Escobar: Die Syrien-Tragödie & der neue Omni-Krieg

von Tyler Durden

Montag, Dez 09, 2024

Verfasst von Pepe Escobar,

Bis vor kurzem war eine ernstzunehmende geopolitische Arbeitshypothese, dass Westasien und die Ukraine zwei Vektoren des Standard-Hegemon modus operandi sind, der darin besteht, ewige Kriege anzuzetteln und zu entfesseln. Jetzt sind beide Kriege in einem Omni-Krieg vereint.

Eine Koalition aus straußischen Neokonservativen in den USA, revisionistischen Hardcore-Zionisten in Tel Aviv und ukrainischen Neonazis in Grautönen setzt jetzt auf eine Endkonfrontation – mit verschiedenen Untertönen, die von der Ausdehnung des Lebensraums bis zur Herbeiführung der Apokalypse reichen.

Was sich ihnen in den Weg stellt, sind im Wesentlichen zwei der führenden BRICS-Staaten: Russland und Iran.

China, das sich selbst durch seinen kollektiven, hochfliegenden Traum von der „Gemeinschaft einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“ schützt, schaut wachsam am Rande zu, da es weiß, dass der wahre „existenzielle“ Krieg des Hegemons am Ende gegen es gerichtet sein wird.

In der Zwischenzeit müssen sich Russland und der Iran für den Totalen Krieg mobilisieren. Denn das ist es, was der Feind in Angriff nimmt.

Untergrabung der BRICS und des INSTC

Die totale Destabilisierung Syriens unter starker Beteiligung der CIA-MI6, die jetzt in Echtzeit abläuft, ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Schachzug, um die BRICS und darüber hinaus zu untergraben.

Sie läuft parallel zum Ausschluss Armeniens aus der OVKS durch Paschinjan – auf der Grundlage eines Versprechens der USA, Eriwan in einem möglichen neuen Konflikt mit Baku zu unterstützen -, zur Ermutigung Indiens, den Rüstungswettlauf mit Pakistan anzuheizen, und zur generellen Einschüchterung des Iran.

Es handelt sich also auch um einen Krieg zur Destabilisierung des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC), dessen drei Hauptakteure die BRICS-Mitglieder Russland, Iran und Indien sind.

So wie es aussieht, ist der INSTC geopolitisch völlig risikolos. Als zukünftiger BRICS-Korridor hat er das Potenzial, sogar noch effektiver zu werden als mehrere von Chinas herzlandübergreifenden Korridoren der Belt and Road Initiative (BRI).

Der INSTC wäre im Falle einer direkten Konfrontation zwischen der US/Israel-Kombo und dem Iran eine wichtige Rettungsleine für einen Großteil der Weltwirtschaft – wobei die mögliche Schließung der Straße von Hormuz zum Zusammenbruch eines milliardenschweren Haufens von Finanzderivaten führen und den gesamten Westen wirtschaftlich implodieren lassen würde.

Die Türkei unter Erdogan spielt, wie üblich, ein doppeltes Spiel. Rhetorisch setzt sich Ankara für ein völkermordfreies und souveränes Palästina ein. In der Praxis unterstützt und finanziert die Türkei eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Dschihadisten aus Groß-Idlibistan, die von ukrainischen Neonazis in der Drohnenkriegsführung ausgebildet und mit von Katar finanzierten Waffen ausgestattet wurden und gerade auf Aleppo, Hama und möglicherweise darüber hinaus marschiert sind.

Wenn es sich bei dieser Söldnerarmee um echte Anhänger des Islam handeln würde, würden sie zur Verteidigung Palästinas aufmarschieren.

Gleichzeitig ist das tatsächliche Bild in den Korridoren der Macht in Teheran äußerst düster. Es gibt Fraktionen, die eine Annäherung an den Westen befürworten, was sich eindeutig auf die Fähigkeit der Achse des Widerstands auswirken würde, Tel Aviv zu bekämpfen.

Was den Libanon betrifft, so hat Syrien nie gezögert. Die Geschichte erklärt, warum: Aus der Sicht von Damaskus bleibt der Libanon historisch gesehen ein Gouvernement, so dass Damaskus für die Sicherheit von Beirut verantwortlich ist.

Und das ist eines der Hauptmotive Tel Avivs, um die derzeitige salafistisch-dschihadistische Offensive gegen Syrien voranzutreiben – nachdem praktisch alle Kommunikationskorridore zwischen Syrien und dem Libanon zerstört wurden. Was Tel Aviv vor Ort nicht erreichen konnte – einen Sieg über die Hisbollah im Südlibanon – wurde durch die Isolierung der Hisbollah von der Achse des Widerstands ersetzt.

