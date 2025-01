https://www.zerohedge.com/geopolitical/escobar-empire-chaos-reloaded

Escobar: Reich des Chaos, neu geladen

veröffentlicht von Tyler Durden

Samstag, 11. Januar 2025

Verfasst von Pepe Escobar,

„Jede Kriegsführung basiert auf Täuschung. Wenn wir also angreifen können, müssen wir unfähig erscheinen; wenn wir unsere Streitkräfte einsetzen, müssen wir inaktiv erscheinen; wenn wir in der Nähe sind, müssen wir den Feind glauben lassen, dass wir weit weg sind; wenn wir weit weg sind, müssen wir ihn glauben lassen, dass wir in der Nähe sind.“

– Sun Tzu, Die Kunst des Krieges

Das Reich des Chaos ist unerbittlich. Lawfare, Destabilisierung, Sanktionen, Entführungen, Farbrevolutionen, falsche Flaggen, Annexionen: 2025 wird das Jahr sein, in dem die BRICS-Staaten – und ihre Partner – als bevorzugte Ziele unter Beschuss stehen.

Der unschätzbare Prof. Michael Hudson prägte den Begriff „Chaos“ als offizielle US-Politik. Das ist überparteilich – und zieht sich durch alle Silos des Deep State.

Da es keine langfristige strategische Vision gibt und die fortschreitende imperiale Vertreibung aus Eurasien im Gange ist, bleibt dem Hegemon nichts anderes übrig, als Chaos von Westasien bis Europa und in Teilen Lateinamerikas zu entfesseln – ein konzertierter Versuch, die BRICS zu spalten und zu beherrschen und ihren kollektiven Vorstoß zur Bestätigung der Souveränität und des Vorrangs nationaler Interessen zu vereiteln.

Ein US-amerikanischer Thinktank hatte bereits vor anderthalb Jahren den Begriff der „Swing States“ geprägt. Nicht als engstirnige amerikanische Wahlversion, sondern als geopolitische Umsetzung.

Alle sechs damaligen Kandidaten waren BRICS-Mitglieder (Brasilien, Indien, Südafrika) oder potenzielle BRICS-Mitglieder oder -Partner (Indonesien, Saudi-Arabien, Türkei).

Die Botschaft an die „Swing States“ war unmissverständlich: Sie alle sind Ziele der Destabilisierung – wer sich nicht an die „regelbasierte internationale Ordnung“ hält, geht unter.

Saudi-Arabien, das um seinen auf den Finanzmärkten in London und New York geparkten Reichtum fürchtet, ist immer noch vorsichtig: Theoretisch ist Riad ein BRICS-Mitglied, aber in der Praxis nicht wirklich. Die Türkei wurde als Partner eingeladen (bisher keine offizielle Antwort).

Und dann gibt es noch das südostasiatische Schwergewicht Indonesien, das diese Woche – unter der brasilianischen BRIC-Präsidentschaft – als Vollmitglied aufgenommen wurde. Nennen wir es BRIIICS: der vorherrschende Vektor einer seismischen Rekalibrierung der geopolitischen tektonischen Platten – die Handel, Finanzen und Regierungsführung neu gestalten wird.

BRIIICS und ausgewählte Partner konfigurieren ein beeindruckendes Netzwerk – mit dem Ziel, die Spielregeln neu zu schreiben: derzeit 10 Vollmitglieder und 8 Vollpartner – Tendenz steigend, die zusammen 41,4 % des globalen BIP nach PPP und etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Das ist es, womit das Imperium des Chaos konfrontiert ist.

Stellen Sie sich China, Indien, Russland, Iran, Indonesien, Südafrika, Brasilien, Ägypten und Saudi-Arabien als transkontinentale Perlen der aufstrebenden multiknotigen Welt vor. Riesige Bevölkerungszahlen, enorme natürliche Ressourcen und industrielle Macht, unzählige Entwicklungsmöglichkeiten.

Die herrschenden Eliten des Imperiums des Chaos haben diesem wachsenden geopolitischen Kraftpaket nichts entgegenzusetzen – mit einer eigenen Entwicklungsbank (die zugegebenermaßen noch viel Arbeit erfordert), dem vollen Engagement für die Entwicklung und Erprobung alternativer Zahlungssysteme und einer ausgedehnten transkontinentalen Handelsallianz, die entschlossen ist, den US-Dollar schrittweise zu umgehen.

Anstatt einen Beitrag zu Diplomatie, Dialog und Zusammenarbeit zu leisten, „bietet“ das Imperium des Chaos – und der ihm hörige Westen – der globalen Mehrheit etwas: seine volle Unterstützung für einen Genozid im Zuge einer ethnischen Säuberung und seine volle Unterstützung für eine Terrorbande mit Anzug und Krawatte, die als „gemäßigte“ Kopfabschneider die Macht in einem ehemals souveränen arabischen Staat übernehmen.

