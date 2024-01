Etwas Verlorenes, das nie wieder gefunden werden kann von Alastair Crooke

Die Niederlage in der Ukraine könnte nur ein Teil einer Reihe von westlichen „Niederlagen“ sein. Eine Niederlage in Israel würde den Kern des politischen Wesens der USA treffen.

Eine merkwürdige Langeweile und abgelenkte Aufmerksamkeit umhüllt den Westen heute.

Hut ab vor Simplicius‘ Bones of Tomorrow, in dem er über eine Kultur nachdenkt, die entwürdigt wurde; ihre Verlockungen, die uns einst in den „Mythos des Westens“ lockten, sind als offensichtlich falsche Götzen verdorrt. Das schwindende Feuer hat jeden Sinn für die „Magie“ des untergehenden Westens zunichte gemacht, und auch die Hoffnung, dieses „verlorene“ Etwas wiederzuerlangen. Es ist die wehmütige Erkenntnis, dass der Mythos – so wie er ist – wahrscheinlich nie wieder etwas von bleibendem Wert bieten wird.

Die Hirngespinste einer utopischen Zukunft, die einst versprochen wurden, üben zwar weiterhin ihren verführerischen Einfluss auf unsere Psyche aus, aber nur auf aufmerksamkeitsheischenden, hypnotischen Touchscreens. Kulturelle Prüfsteine zerbröckeln um uns herum wie verrottende Bauwerke, eines nach dem anderen. Doch wir sind zu abgelenkt, um wirklich Notiz zu nehmen oder die Bedeutung zu erfassen. Die Gegenströmungen in den Schatten applaudieren vergnügt.

Wir stehen jetzt da, wo wir schon immer standen – im Treibsand der Zeit. Eine Welt, die verblasst, tief in der langsamen, abnehmenden Burnout-Phase, dem natürlichen Prozess des Verfalls und der Erneuerung, während sie uns zu den nächsten, noch zu sprießenden grünen Trieben führt. Das Gefühl, etwas verloren zu haben und nie mehr wiederzufinden, das wir heutzutage alle ertragen müssen.

Die „Auserwählten“ haben jedoch absichtlich den Einsatz erhöht. Sie wollen nicht „loslassen“. Sie haben beschlossen, dass mit dem westlichen Zug, der an seiner eigenen kulturellen „Mauer“ zerschellt ist, auch die „Endzeit“-Geschichte der Konvergenz auf eine gemeinsame Zukunft „vorbei“ ist.

Und damit ist auch das behauptete westliche Mandat, die „Richtung vorwärts“ zu diktieren, vorbei.

Die westliche Meta-Erzählung „von Platon bis zur NATO, dass überlegene Ideen und Praktiken, deren Ursprünge im antiken Griechenland liegen, über die Jahrhunderte hinweg weitergegeben wurden, so dass die Menschen im Westen heute die glücklichen Erben einer überlegenen kulturellen DNA sind“, hat sich als nichts weiter als der verblichene Flitterkram einer hohlen Erzählung entpuppt.

Das ist die tiefe Furcht der westlichen politischen Führer – sie wissen, dass das „Narrativ“ eine Fiktion ist. Dennoch erzählen sie es sich weiter, obwohl sie wissen, dass unser Zeitalter zunehmend und auf gefährliche Weise von diesem Meta-Mythos abhängt. Ohne den Mythos, so spüren sie, könnten das westliche Projekt und der westliche Wohlstand völlig zerfallen.

Die „Auserwählten“ hofften, dass die ausgegrabenen, chimärenhaften Träume von materiellem Wohlstand und westlichem Savoir-faire den Mythos immer noch „hochhalten“ könnten, aber nur (und nur wenn) der Westen die bessere Erzählung besäße. Die richtige Erzählung war alles. Sie musste die „klobigen Narrative“ der Gegner übertreffen und in den Schatten stellen. Dieses trügerische Bündnis musste um jeden Preis aufrechterhalten werden, damit das verblendete Furnier des Mythos nicht aufbricht.

Also wird die „Fabrik der Erzählungen“ auf Hochtouren gebracht. Der kinetische Krieg in der Ukraine wird mit einem eindeutigen und überwältigenden russischen Sieg beendet – auch wenn er noch nicht „vorbei“ ist. Das stimmt natürlich nicht: Die Ukraine war nur ein einziger Schauplatz in einem umfassenderen Kampf, in dem es darum ging, das „Randgebiet“ (die atlantische Welt) dazu zu zwingen, eine vereinbarte Grenze zwischen ihm und dem „Kerngebiet“ (Russland, China und deren asiatische Tiefe) zu akzeptieren und auf seinen Anspruch auf eine Ausnahmestellung bei der Bestimmung unserer globalen Zukunft würdevoll zu verzichten.

Die MSM-Medien beschäftigen sich daher intensiv mit der Frage, wie ein „westlicher Sieg“ definiert werden kann: Ist es möglich, das Narrativ von der Ukraine so umzudrehen, dass es ein „weiterer“ westlicher Sieg wird? Sie wollen die Ukraine weiterhin in den Fleischwolf geben – um an der Fantasie des „totalen Sieges“ festzuhalten: „Es gibt keinen anderen Weg als einen totalen Sieg – und Putin loszuwerden … Dafür müssen wir alle Risiken eingehen. Kein Kompromiss ist möglich, kein Kompromiss“.

Den Ukraine-Konflikt als „Patt“ zu bezeichnen und darauf zu bestehen, dass er eine „Niederlage“ für Putin und einen „Sieg“ für Biden darstellt, da Russland nicht in der Lage war, die gesamte Ukraine einzunehmen (was fälschlicherweise unterstellt wird, dass dies von Anfang an das Ziel Moskaus gewesen sei). Dieser Ansatz wird von westlichen Analysten als eher „cool“ angesehen: Das Narrativ eines „Sieges“ zu entwerfen und dafür zu sorgen, dass sich alle in der Gesellschaft von oben bis unten an das richtige Narrativ halten, ohne zu widersprechen.

Dies ist jedoch kaum mehr als eine einfache Projektion der YouTube-„Influencer“-Kultur, bei der beliebige Individuen durch das Kuratieren ausgefeilter Erzählungen – sei es über Mode oder politische Ereignisse – „Street Cred“ (und viel Geld) verdienen. Das mag für die verwöhnte westliche Öffentlichkeit funktionieren, hat aber außerhalb des westlichen Kulturkreises nur begrenzte Zugkraft.

Der Fehler bei der geopolitischen Instrumentalisierung von „Flip-Narrativen“ besteht jedoch darin, dass Propaganda, die so weit von der Realität entfernt ist, einfach nicht erfolgreich sein kann (außer auf sehr flüchtige Weise). Im Klartext: Sie führt zur Selbstisolierung ihrer Urheber.

Die Freude, mit der offensichtliche westliche „Rückschläge“ scheinbar durch Geheimdienst-„Lecks“, die ranghohe Lügen zur Unterstützung eines Narrativs verbreiten, narrativ „umgedreht“ werden können, ist zu einer Ansteckung unter westlichen Geheimdiensten geworden. Doch dieser „trügerische Pakt“ ist ein vergifteter Kelch.

Wenn der Westen noch einen Funken Verstand hätte, würde er sich mehr darauf konzentrieren, ein „Narrativ der westlichen Niederlage“ in der Ukraine aufzustellen, als ein weiteres verrottetes „Narrativ des Sieges“ zu verbreiten.

Warum ist das so?

Weil eine kluge Führung ihr Volk auf die Niederlage vorbereiten würde. Unwahrscheinliche und falsche Geschichten vom Ruhm auf dem Schlachtfeld kommen zurück, um die Täter zu beißen, da (metaphorisch) die Verwundeten und Toten zurückkehren, um die Erzählung vom Sieg sichtbar zu widerlegen.

Der Westen hingegen wird immer noch mit Geschichten von westlicher Führung, Auserwähltheit, angeborenen Qualitäten und Exzeptionalismus gefüttert. Einfach ausgedrückt: Diese „Influencer“-Mode hilft den Menschen im Westen nicht, mit den tektonischen Verschiebungen fertig zu werden, die sich auf der ganzen Welt abspielen. Ihre Völker sind auf den „kommenden Winter“ völlig unvorbereitet.

