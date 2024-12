Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Während einige israelische Offiziere die systematische Zerstörung im Gazastreifen voranzutreiben scheinen, formiert sich die Hamas neu

Amos Harel

27. DEZEMBER 2024

In Zeltlagern werden palästinensische Teenager an Schusswaffen, Panzerfäusten und Sprengstoff ausgebildet ■ Verteidigungsminister Katz versteht es, den IDF-Stabschef zu untergraben, dessen Personalkrise sich verschärft

Zerstörung im Zeitoun-Viertel von Gaza-Stadt am Donnerstag.Credit: AFP

Die starke Konzentration auf die iranische und die Houthi-Front hat die Aufmerksamkeit vom Gaza-Streifen abgelenkt. Das lange Warten auf ein Geiselabkommen, ohne nennenswerte Anzeichen für einen Durchbruch, hat die Situation stagnieren lassen.

Die IDF fahren fort, die militärischen Kapazitäten der Hamas schrittweise zu zerstören und den Gazastreifen umzugestalten, aber sie leiden unter dem, was Ökonomen als abnehmende Erträge bezeichnen würden.

Offensivoperationen im Flüchtlingslager Jabalya und die weitgehend statische Situation entlang des Netzarim-Korridors und der Philadelphi-Route bringen keine entscheidenden Ergebnisse. Unterdessen fordert die Situation von der Armee ihren Tribut: Die Verluste steigen und die Widerstandskraft schwindet.

Obwohl die Hamas in der aktuellen Phase des Konflikts Hunderte von Kämpfern verliert, behält sie die Kontrolle über den größten Teil der Bevölkerung des Gazastreifens. Die Weigerung der Netanjahu-Regierung, über eine Nachkriegsregelung zu diskutieren, stärkt die Position der Gruppe. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

