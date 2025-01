Für das saudische Regime hatte sich AA Baerbock „rausgeputzt“ und in Schale geschmissen, ganz ohne feministische !Außenamtsprovokation, wie in Syrien. Diese Art von Auftreten und „Handschüttel-Diplomatie“ kann nur noch Peinlichkeit und Kopfschütteln hervorrufen. Gut, wenn es bald vorbei ist und als ein weiteres grünes Desasater, unter vielen abgehakt werden kann. Die deutsche Außenministerin Baerbock sagte am Sonntag, dass die Sanktionen gegen Verbündete von Al-Assad, die während des Syrienkrieges „schwere Verbrechen begangen haben“, in Kraft bleiben müssen. Warum fliegt sie mit diesen Forderungen, nicht direkt weiter zu ihren jüdisch-israelischen Freunden? Evelyn Hecht-Galinski

https://www.aljazeera.com/news/2025/1/12/top-western-arab-leaders-gather-in-saudi-arabia-to-discuss-syria

EU einigt sich auf Sanktionen gegen Syrien, während sich westliche und arabische Staats- und Regierungschefs in Riad treffen

Spitzenpolitiker und -diplomaten aus dem Westen und dem Nahen Osten treffen sich, um über eine Lockerung der Sanktionen gegen Syrien nach dem Sturz von Al-Assad zu beraten.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock trifft am 12. Januar 2025 in Riad, Saudi-Arabien, zu einem Treffen über Syrien ein, nachdem Präsident Bashar al-Assad kürzlich gestürzt wurde [Hamad I Mohammed/Reuters]

Veröffentlicht am 12. Januar 2025

Die europäischen Außenminister haben sich darauf geeinigt, Ende Januar zusammenzukommen, um die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien zu erörtern. Zu diesem ersten regionalen Treffen dieser Art seit dem Sturz von Präsident Baschar al-Assad im vergangenen Monat kamen Außenminister und Spitzendiplomaten aus westlichen Ländern und dem Nahen Osten in Saudi-Arabien zusammen.

Kaja Kallas, der Chef der Außenpolitik der Europäischen Union, sagte am Sonntag, dass die Außenminister am 27. Januar in Brüssel zusammenkommen würden, um zu prüfen, wie der 27-köpfige Block mit dem Thema umgehen könnte.

In Riad erklärte sie Reportern, dass die EU eine integrative Regierung in Syrien wünsche, die keine Anzeichen von „Radikalisierung“ zeige und auch die Rechte von Frauen und anderen Gruppen respektiere. Der Block könne jegliche Öffnungen in der Frage der Sanktionen schnell rückgängig machen, betonte sie.

Nach Abschluss der Gespräche am Sonntag in Riad forderte der saudi-arabische Außenminister die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien.

„Wir betonten, wie wichtig es ist, die einseitigen und internationalen Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, da ihre Fortsetzung die Bestrebungen des syrischen Volkes nach Entwicklung und Wiederaufbau behindert“, sagte Prinz Faisal bin Farhan Al Saud.

Der neue syrische Außenminister Asaad Hassan al-Shaibani, der wiederholt die Aufhebung jahrzehntealter Sanktionen gefordert hat, nahm an den Gesprächen teil, ebenso wie Außenminister aus der Region, darunter Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain, Irak, Jordanien, Libanon und die Türkei.

An den Gesprächen nahmen auch der Staatssekretär im US-Außenministerium John Bass, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und der britische Außenminister David Lammy teil.

In einer am Sonntagabend vom saudischen Außenministerium veröffentlichten Mitteilung wurden erneut Sanktionen gefordert, um den Wiederaufbau Syriens zu unterstützen, und die Sorge über die israelischen Einfälle in die besetzten Golanhöhen zum Ausdruck gebracht.

„Es wurden Schritte diskutiert, um das brüderliche syrische Volk zu unterstützen und ihm in dieser wichtigen Phase seiner Geschichte jegliche Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen und ihm dabei zu helfen, Syrien als einen vereinten, unabhängigen und sicheren arabischen Staat für all seine Bürger wiederaufzubauen, in dem kein Platz für Terrorismus ist, in dem seine Souveränität nicht verletzt wird und in dem seine territoriale Integrität nicht angegriffen wird“, hieß es in der Erklärung.

Mohammad Jamjoom von Al Jazeera berichtete aus Damaskus, dass das „substanzielle“ diplomatische Treffen in Riad sich mehr auf Sanktionen konzentrierte als ein Treffen am 14. Dezember im jordanischen Aqaba, bei dem es hauptsächlich darum ging, die Einfuhr humanitärer Hilfe sicherzustellen, da die Syrer die negativen Auswirkungen spüren.