Willkommen bei Terror and Genocide R Us.

Im Zweifelsfall alles annektieren

Aufbauend auf ihren Errungenschaften auf dem Gipfel im vergangenen Oktober in Kasan wenden die BRICS im Wesentlichen eine Sun-Tzu-Strategie an. Täuschung. Keine großen Proklamationen. Und keine direkten Drohungen gegen das Imperium des Chaos, außer dem klaren Fokus darauf, sich aus dem Würgegriff des IWF und der Weltbank zu befreien – wie durch die Erhöhung des Handels in lokalen Währungen.

Die BRICS-Initiative bewegt langsam aber sicher bereits andere multilaterale Figuren auf dem Schachbrett, von der Shanghai Cooperation Organization (SCO) bis hin zur ASEAN.

Das BRICS-Spitzenland China wird sich auf eine Triade konzentrieren: den Technologiekrieg gegen die USA, die Erhöhung seines Anteils am Welthandel und die Neukalibrierung der Projekte der Belt and Road Initiative (BRI). In mehrfacher Hinsicht ist die BRI das Kernstück von Chinas Herangehensweise an die BRICS.

Pekings Fokus umfasst Märkte im gesamten globalen Süden, BRICS, ASEAN-Freihandelsabkommen und APEC (wichtig für Handel und Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum). APEC ist zufällig eng mit der BRI verbunden. Der Fokus von Präsident Xi auf den Aufbau und die Stärkung eines eurasienweiten Marktes wurde erstmals von der 2013 ins Leben gerufenen BRI konzipiert.

Parallel dazu hat Außenminister Wang Yi seit 2022 Xis Forderung nach einer „neuen Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten“ stetig erweitert.

Für China bedeutet dies das klassische Gleichgewicht der Kräfte: Iran als sehr starke Säule, die mit China in Westasien zusammenarbeitet, um den USA entgegenzuwirken. Im Jahr 2021 unterzeichneten China und Iran einen wichtigen 25-Jahres-Plan für die wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Dann ist da noch das Thema Energie. Etwa 50 % der Rohölimporte Chinas stammen aus Westasien. Die Lieferanten Chinas – für Öl und Gas – sind stark diversifiziert: Saudi-Arabien, Irak, VAE, Oman, Kuwait, Katar und Iran (über Malaysia).

Gleichzeitig wird Peking keine Probleme haben, QUAD und AUKUS als kleinere Ärgernisse zu betrachten. Die Hinwendung der NATO nach Asien ist ein Rohrkrepierer: China baut schnell eine komplexe Strategie der Gebietsverweigerung auf.

In Afrika wird die Allianz der Sahelstaaten weiter expandieren – und Frankreich als neokoloniale Macht ist erledigt. Im Rest Afrikas beginnt der Neue Entkolonialisierungswiderstand erst jetzt.

Lateinamerika hingegen bedeutet große Schwierigkeiten. Das Imperium des Chaos unter Trump 2.0 könnte die vollständige Monroe-Doktrin einführen – zusätzlich zu dem Wahn, Kanada, Grönland, den Panamakanal und weitere ahnungslose Breitengrade zu annektieren. Insgesamt wird es für ausgewählte Knotenpunkte des „Hinterhofs“ eine harte Zeit – abgesehen von der verwüsteten Neokolonie Argentinien.

Die Niederlage der USA gegen Russland bewältigen

Der kollektive Selbstmord Europas wird einen Höhepunkt erreichen – aufgrund der völligen Zersetzung eines sozialen, industriellen und kulturellen Modells.

Der Katalog der Übel umfasst die vollständige Woke-Demenz in Brüssel, keine billige Energie mehr, beschleunigte Deindustrialisierung, Volkswirtschaften im freien Fall, unbezahlbare Schulden – öffentliche und private – und nicht zuletzt in der sogenannten Demokratie von NATOstan die absolute Verachtung der „Führung“ der NATO-EU für den durchschnittlichen europäischen Bürger/Steuerzahler, wenn es darum geht, drastische Kürzungen bei den Sozialleistungen zugunsten einer verstärkten Aufrüstung durchzusetzen.

Der Handelskrieg von Trump 2.0 gegen die EU wird den Zusammenbruch der europäischen Wirtschaft nur beschleunigen.

Nehmen wir Frankreich, das sich bereits in einem schrecklichen Schlamassel befindet. Die französische Staatsverschuldung wird jetzt auf dem Niveau von Griechenland im Jahr 2012 gehandelt und liegt über den Spreads deutscher Anleihen. Über 50 % des 2,5 Billionen Euro schweren Marktes für französische Staatsanleihen befinden sich im Besitz von globalen Geiern und Spekulanten. Es gibt keinen Mario Draghi mit einer EZB-Bazooka, der den Euro vor seiner neuen existenziellen Krise retten könnte. Und Le Petit Roi ist nur ein lahmer Gefangener, der selbst von den Pariser Straßenratten gehasst wird.

