Amazon zensiert meine neueste Magazinausgabe

Caitlin Johnstone

13. Januar 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Ohne Erklärung hat Amazon meine letzte Ausgabe des Magazins JOHNSTONE, auf deren Titelseite mein Gemälde von Luigi Mangione abgebildet ist, blockiert und nicht veröffentlicht. Der Link zum Bestellen ist jetzt tot. Als ich um eine Erklärung oder einen Einspruch bat, schickten sie mir lediglich eine vorgefertigte Antwort, in der sie mich auf ihre Veröffentlichungsregeln verwiesen.

Das ist ärgerlich. Das kostenpflichtige E-Book der Ausgabe ist weiterhin für alle erhältlich, die es haben möchten.

In ihrem Bestreben, ihre Bestätigung als Trumps nächste Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes zu erhalten, verspricht Tulsi Gabbard nun, Abschnitt 702 des FISA-Gesetzes zu unterstützen. Dieses berüchtigte Gesetz erlaubt die Überwachung von Amerikanern ohne richterliche Anordnung, und Gabbard hatte sich im Kongress zuvor für dessen Aufhebung eingesetzt.

So leistet der nationale Sicherheitsstaat seinen Beitrag. Man ändert nicht die Maschine, die Maschine ändert einen. Jeder, der anfängt, sich dem imperialen Status quo von Autoritarismus, Kriegstreiberei und Korruption zu widersetzen, wird entweder aus den Hallen der Macht ausgeschlossen oder passt sich neuen Positionen zugunsten des Status quo an.

Die australische Klasse der politischen Medien zerreißt sich das Maul über einen lächerlich gefälschten Vorfall mit antisemitischen Graffiti an einer Synagoge in Sydney, auf denen sowohl Hakenkreuze als auch die Worte „Free Palestine“ direkt nebeneinander zu sehen sind.

Es ist seltsam, wie wenige Menschen ich sehe, die das beim Namen nennen. Anscheinend sollen wir alle die Vorstellung sehr ernst nehmen, dass entweder (A) Nazis die Worte „Free Palestine“ neben ihre Hakenkreuze sprühen oder (B) dass Unterstützer der Rechte der Palästinenser Nazisymbole neben ihre pro-palästinensischen Slogans sprühen. Anscheinend wird von uns allen erwartet, dass wir so tun, als wüssten wir nicht, dass ein Israel-Anhänger dies selbst getan hat, um den Völkermord in Gaza politisch zu decken.

Es ist immer in Ordnung, Skepsis gegenüber zweifelhaften Vorfällen von „Antisemitismus“ im heutigen politischen Umfeld zu äußern. Israels Anhänger sind beschissene, böse Menschen, die Völkermord unterstützen, und das Vortäuschen antisemitischer Vorfälle ist eine Standard-Hasbara-Taktik mit einer gut dokumentierten Geschichte.

Das Ansehen von Aufnahmen von Flugzeugen, die Wasser abwerfen, um Brände in Los Angeles zu löschen, war für mich eine willkommene Abwechslung, denn es ist das genaue Gegenteil von dem, was seit 15 Monaten im Gazastreifen passiert. Es ist, als würde man Aufnahmen aus Gaza rückwärts ansehen.

Ich habe einen viralen Beitrag von jemandem gesehen, der sagte, dass es „schwer ist, das Gleichgewicht zu finden zwischen der eigenen Weiterbildung zu aktuellen Ereignissen und der Vermeidung, dass man so unbeschreiblich traurig wird, dass man nicht mehr richtig funktionieren kann“.

Ich bin inzwischen sehr ablehnend gegenüber solchen Vorstellungen. Es ist ein weit verbreiteter Mythos in unserer Gesellschaft, dass man sich zwischen Glücklichsein und Informiertsein entscheiden muss. Das muss man nicht. Tatsächlich ist es unmöglich, wirklich glücklich zu sein, wenn man sich in irgendeiner Weise von der Wahrheit abwendet. Unbedingte Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist eine Voraussetzung für wahres Glück. Das bedeutet, dass man sich selbst gegenüber kompromisslos ehrlich sein muss, was das eigene Innenleben, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Gesellschaft und die Welt betrifft.

Niemand, der die Wahrheit meidet, hat wirklich eine gute Zeit, so sehr sich einige auch bemühen, es so aussehen zu lassen, als ob sie es hätten. Es ist unmöglich, wirklich glücklich und zufrieden zu sein, wenn man seine innere Landschaft in all diese abgegrenzten kleinen Kammern aufteilt, um unangenehme Wahrheiten zu vermeiden. Psychisches Wohlbefinden entsteht, wenn man sich unangenehmen Wahrheiten stellt, nicht wenn man sie vermeidet.

Der Trick besteht darin, wirklich ehrlich zu sein, was man sieht und fühlt, und zwar durchgehend. Versuchen Sie nicht, dem Schmerz und der Qual zu widerstehen, die Sie empfinden, wenn Sie die Schrecken in Gaza oder anderswo sehen. Fühlen Sie die Gefühle einfach durchgehend, bis sie gefühlt wurden. Wenn Sie diesen Gefühlen nicht erlauben, sich in Ihrem Körper vollständig auszudrücken, bleiben sie einfach ungelöst und Sie fühlen sich weiterhin schlecht. Wenn Sie sich einfach mal richtig ausweinen und sich richtig ausschütteln oder was auch immer Ihr Körper tun möchte, bis das Gefühl sich ausgedrückt hat, können Sie wieder aufstehen und weitermachen.

Wirkliches Glück ist die natürliche Grundeinstellung des menschlichen Bewusstseins; wir betrügen uns nur auf verschiedene Weise mit Unwahrheit. Das Leben auf diesem Planeten ist unglaublich schön und herrlich, selbst inmitten all des Leidens und der Zerstörung. Man kann dies an der Verwunderung und Freude erkennen, mit der ein Baby die Welt erlebt, bevor es gelernt hat, sich mit vermeintlichen Gedanken aus diesem natürlichen Zustand herauszutricksen.

Wir können lernen, das Leben immer so zu sehen, auch wenn sehr schlimme Dinge geschehen. Der Weg zurück zu unserem angeborenen Glück ist die Wahrheit, nicht die Vermeidung.

