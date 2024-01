All Israelis are Jews; All Jews are Israelis: Israel’s False Tautology Of course, not all Israelis are Jews. 21% are Arabs (Palestinian, Druze, Christians, Circassian and others), denied full recognition in accord with Israel’s Basic Law.



Ephraim Moses Lilien, Theodor Herzl in Basel während des Fünften Zionistenkongresses, Dezember 1901 (Detail aus Postkarte).

Alle Israelis sind Juden; alle Juden sind Israelis: Israels falsche Tautologie

von Stephen F. Eisenman

12. Januar 2024

Eretz Jisrael

Die israelische Führung hat mit der Umsetzung eines Plans begonnen, den sie seit langem vorbereitet hat: Die vollständige Kontrolle über das Land Israel, „Eretz Yisrael“ (אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל), einschließlich des Gazastreifens und des Westjordanlandes, zu erlangen. Ich werde hier nicht auf die frühen politischen und militärischen Meilensteine des Projekts eingehen, sondern lediglich darauf hinweisen, dass Israels Enteignung von arabischem Land von UN-Organisationen, palästinensischen und anderen Wissenschaftlern und Menschenrechtsorganisationen gut dokumentiert wurde. Diese Geschichte umfasst die Enteignungen nach den Kriegen von 1948, 1956, 1967 und 1973 sowie die Siedlungstätigkeit bis in die Gegenwart. Allein in den letzten Wochen hat sich die Zahl der „wilden Siedlungsaußenposten“ im Westjordanland stark erhöht, wie eine Untersuchung der israelischen Gruppe Peace Now ergab, über die die New York Times berichtete.

Am 25. Dezember 2023 erklärte der israelische Premierminister Netanjahu gegenüber dem israelischen Knessetmitglied Shani Danon, dass er einen Plan zur Erleichterung des „freiwilligen“ Transfers der Bewohner des Gazastreifens in andere Länder ausarbeite. „Unser Problem“, so Netanjahu, „ist es, Länder zu finden, die bereit sind, sie aufzunehmen, und daran arbeiten wir.“ Ein paar Tage später sagte Finanzminister Bezalel Smotrich: „Die Lösung in Gaza erfordert … die Förderung der freiwilligen Migration und eine vollständige Sicherheitskontrolle einschließlich der Erneuerung der [jüdischen] Siedlungen.“ Berichten zufolge haben israelische Beamte Gespräche mit mehreren Ländern zu diesem Thema geführt, darunter auch mit dem Kongo, der jedoch jegliche Verhandlungen dementiert hat. Wenn Netanjahu, Smotrich und andere ihr Ziel erreichen, den Gazastreifen zu befreien und den jüdischen Staat „vom Fluss bis zum Meer“ auszudehnen, wird dies die blutige Krönung von Theodor Herzls Traum von einer Heimstatte für die Juden in ganz Palästina sein; es wird auch eine zweite Nakba (Katastrophe) für die Palästinenser sein.

Ob Israel mit seiner ethnischen Säuberung Erfolg hat oder nicht, wird in hohem Maße von der Reaktion der Biden-Administration, des US-Kongresses und – in geringerem Maße – des amerikanischen Volkes abhängen. Seit etwa 1970 haben die USA Israel jährlich etwa 4 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, von denen der größte Teil für den Kauf moderner amerikanischer Waffen und Flugzeuge verwendet wurde. (Die US-Unterstützung macht fast 20 % des israelischen Verteidigungshaushalts aus.) Nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober bat Biden um zusätzliche 14 Milliarden Dollar an Hilfe und flog schnell nach Israel, um Netanjahu zu umarmen. Darüber hinaus haben die USA Israel einen globalen politischen Rückhalt gegeben, indem sie wiederholt ihr Veto gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats eingelegt haben, die einen Waffenstillstand forderten; sie haben sich sogar bei einer Resolution zur Unterstützung einer verstärkten humanitären Hilfe für Gaza der Stimme enthalten. Obwohl Biden in einem unbedachten Moment die israelische Bombardierung als „wahllos“ bezeichnete, hat er bisher nicht genug getan, um das Gemetzel zu beenden.

Die Demokraten wetteifern in der Regel mit den Republikanern darum, wer der stärkere Befürworter Israels ist. Beide politischen Parteien erhalten beträchtliche finanzielle Unterstützung vom American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), wobei der führende Nutznießer im letzten Jahr der Demokrat Robert Menendez war, der bis vor kurzem Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats war. Im Austausch für eine kühle Million Dollar unterstützte er die Erweiterung des Iron-Dome-Raketenabwehrsystems für Israel (und jeden anderen Beschaffungsantrag für Verteidigungsgüter) und verurteilte die US-Gespräche mit dem Iran über die Wiederbelebung des von Obama ausgehandelten Anti-Atom-Pakts. (Israel verachtet jede Annäherung der USA an den Iran.) Seit seiner Anklage wegen der Annahme von Bestechungsgeldern von Ägypten, Katar und US-Geschäftsleuten ist der Einfluss des Senators jedoch geschrumpft.

