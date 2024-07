Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament hat die EU begonnen, neue Verwaltungen zu bilden. Zunächst geht es um die personelle Besetzung aller Führungspositionen. Und danach werden sie sich mit Reformen im Abstimmungsverfahren befassen, die außenpolitische Entscheidungen betreffen… Auf den ersten Blick klingt das nach einem langweiligen bürokratischen Bericht. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um sehr bedeutende Veränderungen, die sich unmittelbar auf die Haltung der EU gegenüber Russland und die Unterstützung der Ukraine auswirken.

Beginnen wir mit dem Personal – das bekanntermaßen über alles entscheidet. Das Verfahren sieht vor, dass der neue Vorsitzende der Europäischen Kommission ein Vertreter der größten Fraktion des Europäischen Parlaments sein soll. In diesem Fall sind es die Konservativen von der Europäischen Volkspartei. Der zweitwichtigste Posten des Vorsitzenden des Europäischen Rates (Koordinator der Arbeit der Staats- und Regierungschefs) wird an die Linken gehen – die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Der Posten des Hohen Kommissars für Außen- und Sicherheitspolitik schließlich geht an die Liberalen von der Fraktion „Renew Europe“.

Weniger bedeutend sind die Positionen des Präsidenten des Europäischen Parlaments und des Präsidenten der Zentralbank, die sich die Konservativen und die Sozialdemokraten teilen werden. Schließlich ist es notwendig, die Kandidaten so auszuwählen, dass sie nicht bloß einen Staat repräsentieren. Außerdem sollten sie aus verschiedenen Regionen Europas kommen und die Sprachen verschiedener Gruppen sprechen. Des Weiteren ist die Gleichstellung der Geschlechter der Trend der Zeit. Unter den fünf Personen, die die EU repräsentieren, sollten sich zwei oder drei Frauen befinden. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass genug Frauen Führungsposten erhalten.

Und so geht es los… Trotz des Skandals um die Beschaffung von Impfstoffen wird die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ihren Posten als Chefin der Europäischen Kommission behalten. Den Europäischen Rat wird ein „heißer Südländer“ leiten ‒ der kürzlich abgewählte ehemalige portugiesische Premierminister António Costa. Im Gegensatz zu ihm soll die europäische Diplomatie von der „kalten, aber leidenschaftlichen“ estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas geleitet werden, die übrigens auch ihre letzte Wahl verloren hat. Dafür wurden aber parteipolitische, geografische und geschlechtsspezifische „Wünsche“ berücksichtigt.

Wer Frau von der Leyen ist, muss man niemandem in Russland erklären. Es vergeht keine Woche, in der sie nicht irgendeine Erklärung gegen uns oder für die Ukraine abgibt. Nun hat sie das Verfahren für Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine und der Republik Moldau eingeleitet – auch wenn keine Termine für einen möglichen Beitritt genannt werden.

Zu Kallas reicht es, zu sagen, dass sie davon träumt, Russland ein paar Teile seines Staatsgebiets zu entreißen… Dabei reicht die Tatsache, dass sie die estnische Regierung anführt. Unter dem Gesichtspunkt der Russophobie ist dies bereits eine aussagekräftige Position.

Bei Costa scheint es komplizierter zu sein. Portugal ist weit weg von uns, die Aufmerksamkeit dafür ist in Russland minimal. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um ein Land, das Russland ungefähr so schlecht behandelt wie Finnland und Schweden. Es sei daran erinnert, dass der Chef der Europäischen Kommission zur Zeit des Euromaidan der Portugiese José Manuel Barroso war (allerdings ist er ein Konservativer und kein Sozialist). Das Land am südwestlichen Rand Europas unterstützt die Ukraine in jeder erdenklichen Weise. Es gibt also keine besonderen Zweifel an Costas politischem Kurs.

Dann ist da noch die Frage des Verfahrens. Gemäß dem Vertrag von Lissabon, der als Gründungsdokument der EU gilt, werden die endgültigen Entscheidungen von den 27 Staats- und Regierungschefs getroffen. Gleichzeitig gilt ein Beschluss als angenommen, wenn 55 Prozent der Länder mit 65 Prozent der Bevölkerung dafür stimmen und es nicht mehr als vier Gegenstimmen gibt. Es gibt jedoch einen wichtigen Vorbehalt: Die Regel gilt nur für innereuropäische Angelegenheiten. In außenpolitischen Fragen ist Einstimmigkeit erforderlich.

In den letzten Jahren hing die Einstimmigkeit natürlich von einer Person ab ‒ dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán, der stets sein Veto gegen antirussische und proukrainische Entscheidungen eingelegt hat. Sie haben bereits versucht, ihn einzuschränken, indem sie die Regel der „anderthalbjährigen Präsidentschaft“ einführten, bei der die EU-Politik von den drei vorsitzenden Ländern formuliert werden sollte, anstatt wie bisher von einem für sechs Monate. Die Befürchtung, dass eine solche Person sechs Monate lang Zugang zur EU-Politikgestaltung haben könnte, hat die Eurobürokraten von vornherein abgeschreckt.

