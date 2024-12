https://countercurrents.org/2024/12/euro-med-monitor-harrowing-testimonies-reveal-sexual-violence-by-israeli-soldiers-at-kamal-adwan-hospital/



Euro-Med Monitor: Erschütternde Zeugenaussagen über sexuelle Gewalt durch israelische Soldaten im Kamal Adwan Krankenhaus

in Palästina

von Quds News Network

28. Dezember 2024

Gaza (Quds News Network)- Ramy Abdu, Vorsitzender der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, erklärte, dass sie „erschütternde Zeugnisse sexueller Gewalt“ erhalten haben, die von israelischen Besatzungssoldaten gegen Krankenschwestern, Patienten und ihre Begleiter nach dem israelischen Angriff auf das Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen am Freitag begangen wurden.

Die Zeugenaussagen enthielten entsetzliche Details über erniedrigende Übergriffe, bei denen Soldaten Frauen unter Drohungen und Demütigungen im Kamal Adwan Krankenhaus und vor der al-Farid-Halle zum Ausziehen zwangen.

In einer Zeugenaussage wurde berichtet, dass ein Soldat eine Krankenschwester zwang, ihre Hose auszuziehen und sie begrapschte. Als sie versuchte, ihn zu stoppen, schlug er sie mit voller Wucht ins Gesicht, so dass ihre Nase blutete.

In einer anderen Zeugenaussage hieß es, die Soldaten hätten die Frauen mit den Worten bedroht: „Ziehen Sie es aus, oder wir werden Sie mit Gewalt ausziehen.“

Als eine Frau sich weigerte, ihren Hidschab abzulegen, riss ihr ein Soldat die Abaya vom Leib und entblößte einen Teil ihres Körpers.

Eines der Opfer beschrieb, wie es von einem Soldaten über seine Brust gezogen wurde, während er zu ihr sagte: „Zieh ihn jetzt aus“, und dabei obszöne Worte benutzte.

Andere junge Frauen wurden in ähnlicher Weise angegriffen, als Soldaten sie am Kopf packten, in der Nähe eines Krankenhauses heftig an ihren Haaren rissen und erniedrigende Gesten und Worte verwendeten.

Am Freitagmorgen stürmten israelische Besatzungstruppen das Kamal-Adwan-Krankenhaus, zwangen Patienten, Verletzte und medizinisches Personal, das Krankenhaus zu verlassen, verhafteten andere, darunter den Krankenhausdirektor Dr. Hussam Abu Safiya, und fackelten große Teile ab.

