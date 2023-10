‚It hurts me how the world stands with Israel and blames innocent civilians in Gaza‘ Looking at the destroyed houses around her, Shahd Al-Banna seeks help from the Brazilian government and people around the world to stop the Israeli aggression on Gaza. The 18-year-old Brazilian…

Der Brasilianer Shahd Al-Banna steht vor einem zerstörten Haus und bittet die brasilianische Regierung um Hilfe im Oktober 2023 [Shahd Al-Banna]

Es tut mir weh, wie die Welt auf der Seite Israels steht und unschuldige Zivilisten in Gaza beschuldigt‘

von Eman Abusidu

13. Oktober 2023

Mit Blick auf die zerstörten Häuser um sie herum bittet Shahd Al-Banna die brasilianische Regierung und Menschen auf der ganzen Welt um Hilfe, um die israelische Aggression gegen Gaza zu stoppen.

Die 18-jährige brasilianische Studentin berichtet von einer humanitären und gesundheitlichen Katastrophe in der belagerten Enklave, in der es weder Strom noch Lebensmittel oder Wasser gibt.

„Es ist alles auf den Kopf gestellt! Überall Zerstörung und gnadenloses Töten von Zivilisten. Sie werden bald ein Viertel in unserer Nähe angreifen“, sagt Shahd gegenüber MEMO. „Die Situation ist sehr gefährlich. Die Menschen wollen einfach nur ein normales Leben! Die Palästinenser in Gaza haben nicht einmal die grundlegendsten Menschenrechte, wie Nahrung, Wasser, Elektrizität und Treibstoff, und mit den Kriegen, die von den israelischen Zionisten angezettelt werden, wird die Situation noch schlimmer.“

Shahd wurde in Gaza geboren, wuchs aber in Sao Paulo, Brasilien, auf und verbrachte dort ihr ganzes Leben. Vor einem Jahr besuchte sie den Gazastreifen zusammen mit ihrer Mutter, die sich von ihrer Familie verabschieden wollte, nachdem sie an Krebs erkrankt war. Leider verstarb Shahds Mutter und sie wurde in der Obhut ihrer Großmutter zurückgelassen.

„Auf der Suche nach einem sicheren Ort vor Bombenangriffen wohnen wir jetzt im Haus einer Tante mit weiteren 20 Personen“, erklärt Shahid.

„Das palästinensische Volk ist ein unschuldiges Volk, das sich seit Jahren standhaft gegen die zionistische Besatzung wehrt. Es tut mir weh, dass die meisten Menschen auf der Welt unschuldige Palästinenser und Zivilisten für Terroristen halten!“

Sie sagt, sie sei schockiert, dass „die Welt sich mit dem wahren Monster, Israel, solidarisiert, obwohl sie sieht und weiß, wie es das palästinensische Volk ausrottet. Es schmerzt mich wirklich, wie die Welt blind geworden ist und sich von einigen Mythen der Zionisten täuschen lässt.“

Das brasilianische Außenministerium (Itamaraty) gab bekannt, dass es die erste Gruppe von Brasilianern aus Israel erfolgreich evakuiert hat. An Bord des Flugzeugs befanden sich 211 Passagiere, und in den kommenden Tagen werden fünf weitere Flüge zur Rückführung von Brasilianern erwartet. Mehr als 2.700 Brasilianer befinden sich derzeit in Israel und bitten die brasilianische Regierung um Hilfe bei ihrer Rückführung.

„Ich bin stolz, und das brasilianische Volk muss es auch sein, auf die großartige Arbeit, die das Verteidigungsministerium, Itamaraty und die brasilianische Luftwaffe leisten, um unsere Landsleute zu retten, die sich in der Konfliktzone befinden. Wir werden unsere Arbeit fortsetzen, bis wir alle, die sich in dieser Region befinden und in unser Land zurückkehren wollen, zurückgebracht haben“, twitterte Präsident Lula da Silva.

30 Brasilianer sitzen im Gazastreifen fest und warten auf die Nachricht, dass sie über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten evakuiert werden können. Die meisten kamen nach Gaza, um ihre Familie zu besuchen. Die brasilianische Regierung erklärte, dass es logistische und sicherheitstechnische Probleme bei einer Evakuierung gebe.

„Wir haben uns mit der brasilianischen Botschaft in Ramallah in Verbindung gesetzt und sie über die derzeitige Situation in Gaza informiert. Sie sagten uns, dass sie versuchen, sich mit Ägypten abzustimmen, um uns über den Grenzübergang Rafah zu evakuieren. Sechs Tage sind vergangen und wir warten immer noch“, sagt Shahd.

Der Berater des brasilianischen Präsidenten, Celso Amorim, rief den ägyptischen Berater für nationale Sicherheit, Faisa Abou El-Naga, an, um die sichere Ausreise der Brasilianer aus dem Gazastreifen zu arrangieren. Ihm wurde gesagt, Kairo habe nichts dagegen, dass brasilianische Staatsangehörige über den Grenzübergang Rafah reisen, könne ihnen aber keinen Schutz bieten, da Rafah von Israel angegriffen werde.

„Meine Botschaft an die Völker der Welt: Schauen Sie sich bitte die Geschichte an und verstehen Sie die Wahrheit über die palästinensische Frage, die die meisten von Ihnen nicht kennen“, schließt Shahd. Übersetzt mit Deepl.com