„Diese Sanktionen, die schon so lange in Kraft sind, haben es sehr schwierig gemacht, Rohstoffe zu importieren oder zu exportieren“, sagte er.

„Das bedeutet, dass die Preise für lebenswichtige Güter, einschließlich Lebensmittel und Medikamente, immer extrem hoch sind. Es bedeutet auch, dass die Syrer nicht viel Treibstoff einführen können, sodass es ständig zu Stromausfällen kommt.“

Die Konferenz findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die neue syrische Regierung unter der Führung von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) auf die Aufhebung der Sanktionen durch den Westen drängt, um den internationalen Geldfluss nach Damaskus zu erleichtern.

Der Analyst Rob Geist Pinfold sagt, dass die Biden-Regierung und die europäischen Länder „sich in die Richtung bewegen, in die HTS sie haben will, was die Aufhebung der Sanktionen oder zumindest das Einfrieren der Sanktionen betrifft“.

„Die USA haben angekündigt, dass sie die Sanktionen für Dinge wie die Bezahlung von Beschäftigten im öffentlichen Sektor oder die Bereitstellung von Energie einfrieren werden, und das ist entscheidend“, sagte Pinfold, Dozent am King’s College London, gegenüber Al Jazeera.

„Viele dieser Sanktionen waren sekundäre Sanktionen – das bedeutet, dass nicht nur US-Bürger oder Unternehmen sanktioniert werden, die mit Syrien Geschäfte machen, sondern auch andere Länder oder Dritte.“

Lockerung der Sanktionen

Die USA haben am Montag eine Sanktionsbefreiung für Transaktionen mit Regierungsinstitutionen in Syrien für sechs Monate nach dem Ende der Herrschaft von Al-Assad erlassen, um den Fluss der humanitären Hilfe zu erleichtern.

Deutschland, Italien und Frankreich haben in den letzten Tagen darauf gedrängt, die EU-Sanktionen gegen Syrien zu lockern, aber eine endgültige Entscheidung kann nur vom gesamten Block getroffen werden.

Zu den möglichen Prioritäten für Hilfsmaßnahmen gehören „die Sanktionen, die den Aufbau eines Landes, den Zugang zu Bankdienstleistungen und all diese Dinge behindern“, so Kallas weiter gegenüber Reportern in Riad.

Die deutsche Außenministerin Baerbock sagte am Sonntag, dass die Sanktionen gegen Verbündete von Al-Assad, die während des Syrienkrieges „schwere Verbrechen begangen haben“, in Kraft bleiben müssen.

„Aber Deutschland schlägt vor, einen klugen Ansatz für Sanktionen zu verfolgen, um der syrischen Bevölkerung Erleichterung zu verschaffen. Die Syrer brauchen jetzt eine schnelle Dividende aus dem Machtwechsel“, fügte sie hinzu.

Eine Blitzoffensive der Rebellen stürzte al-Assad am 8. Dezember und die HTS, die den Vormarsch anführte, setzte eine Übergangsregierung ein, die al-Shaibani zum Außenminister ernannte.

Die neue Regierung ist bestrebt, die Sanktionen aufzuheben, weil sie den Menschen zeigen muss, dass die Revolution ihr Leben verbessert hat, so Galip Dalay, Senior Consulting Fellow am Londoner Chatham House.

Er sagte gegenüber Al Jazeera, dass jede Hilfe, solange die Regierung nicht in der Lage sei, die von den westlichen Parteien hervorgehobenen Punkte zu erfüllen, nur in begrenztem Umfang und hauptsächlich auf den humanitären Aspekt beschränkt sein werde.

„Was Syrien braucht, geht weit darüber hinaus und besteht aus einem massiven Wiederaufbau. Bisher sehen wir nicht, dass die westlichen Akteure volles Engagement zeigen, bevor sie nicht einige Schritte in Syrien sehen.“

Das Treffen in Riad war das erste, an dem die neuen Machthaber Syriens und hochrangige westliche Beamte teilnahmen, und wurde von Saudi-Arabien geleitet.

Es folgte auf ein Treffen von Spitzendiplomaten aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und der EU, das am Donnerstag in Rom stattfand, und auf ein wegweisendes Treffen, das Jordanien im Dezember ausrichtete und bei dem regionale Akteure ihre Besorgnis über die neuen Machthaber in Syrien und darüber zum Ausdruck brachten, was diese tun müssten, um internationale Anerkennung zu erhalten.

Übersetzt mit Deepl.com