Dennoch umarmen sich die Verfechter des „Gewinnens“ selbst in schierer Freude, während ihre „umgedrehten“ Wahnvorstellungen durch eine willfährige MSM weitergegeben werden.

Kindische Propaganda und Lügen werden jedoch nur dazu dienen, die neue Ära noch schmerzhafter zu machen. Eine „Geschichte der Niederlage“, die mit Integrität erzählt wird, hilft dagegen einem Volk zu verstehen, wie eine bestimmte Krise entstanden ist und wie sie es heimgesucht hat. Sie sollte auch einen Weg in die Zukunft aufzeigen. Im Iran wurde dies verstanden: „Ashura“ war der Schlüssel zum Verständnis des Schmerzes und der Krise, die die Iraner durchlitten hatten, und der Mahdi signalisierte eine Zukunft, die über die unmittelbare Krise hinausging.

Die Notwendigkeit einer Rückkehr zur Integrität der Botschaften ist umso dringlicher, als Versuche, einen Rückschlag mit einem falschen Narrativ zu reparieren – die Realitäten zu verdrehen, um den vermeintlichen „Sieg“ zu erreichen – nur zu weiteren Verlusten führen werden.

Betrug wird in einem Augenblick aufgedeckt. Es dauert ein Jahrzehnt, Vertrauen aufzubauen. Glaubt der Westen wirklich, dass er sich auf diese Weise wieder erholen kann? Niemand außer ihren Verfassern glaubt diesen westlichen Geheimdienstnarrativen nach der Ukraine. Sie sind jetzt auf lange Sicht verdorben. Letztendlich sind militärische Fakten aussagekräftiger als politisches Geschwafel.

Es gibt noch einen weiteren Faktor, der hier eine Rolle spielt. Der außenpolitische Sprecher der EU, Peter Stano, sagte diesen Monat auf eine Frage von TASS zu den ukrainischen Raketenangriffen auf die russische Stadt Belgorod, die mehr als zwei Dutzend zivile Opfer forderten: „Was den konkreten Vorfall in Belgorod betrifft, kann keine Information, die aus Russland kommt, als vertrauenswürdig angesehen werden“, fügte der Sprecher hinzu und beschuldigte Moskau der „ständigen Lügen, Manipulation und Propaganda“.

Hier liegt die Schattenseite der „Win-Narrative“, die sich von den Fakten vor Ort abkoppeln: Der EU-Sprecher ist gezwungen, das obligatorische Narrativ vom „Recht der Ukraine, sich … gegen eine Aggression zu verteidigen“ zu bekräftigen – aber dann alles und jedes, was Russland sagt, zu negieren.

Im Klartext: „Sieger-Narrative“ töten Empathie, sie töten aktives Zuhören und Verständnis. Von Diplomaten wird erwartet, dass sie genau zuhören. Wenn das, was sie hören, nicht mit dem übereinstimmt, was sie erwarten oder hören wollen, sollten sie genauer hinhören und versuchen, das, was sich hinter dem Gehörten verbirgt, herauszufinden, um zu verstehen, was beabsichtigt war, und um ihren Gesprächspartner besser zu verstehen. Das wird im Westen nicht mehr praktiziert.

Die Menschen fragen oft, warum heute so wenig Empathie zu spüren ist? Warum reden die Staaten aneinander vorbei? Warum sind die Kommunikationskanäle verstopft? Nun, das ist der Grund: Umgedrehte Narrative, die auf leicht zu entlarvenden Unwahrheiten beruhen.

Doch die westliche Niederlage in der Ukraine ist vielleicht nur ein Teil einer ganzen Reihe westlicher „Niederlagen“. Eine Niederlage in Israel zum Beispiel würde den Kern des politischen Wesens der USA treffen – zu nah am Geschehen, als dass man sie leichtfertig beiseite schieben könnte. Und im Nahen Osten könnte es noch mehr Niederlagen geben.

Nur um das klarzustellen: Das Spinnen eines Gewebes der Täuschung, das der körnigen Wahrheit, die sich darunter verbirgt, untreu ist, schadet letztlich seinen Urhebern. Es lässt die Menschen desorientiert und verunsichert zurück, sie treten gegen den losen Schotter der Vergangenheit und suchen nach einem Verständnis für die krachende Niederlage, auf die sie völlig unvorbereitet sind.