Freunde nicht akzeptabel. Der Nahe Osten wird immer eine gefährliche Gegend sein – Ansar Allah und die Iraner und die Südafrikaner und die Iren sagen es uns alle – solange die Palästinenser keine Würde und Freiheit haben. All die Bunkerbuster und Panzerraketen und weißen Phosphorgranaten und die Experten der New York Times, die Israel loben, können dieses Problem nicht lösen. Nur die Freiheit der Palästinenser von Besatzung, Verfolgung und Massakern wird dies bewirken.

Es war nie im Interesse der USA, dass die Palästinenser unterdrückt werden. Das hat das Außenministerium schon 1947 gesagt: Wir werden Generationen von Unruhen erleben, wenn die USA einen jüdischen Staat auf arabischem Boden anerkennen. Wir würden FDRs Versprechen an König Abdul Aziz, keinen jüdischen Staat zu gründen, rückgängig machen, und wir würden den Zugang zu arabischem Öl verlieren, das für die US-Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. George Marshall, Trumans Außenminister, drohte wegen dieser Anerkennung mit seinem Rücktritt.

Die Warnungen haben sich bewahrheitet: Seit Jahrzehnten gibt es Unruhen. Die Zweistaatenlösung war der große Kompromiss, der diese Unruhen beenden sollte. Ein gewaltiges Zugeständnis der Palästinenser, über das Edward Said und Ali Abunimah weinten – Said, der aus Jaffa ethnisch gesäubert worden war, Abunimah, dessen Familie aus dem Süden Jerusalems ethnisch gesäubert worden war. Aber die Israelis waren noch mehr gegen die Zweistaatenlösung als Said und Abunimah, und sie hatten die Macht, sie zu zerstören – und taten es auch. Bis die Hamas am 7. Oktober in gewaltsamen Protesten ausbrach.

Und die USA haben in völliger Unterwürfigkeit gegenüber den Israelis den Völkermord seither unterstützt und das Image der USA und auch der Demokratie ins Lächerliche gezogen. Denn die Amerikaner unterstützen mit überwältigender Mehrheit einen Waffenstillstand. Aber unsere Führer weigern sich.

Im Jahr 2015 sagte Obama, nur Israel sei gegen den Iran-Deal, und es wäre eine Verletzung seiner verfassungsmäßigen Pflicht, sich auf die Seite Israels zu stellen. Obama sagte, das Iran-Abkommen liege im Interesse der USA und des Weltfriedens. Aber seither haben Trump und Biden ihre verfassungsmäßige Pflicht im Dienste Israels aufgegeben. Trump hat das Iran-Abkommen zerstört, und Biden hat nichts getan, um es wiederzubeleben. Sie haben sich in allen lokalen und regionalen Kämpfen auf die Seite Israels gestellt – gegen die Palästinenser und die Iraner. Anstatt eine Supermacht zu sein, die einen lokalen Konflikt ausbalanciert, haben sich die USA auf die Seite eines rassistischen, mörderischen Staates gestellt, dessen rassistische und mörderische Natur die ganze Welt erkennen kann.

Die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem führte zu massiver Gewalt. Die Bemühungen um eine saudische Normalisierung führten ebenfalls zu massiver Gewalt.

Und jetzt riskieren die USA einen Weltkrieg, um einen Völkermord durch eine geistesgestörte Atommacht zu unterstützen. Jeder kann das sehen. Die Südafrikaner. Ansar Allah. Amerikanische Progressive und Konservative.

Die USA haben kein Interesse daran, einen rassistischen Völkermord zu unterstützen. Feiern wir die amerikanischen Führungspersönlichkeiten, die in diesem Moment die Wahrheit sagen, Rashida Tlaib und Cori Bush, um mit ihnen zu beginnen. Waffenstillstand jetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