Der Historiker, Anthropologe und Demograf Emmanuel Todd, Autor des bahnbrechenden Werks La Défaite de L’Occident (hier ist die erste Rezension auf Englisch), ist einer der wenigen französischen Intellektuellen, die die neuen Spielregeln tatsächlich verstehen.

In einem aufsehenerregenden Interview mit dem privilegierten Sprachrohr der französischen Oberschicht weist Todd auf die Absurdität hin, Trump als Sieger zu betrachten, „während die Wirtschaft in Trümmern liegt“; und obendrein, wenn „die USA einen Krieg auf globaler Ebene gegen Russland verlieren“.

Inmitten all des Trubels um die „Hypermacht von Trump als magischer Einzelperson“ hat Todd eine erstaunliche, glasklare Formulierung gefunden: „Trumps Aufgabe wird es sein, die Niederlage der USA gegen Russland zu managen.“

Syrien als Libyen 2.0

Nun, wir alle, die wir Popkultur-Junkies sind, wissen, dass die USA weiterhin „gewinnen“ werden – auf Hollywood-Art, oder eher auf World-Wrestling-Federation-Art (WWF). Sicher ist, dass die in die Enge getriebenen, privilegierten Eliten des Imperiums des Chaos, egal welche Raketen Trump 2.0 in Handelskriegen gegen Europa und Asien abfeuert, dazu getrieben werden, der globalen Mehrheit enormen Schaden zuzufügen.

Der Sieg in Syrien hat sie in einen Rausch versetzt – und die Einstellung „Echte Männer gehen nach Teheran“ ist mit aller Macht zurück (der Iran ist nicht zufällig ein führendes BRICS-Mitglied).

Alle Voraussetzungen sind erfüllt, damit Syrien zu Libyen 2.0 wird. Doch hier gilt nicht das Prinzip „Das Haus gewinnt immer“ – vor allem, weil es kein „Haus“ gibt. Im benachbarten Libanon hat sich die Hisbollah bereits neu organisiert. Es besteht weiterhin die Aussicht, dass sich die Hisbollah, Ansarullah im Jemen, eine neue syrische Opposition und die IRGC im Iran nach einer Umgruppierung und einer neuen Strategie in einer anderen Formation zusammenschließen und den eigentlichen Kampf – gegen Eretz Israel – wieder aufnehmen werden.

Niemand weiß, worüber Salafi-Dschihadisten in Anzug und Krawatte wie Ahmad Al-Sharaa, früher Abu Mohammad Al-Jolani, tatsächlich herrschen. Der Westen, die Monarchien am Persischen Golf und Israel werden ihm in unterschiedlichem Maße nie vertrauen und ihn als entbehrlich betrachten. Er ist nur ein vorübergehend nützlicher Sündenbock.

Al-Jolani war der ISIS-Emir von Ninive, der Emir von Jabhat Al-Nusra und der oberste Emir von Al-Qaida in der Levante. Er verkörpert im Alleingang die gesamte Bandbreite der vom Westen fabrizierten Propaganda über „Terror“. Seine Anhänger sind bereits wütend, dass er Syrien nicht sofort in ein islamisches Emirat verwandelt hat.

Wenn er nicht 2025 – und nicht in vier Jahren – die Macht an ein neu gewähltes Parlament, eine Regierung und einen Präsidenten überträgt, können Sie die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien vergessen.

Das Imperium des Chaos – ganz zu schweigen von Tel Aviv – will in der Tat ein Syrien im permanenten Chaos; ganz sicher keine stabile, repräsentative Regierung, die gegen den Diebstahl ihres Öls, Gases und Weizens ankämpfen wird.

Dann gibt es noch den drohenden Frontalzusammenstoß zwischen Eretz Israel und dem Neo-Osmanismus der Türkei. Das türkische Projekt, Syrien zu kontrollieren, ist bestenfalls wackelig. Das Imperium des Chaos wird die Kurden nicht aufgeben; das türkische Außenministerium erwägt bereits die Möglichkeit einer „Militäroperation“. Gleichzeitig wird arabisches Geld erst dann in den Wiederaufbau Syriens fließen, wenn Damaskus den Monarchien am Persischen Golf völlig verpflichtet ist.

Es geht nur um Schulden – und industrielle Produktion

Die BRICS sind natürlich von ernsthaften internen Widersprüchen geprägt, die vom Imperium des Chaos rücksichtslos ausgenutzt werden. Angefangen beim Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Saudi-Arabien (wenn die Saudis zu Treffen erscheinen), die darum kämpfen, am selben Tisch einen Konsens zu erzielen.