Menendez‘ Freund, der republikanische Senator Lindsey Graham, ranghöchstes Minderheitsmitglied im Bewilligungsausschuss des Senats, ist ein ebenso glühender Anhänger Israels und Empfänger von Geldern israelischer Lobbyisten und konservativer jüdischer Organisationen. Auf die Frage nach der hohen Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen erklärte er: „Es gibt keine Grenzen … für das, was Israel den Leuten antun sollte, die versuchen, die Juden abzuschlachten.“ Der AR-15-bewaffnete Senator aus South Carolina machte keinen Unterschied zwischen Hamas-Kämpfern und palästinensischen Zivilisten. Viele andere Republikaner, darunter die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley, stehen Graham in Sachen Kriegstreiberei in nichts nach. In Anlehnung an Netanjahu und Smotrich sagte sie, dass „die Palästinenser in Hamas-freundliche Länder wie Katar, Iran und die Türkei ziehen müssen“. In Wahrheit unterstützen, wenn überhaupt, nur wenige gewählte Republikaner das Recht der Palästinenser auf Leben oder Freiheit.

Die öffentliche Unterstützung für Israel hat in den letzten Jahren etwas nachgelassen, ist aber nach wie vor ungebrochen. Laut der jüngsten Gallup-Umfrage sind 36 % der Amerikaner der Meinung, dass die USA Israel zu viel Hilfe gewähren, 38 % sind der Meinung, dass der Betrag angemessen ist, und 24 % sagen, dass er zu gering ist. Die Demokraten sind weitaus skeptischer als die Republikaner, was die fortgesetzte Unterstützung Israels angeht, und „sehr unzufrieden“ (49 %) mit dem geringen Umfang der Hilfe für Palästina. Die meisten jüdischen Wähler in den USA unterstützen die Politik von Präsident Biden gegenüber Israel, rund 80 % befürworten das vorgeschlagene Hilfspaket in Höhe von 14 Milliarden Dollar. Jüngere Juden sind weniger enthusiastisch, wobei sich Zustimmung und Ablehnung die Waage halten. Andere Umfragen zeichnen ein noch komplexeres Bild. Meinungsumfragen von JStreet und dem Jewish Electoral Institute zeigen zum Beispiel, dass die Juden eine Beschränkung der US-Hilfe befürworten, um zu verhindern, dass diese zur Unterstützung von Siedlungsaktivitäten im Westjordanland oder anderswo verwendet wird. Dennoch scheint die Mehrheit der Juden Israels Krieg gegen die Hamas und die Palästinenser zu unterstützen, ungeachtet der hohen Kosten, die er für die Zivilbevölkerung mit sich bringt. Worauf gründet sich diese Unterstützung und kann sie verringert werden?

Die falsche Tautologie

Die israelische Regierung hat jahrzehntelang behauptet, dass „Eretz Jisrael“ – das gesamte Gebiet des historischen Palästinas – allein das Heimatland der Juden sein sollte. Das war schon bei der Gründung der Nation implizit, wurde aber mit der Verabschiedung des „Grundgesetzes“ im Jahr 2018 explizit: Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes“. Der Vorsitzende des Ausschusses, der das Gesetz entworfen und durch die Knesset geschleust hat, Amir Ohana, erklärte: „Dies ist das Gesetz aller Gesetze. Es ist das wichtigste Gesetz in der Geschichte des Staates Israel, das besagt, dass jeder Mensch Menschenrechte hat, aber die nationalen Rechte in Israel nur dem jüdischen Volk gehören. Das ist das Grundprinzip, auf dem der Staat gegründet wurde“. Obwohl der Gesetzentwurf gegenüber seiner ursprünglichen Fassung etwas abgeschwächt wurde, „erlaubt er immer noch“, so das Büro des israelischen Generalstaatsanwalts, „einer Person aufgrund ihrer Nationalität oder Religion Schaden zuzufügen. Das ist eklatante Diskriminierung“. Das Gesetz bekräftigt auch das Recht von Juden in der Diaspora, nach Israel auszuwandern (aliya – עליה), nicht aber von Arabern oder Palästinensern, die im Westjordanland, im Gazastreifen oder anderswo leben, selbst wenn sie mit israelischen Arabern verwandt sind.

Die Aufrechterhaltung des jüdischen Rückkehrrechts ist für die Aufrechterhaltung der Attraktivität Israels für amerikanische und andere diasporische Juden von wesentlicher Bedeutung. In den USA leben fast so viele Juden – knapp 6 Millionen – wie in Israel, die zusammen ¾ der Weltbevölkerung ausmachen. Indem das Rückkehrrecht sie de facto zu Israelis macht, erweitert es Eretz Jisrael weit über die bestehenden Grenzen hinaus und bindet die Diaspora in die israelische Regierungspolitik ein. Die zugrundeliegende Ideologie des Ausschlusses von Palästinensern und des Einschlusses von Juden kommt in der folgenden, impliziten (und falschen) Tautologie zum Ausdruck: Alle (echten) Israelis sind Juden; alle Juden sind Israelis.