Im Zweifelsfall Xenophon nachlesen

Die Kriege in Westasien sind eine komplexe Mischung aus nationalen, sektiererischen, stammesbedingten und religiösen Vektoren. In gewissem Sinne handelt es sich um endlose Kriege, die bis zu einem gewissen Grad kontrollierbar sind, dann aber wieder zurückgehen.

Die russische Strategie in Syrien schien sehr präzise zu sein. Da es unmöglich war, eine völlig zersplitterte Nation zu normalisieren, entschied sich Moskau dafür, das Syrien, auf das es wirklich ankam – die Hauptstadt, die wichtigsten Städte und die östliche Mittelmeerküste – vom salafistischen Dschihadisten-Mob zu befreien.

Das Problem ist, dass das Einfrieren des Krieges im Jahr 2020 mit direkter Beteiligung Russlands, des Irans und (widerwillig) der Türkei das Problem der „gemäßigten Rebellen“ nicht gelöst hat. Jetzt sind sie wieder da – in voller Stärke, unterstützt von einer riesigen Rent-a-Jihadi-Mafia, mit NATOstan Intel im Rücken.

Manche Dinge ändern sich nie.

2012. Jake Sullivan, damals ein Berater von Hillary Clinton: „AQ [al-Qaida*] ist in Syrien auf unserer Seite.“

2021. James Jeffrey, Sondergesandter für Syrien unter Trump (2018-2020): „HTS [Hayat Tahrir al-Sham*] ist ein Gewinn für die Strategie der USA in Idlib.“

Der Zeitpunkt für die Wiederbelebung des HTS-„Aktivpostens“ könnte nicht besser sein. HTS füllt eine enorme Lücke; Vorsicht, wenn das in Westasien passiert. Russland ist voll und ganz auf die Ukraine konzentriert. Die Hisbollah hat schwer unter den Bombenanschlägen und Serienmorden in Tel Aviv gelitten. Teheran konzentriert sich voll und ganz darauf, wie man mit Trump 2.0 umgehen soll.

Die Geschichte lehrt uns immer wieder. Syrien ist jetzt eine westasiatische Anabasis. Xenophon – ein Soldat und Schriftsteller – erzählt uns, wie im 4. Jahrhundert v. Chr. eine „Expedition“ („Anabasis“, auf Altgriechisch) von 10.000 griechischen Söldnern von Kyros dem Jüngeren gegen seinen Bruder Artaxerxes II, König von Persien, von Armenien bis zum Schwarzen Meer eingesetzt wurde. Die Expedition scheiterte kläglich – und die qualvolle Rückreise war endlos.

2.400 Jahre später stürzen sich Regierungen, Armeen und Söldner immer noch in die endlosen Kriege in Westasien – und es ist jetzt noch unlösbarer, sich herauszuziehen.

Syrien ist jetzt müde und zermürbt, und die SAA ist selbstgefällig geworden, weil der Krieg seit 2020 auf Eis liegt. All das gepaart mit der grausamen Hungersnot, die durch das US-Caesar-Gesetz ausgelöst wurde, und der Unmöglichkeit, das Land mit Hilfe von mindestens 8 Millionen Bürgern, die vor dem endlosen Krieg geflohen sind, wieder aufzubauen.

In diesen letzten 4 Jahren häuften sich die Probleme. Es gab endlose Verstöße gegen den Astana-Prozess und Israel bombardierte Syrien fast täglich ungestraft.

China war im Grunde unbeweglich. Peking hat einfach nicht in den Wiederaufbau Syriens investiert.

Die Perspektive ist ernüchternd. Selbst Russland – das de facto selbst eine Ikone des Widerstands ist, auch wenn es formal nicht zur westasiatischen Achse des Widerstands gehört – hat sich in seinem Kampf mit der Ukraine fast drei Jahre lang schwergetan.

Nur eine geschlossene, konsolidierte Achse des Widerstands hätte – nachdem sie sich von zahllosen 5. Kolumnisten befreit hat, die in ihr arbeiten – eine Chance dagegen, immer wieder von demselben konsolidierten Feind Stück für Stück ausgeschaltet zu werden.

Manchmal hat man das Gefühl, dass die BRICS – insbesondere China – nichts aus Bandung 1955 und der Neutralisierung der Blockfreien Bewegung (NAM) gelernt haben.

Man kann eine erbarmungslose hegemoniale Hydra nicht mit Flower Power schlagen.