Hinzu kommen die innenpolitischen Widersprüche einer mächtigen Anti-BRICS-Lobby in Brasilien, sogar innerhalb des Außenministeriums, die den internen iranischen Streit zwischen eingefleischten Anhängern der Achse des Widerstands und der atlantisch orientierten Gruppe widerspiegeln.

Auf institutioneller Ebene ist es am wichtigsten, dass China und Russland auf höchster BRICS-Ebene und auch im Bereich der Soft Power weiterhin Gleichheit, Harmonie und den Fokus auf menschliche Entwicklung als entscheidende politisch-wirtschaftliche Werte betonen – ganz im Einklang mit der globalen Mehrheit.

Was sich auch unter dem unerbittlichen Druck des Imperiums des Chaos nicht ändern wird, ist das Bestreben der BRICS, ein paralleles, wirklich demokratisches System internationaler Beziehungen aufzubauen. Das bedeutet nicht, dass ein BRICS-Gegenstück zur NATO aufgebaut werden soll; selbst die SCO leistet einen Beitrag als lockeres Bündnis. Nach der unausweichlichen amerikanischen Niederlage in der Ukraine wird die NATO früher oder später implodieren – Seite an Seite mit ihrem politisch-propagandistischen Arm, der EU.

Prof. Michael Hudson hat wieder einmal den Nagel auf den (kollektiven) Kopf getroffen. Der Kern des Problems ist die Auslandsverschuldung: „Die BRICS-Länder können unmöglich wachsen und gleichzeitig die Auslandsschulden bezahlen, die ihnen in den letzten 100 Jahren und insbesondere seit 1945 aufgebürdet wurden.“

Diese Dollar-Anleihen werden von Comprador-/Oligarcheneliten gehalten, „die ihre eigenen Währungen nicht halten wollen, weil die Länder des globalen Südens und ihre Oligarchien erkennen, dass die Schulden nicht bezahlt werden können.“ Daher „müssen die BRICS-Länder, um zu wachsen, ihre Schulden abschreiben“ und den Konflikt zwischen Eigeninteressen und nationalen Interessen lösen.

Prof. Hudson ist fest davon überzeugt, dass „die heimischen Parasiten beseitigt werden müssen“, damit die BRICS-Staaten „eine neue internationale Handels- und Finanzstruktur aufbauen können“. Das Imperium des Chaos wird sich natürlich „mit den lokalen Parasiten verbünden“, um – was sonst – Chaos, Regimewechsel und Terror zu schüren.

So sehr die BRICS auch eine gemeinsame Wirtschaftsphilosophie entwickeln müssen – sagen wir realistischerweise in den nächsten vier Jahren oder so –, die geoökonomische Entwicklung ist bereits vorgezeichnet. Seit Beginn des Jahrtausends ist die Industrieproduktion in den USA nur um 10 % gestiegen, und seit 2019 sogar um 0 %.

Im Vergleich dazu ist die Industrieproduktion in China seit 2000 um fast 1000 %, in Indien um über 320 % und in Russland um über 200 % gestiegen.

Das entwickelte NATOstan verzeichnet seit der Zeit vor Covid 2019 kein Wachstum mehr. Westeuropa erreichte seinen Höhepunkt 2007-8 – und Deutschland 2017. Italien ist eine sehr traurige Angelegenheit: Die Industrieproduktion ging (meine Hervorhebung) seit 2000 um 25 % zurück.

Hinzu kommt, dass das Imperium des Chaos im Vergleich zu Russland in der Waffenproduktion absolut nicht wettbewerbsfähig ist und in Bezug auf Hyperschall und Raketenabwehr offen gesagt lächerlich ist.

Ein gangbarer Weg für BRICS+ und die globale Mehrheit, um der imperialen „Strategie“ des unkontrollierten Chaos entgegenzuwirken, wäre die Beschleunigung der Integration in allen Bereichen; die Anwendung von Sun Tzu, um den Rückschlagquotienten von Trump-2.0-Schritten zu erhöhen; und die Deep-State-Silos zu zwingen, serienmäßig falsche Entscheidungen zu treffen.

Ein solcher Ansatz muss im Einklang mit einer von den BRICS-Staaten entwickelten Strategie „Vielfalt ist Stärke“ vorangetrieben werden, bei der jede Nation und jeder Partner eine Fülle von Rohstoffen, Energieressourcen, Fertigungs-Know-how, Logistik und nicht zuletzt Soft Power in die gemeinsame Runde einbringt: insgesamt die Merkmale einer neuen gerechten Ordnung, die in der Lage ist, unkontrolliertes Chaos aufzulösen.

Übersetzt mit Deepl.com