Natürlich sind nicht alle Israelis Juden. 21% sind Araber (Palästinenser, Drusen, Christen, Tscherkessen und andere), denen die volle Anerkennung gemäß dem israelischen Grundgesetz verweigert wird. Betrachtet man die größere Region, auf die Netanjahus rechtsextreme Koalition Anspruch erhebt, einschließlich des Gazastreifens und des Westjordanlands, so teilt sich die Bevölkerung ungefähr 50/50 in Juden und Nicht-Juden – letztere meist sunnitische Muslime. (Jüngste demografische Analysen deuten darauf hin, dass Juden in Israel und den besetzten oder verwalteten Gebieten inzwischen eine Minderheit sind.) Auch sind nicht „alle Juden Israelis“. Das Recht auf Rückkehr ist eine Einladung, kein Mandat, und nur etwa 3.000 Amerikaner pro Jahr nehmen es an. In der Tat wandern jedes Jahr mehr als doppelt so viele israelische Juden in die USA ein wie amerikanische Juden nach Israel.

Es ist unklar, wie wichtig die jüdische Unterstützung für Israel für die Aufrechterhaltung des derzeitigen Niveaus der US-Militärhilfe ist. Jahrzehntelang war die amerikanische Außenpolitik darauf ausgerichtet, eine starke militärische und diplomatische Präsenz im Nahen Osten aufrechtzuerhalten, um ihre Ölinteressen zu schützen. Der Krieg von 1967 hat die jüdisch-amerikanische Unterstützung Israels erheblich verstärkt, wie Eric Alterman kürzlich feststellte, und den Apparat der politischen Lobbyarbeit und der Wahlkampfspenden aufgestockt. Jahrzehntelang, bis zu ihrer Fusion mit der Jewish Federations of North America im Jahr 1999, hatte die bekannte Wohltätigkeitsorganisation United Jewish Appeal den Slogan „Wir sind eins“, der auf die idealisierte Einheit der amerikanischen Juden, der israelischen Juden und der weltweiten Diaspora hinwies.

Doch die strategischen Interessen der USA sind heute andere als noch vor einem Jahrzehnt. Die USA sind der führende Ölproduzent der Welt und haben vor kurzem Katar als größten Exporteur von verflüssigtem Erdgas überholt. Die Öldiplomatie im Nahen Osten – eigentlich Kanonenbootdiplomatie – gehört größtenteils der Vergangenheit an, und die USA haben in letzter Zeit versucht, die ehemaligen Rivalen Israel, Saudi-Arabien, Katar und andere Petro-Staaten zu einem prowestlichen Bündnis zusammenzubringen. Dies würde es den USA ermöglichen, ihre Machtprojektion weiter in Richtung Zentraleurasien und China zu verlagern. Vor diesem Hintergrund ist der derzeitige israelische Krieg gegen Palästina ein Fiasko, das einen regionalen Flächenbrand auszulösen und die Vorrechte der USA zu schwächen droht, auch wenn sie (aus ihrer Sicht) durch die russisch-chinesische Verbindung auf die Probe gestellt werden. Aus diesem Grund ist die starke Unterstützung Israels durch den amerikanischen Präsidenten und in geringerem Maße durch den Kongress so verwunderlich. Ist die US-Hilfe für Israel einfach ein Überbleibsel früherer Politik – eine reflexartige Reaktion -, die bald zu Ende sein wird? Ist es eine Frage der Ideologie – und der AIPAC-Spenden – die vorübergehend die Geopolitik übertrumpft?

In den letzten Wochen hat die Opposition gegen den Krieg unter jungen demokratischen Wählern die Biden-Administration dazu gebracht, den Krieg nicht mehr uneingeschränkt zu unterstützen, sondern eine Politik der Deeskalation zu verfolgen, wenn auch viel zu langsam, um die palästinensische Bevölkerung in Gaza zu schützen. Jetzt müssen amerikanische Liberale und Progressive – jüdische und nichtjüdische, aber vor allem jüdische – fordern, dass die weitere Unterstützung der USA für Israel an die Bedingung geknüpft wird, dass das Töten aufhört und rasch Verhandlungen für einen langfristigen Frieden aufgenommen werden, entweder im Sinne einer Zwei-Staaten- oder einer Ein-Staaten-Lösung. Die Slogans für diese Massenbewegung wurden bereits von mutigen Studenten und Lehrkräften, Gewerkschaftern, Antikriegsaktivisten und progressiven Demokraten im US-Repräsentantenhaus aufgestellt Sie lauten: „Nicht in meinem Namen“, „Nie wieder, egal wo“ und „Frieden jetzt“.

Stephen F. Eisenman ist emeritierter Professor für Kunstgeschichte an der Northwestern University und Autor von Gauguin’s Skirt (Thames and Hudson, 1997), The Abu Ghraib Effect (Reaktion, 2007), The Cry of Nature: Art and the Making of Animal Rights (Reaktion, 2015) und anderer Bücher. Er ist außerdem Mitbegründer der gemeinnützigen Anthropocene Alliance, die sich für Umweltgerechtigkeit einsetzt. Zusammen mit der Künstlerin Sue Coe hat er gerade American Fascism, Still für Rotland Press veröffentlicht. Er ist zu erreichen unter: s-eisenman@northwestern.edu