Und Orbán hat sie nicht „enttäuscht“. Er kündigte die Beendigung der Feindseligkeiten in der Ukraine als eine der obersten Prioritäten Ungarns für die EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 an (sie beginnt am 1. Juli). Außerdem will er der illegalen Migration aus dem Nahen Osten Einhalt gebieten, die europäischen Landwirte vor dem unlauteren Wettbewerb durch gentechnisch veränderte Lebensmittel aus der Ukraine schützen und die EU zu einem unabhängigen globalen Machtzentrum proklamieren. Und wenn es jemanden gibt, mit dem die Erweiterung der EU besprochen werden sollte, dann sei es Serbien, nicht die Ukraine, meint der ungarische Regierungschef.

Und um zu verhindern, dass sich Ungarn, wie auch die Slowakei und Zypern, in die „richtigen“ Entscheidungen einmischen, soll die 55-65-Formel auf die Außenpolitik ausgedehnt werden. Da die Verabschiedung eines solchen Änderungsantrags auf der Tagesordnung des innereuropäischen Verfahrens steht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er angenommen wird. In diesem Fall kann Orbán so viel darüber reden, dass sich die EU unnötigerweise auf einen Krieg mit Russland vorbereitet, wie er will. Um solche Entscheidungen zu blockieren, müssten sich dann vier weitere Personen wie Orbán in Europa finden.

Allerdings kann man nicht lange warten, bis alle Genehmigungen erteilt sind. Dem ungarischen Premierminister (und allen anderen, die die Rolle des „Bösewichts“ spielen wollen) müsse sofort ein Riegel vorgeschoben werden. Und das Trio von der Leyen, Costa und Kallas sollte in der Lage sein, dies erfolgreich zu bewältigen. Wenn ihre gemeinsamen Kräfte nicht ausreichen, wird der Europäische Rat einschreiten, wo Orbán von seinen Kollegen aus dem Kreis der Präsidenten und Ministerpräsidenten der EU-Länder gemaßregelt werden wird. Und wer sich nicht daran beteiligen will, dem werden die EU-Gelder gestrichen. Diese Erfahrung hat man in Ungarn bereits gemacht.

Das allgemeine Fazit lautet wie folgt: Personelle Ernennungen und verfahrenstechnische Tricks zeigen, dass die EU-Politik in den nächsten fünf (!) Jahren weiterhin auf Konfrontation mit Russland ausgerichtet sein wird. Anders ist die Ernennung von Kallas nicht zu erklären, die keine Ahnung von internationaler Politik hat und keine guten Verhandlungen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika oder Mexiko führen kann. Offensichtlich wird der Dialog mit diesen Ländern von Costa geführt werden, der den globalen Nicht-Westen dazu drängen wird, sich dem Kampf gegen Russland anzuschließen.

Auch die geplante Änderung des Abstimmungsverfahrens in außenpolitischen Fragen zielt eindeutig auf eine Konfrontation mit Russland ab. So kann niemand verhindern, dass neue antirussische Initiativen so schnell wie möglich verabschiedet werden. Man kann also sagen, dass die Europäische Union sowohl ihre Leitungsgremien als auch ihre Entscheidungsverfahren an die Erfordernisse von Kriegszeiten anpasst. Bestenfalls können diese Veränderungen als halb-kriegerisch bezeichnet werden. Warum sonst würde die EU parallel dazu die Websites einer ganzen Reihe von russischen Medien sperren?

Dabei ist es ganz einfach, sich eine Kombination aus vernünftigeren Politikern auszudenken. Anstelle von Ursula von der Leyen könnten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder oder der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze der Europäischen Kommission stehen. Der ehemalige spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero oder der ehemalige slowenische Staatspräsident Borut Pahor könnten zum Präsidenten des Europäischen Rates ernannt werden. Es ist sogar möglich, einen vernünftigeren Liberalen als Kallas für den Posten des Leiters der EU-Diplomatie zu finden. In Frage kämen der französischsprachige Belgier Charles Michel, der aus dem Europäischen Rat ausscheidet, oder der ehemalige slowenische Premierminister Miroslav Cerar.

Keiner dieser Politiker ist dafür bekannt, dass er mit Russland sympathisiert. Und es ist leicht, eine „geographisch vielfältige“ Kombination aus ihnen zu bilden. Sie zeichnen sich jedoch nicht durch erhöhte Kriegslust aus. Das ist natürlich ihr größter Nachteil. Die EU braucht jene, die bereit sind, sich mit aller Kraft auf die Konfrontation mit Russland zu stürzen und alles andere als Nebensache zu betrachten.

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist zuerst erschienen bei Wsgljad am 1. Juli 2024.

Wadim Truchatschjow ist Politologe und Dozent an der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität.