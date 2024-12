Opferung des Lebensstandards für den Krieg

https://www.counterpunch.org/2024/12/27/sacrificing-living-standards-for-war/



Eva Ottenberg

27. Dezember 2024

Während die Inflation im Westen wütet, werden die Europäer von NATO-Chef Mark Rutte aufgefordert, noch mehr für die glorreiche Sache der Tyrannei in der Ukraine zu opfern. Die Renten müssen gekürzt, die Inflation in Kauf genommen und alle anderen Sozialleistungen auf den Prüfstand gestellt werden. Wo ist hier die Logik, werden Sie sich fragen? Nun, es gibt keine, es sei denn, Rutte glaubt die unglaubliche Lüge, dass Moskau beabsichtigt, seine Panzer über die polnische Grenze rollen zu lassen und nach Westen durch Europa zu marschieren.

Der Kreml will nicht einmal die Westukraine, geschweige denn Polen, und ist in dieser Hinsicht seit Jahren bemerkenswert konsistent in seinen Botschaften: Moskau strebt eine neutrale Ukraine an, ähnlich wie Österreich, ein slawischer Nachbar, der NICHT in der NATO ist. Außerdem will der Kreml die russische Bevölkerung der Ukraine vor dem Terrorismus aus Kiew schützen. Im Einklang mit diesen Zielen hat Russland vier russischsprachige Oblaste und die Krim annektiert und erklärt, dass die Beibehaltung dieser Gebiete zusammen mit der Neutralität und der Entmilitarisierung einer Ukraine, die mit westlichen Waffen, stark befestigten Verteidigungslinien und „Ausbildern“ regelrecht überschwemmt wird, seine VORAUSSETZUNGEN für Gespräche mit Kiew sind.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dies im Juni erklärt. Seitdem hat sich nichts geändert – außer, dass der Westen seinen Irrweg, Russland schaden zu wollen, nicht aufgeben will. Der Krieg geht also weiter, und Russland gewinnt und rückt vor. Je länger das so weitergeht, desto mehr verliert die Ukraine an Land und Menschen. Wenn Donald Trump nicht den Stecker zieht, könnten sich Moskaus Vorbedingungen sogar auf MEHR Land ausweiten.

Warum also müssen die Europäer – deren Geburtenrate 2023 um 5,7 Prozent sank – den Gürtel enger schnallen? Schließlich werden die Amerikaner dies nicht für diese verlorene Sache tun; täuschen Sie sich nicht, seit Joe „War Is My Legacy“ Biden weg ist, sind wir auf dem Weg raus aus der Ukraine – unser Geld, unsere Waffen, unsere Söldner, unsere Spezialeinheiten, unsere NATO-Offiziere und unsere CIA-Spione. Bidens kleine Kapriole in der Ukraine hat uns Hunderte von Milliarden Dollar an Bargeld und Rüstungsgütern gekostet, und irgendwie bezweifle ich, dass Donald Trump dieses Geld weiter die Toilette hinunterspülen wird. Das ist eine mörderische Verschwendung. Man muss kein überzeugtes Mitglied der GOP sein, um das zu erkennen.

Um die Frage zu beantworten: Die Europäer müssen sich für den größeren Ruhm ihrer politischen Klasse opfern, die bis zum Hals im Blut und Dreck eines verlorenen Stellvertreterkriegs und im Größenwahn um ihre Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union steckt, zwei Organisationen, die offensichtlich niemandem etwas nützen außer den amerikanischen Eliten, die es ihnen ermöglichen, einfach mit den Fingern zu schnippen und Europa hüpfen zu sehen. Zu diesen Nutznießern gehören natürlich auch Selbstdarsteller wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die auf der Weltbühne herumtänzeln, als ob sie tatsächlich von Bedeutung wären, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind, ihre erhabenen Positionen zu nutzen, um ihr eigenes Nest zu füttern.

Nicht unabhängig von den wirtschaftlichen Opfern ist die Regierung des deutschen Rektors Olaf „Leberhirn“ Scholz am 16. Dezember gestürzt. Da Scholz mehr als jeder andere in Deutschland getan hat, um die Wirtschaft in den Keller zu treiben, ist dies keine Überraschung. Immerhin weigerte er sich kleinmütig, ein Aufhebens zu machen, als Bidens CIA und Marine kritische deutsche Infrastrukturen bombardierten, nämlich die Nordstream-Pipeline, und damit billige Energie in Deutschland beseitigten, das daraufhin in die Deindustrialisierung katapultiert wurde. Scholz weigerte sich auch hartnäckig, seiner Nation die einzige verbliebene und funktionierende Nordstream-Pipeline zur Verfügung zu stellen, die billiges russisches Gas in die teutonische Heimat pumpen und damit die durch die Energiepreisinflation verursachte finanzielle Ausblutung stoppen könnte.

Wer ist letztendlich für diese Inflation verantwortlich, die mehr als 10.000 deutsche Unternehmen in den Ruin getrieben hat? Der große Verbündete des Landes, Amerika, angeführt von einem kriegslüsternen Achtzigjährigen, der auf Wirtschaftssanktionen gegen Russland gesetzt und verloren hat und nun vorhersehbar auf dem Weg ist, sein Amt aufzugeben. Aber ich schätze, Scholz will seinen Partner im Ukraine-Verbrechen, Biden, nicht beleidigen, indem er aufgibt und Putin bittet, Nordstream einzuschalten, damit die Deutschen es sich leisten können, das Licht anzumachen. Der Westen mag in der Ukraine verlieren und damit die Regierung Scholz zum Einsturz bringen, aber für diese EU-Bonzen heißt es „niemals aufgeben“. Sie würden ihrer Nation lieber die Nasen abschneiden, nur um Russland zu ärgern.

Wie geht es den Gegnern des Westens inmitten dieses Kriegsgetöses, der versuchten Farbrevolutionen in Georgien, der annullierten Wahlen in Rumänien und der Regierungskatastrophen in Deutschland und Frankreich? Ziemlich gut sogar. Russland hat vor einigen Monaten Japan als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt (gemessen an der Kaufkraftparität) verdrängt, während China für über 100 Länder der größte Handelspartner ist. China, zweifellos angewidert von den Abwässern der amerikanischen Politik, insbesondere von den Dummköpfen im Kongress, die es bei jeder Gelegenheit bedrohen und beleidigen, hat den größten Teil seines Handels von den USA in den globalen Süden verlagert, wo es ganz gut zurechtkommt. In Europa gewinnt Peking derweil den Automarkt. Das ist keine Überraschung, denn das deutsche Vorzeigeunternehmen Volkswagen entlässt unter anderem 35.000 Arbeiter und schließt Fabriken. Wirtschaftlich gewinnen China und Russland immer mehr an Attraktivität.

Nehmen wir die BRICS. Diese Gruppe, die nicht-westliche Antwort auf die hochmütige G-7, expandiert in Windeseile, da jeder sich darum reißt, ihr beizutreten. Mit neun Mitgliedern und 13 Partnerländern haben die BRICS den globalen Popularitätswettbewerb gewonnen. Ihre Mitglieder kontrollieren 30 Prozent der weltweiten Ölproduktion, 40 Prozent der Weltbevölkerung und ein Drittel des globalen BIP in Kaufkraftparität. Währenddessen geht es mit den westlichen Ländern finanziell bergab. Wirtschaftsexperten argumentieren, dass beispielsweise die irische Wirtschaft, die von ausländischen Investitionen abhängig ist, auf einen Absturz zusteuert. Wie Philip Pilkington am 17. Dezember im Telegraph schrieb, „haben die Chinesen sowohl die Fähigkeit als auch den Willen, Amerika in einem Handelskrieg ernsthaft zu schaden“.

Hoffen wir, dass das nicht passiert, aber wenn doch, könnte es noch schlimmer kommen als jetzt? Wie Pilkington am 17. Dezember twitterte: „Da sitzt ein Mann im Weißen Haus, der Energiesanktionen verhängt, um Europa zu zerstören und die Welt an den Rand eines Atomkonflikts zu bringen. Seine eigenen Mitarbeiter sagen, er könne keinen Satz sagen oder einfache Sätze verstehen. Niemand kann das aufhalten.“ Das ist dieselbe Biden-Bande, die dafür verantwortlich ist, dass Eier 7 Dollar pro Dutzend kosten, dass Benzin fast 4 Dollar pro Gallone kostet, dass die Kosten für die Autoversicherung durch die Decke schießen und dass 22 Prozent der US-Mieter laut einer Redfin-Umfrage ihr GESAMTes Einkommen für die Miete ausgeben.

Trump ruft dazu auf, die katastrophalen Kämpfe in der Ukraine und im Gazastreifen zu beenden. Er hat auch vorgeschlagen, einige Sanktionen aufzuheben. Da Sanktionen die Inflation massiv anheizen, gibt das Hoffnung, dass unser Geld vielleicht etwas von seinem Wert zurückgewinnen kann, so dass eine Mahlzeit in einem Restaurant und eine kleine Flasche Antazidum danach nicht das Wochenbudget sprengen. Die amerikanischen Proleten haben es ebenso wie ihre europäischen Kollegen satt, für gescheiterte Auslandsabenteuer Opfer zu bringen. Wenn sie sich treffen könnten, um darüber zu diskutieren, würden sie wahrscheinlich feststellen, dass sie das gleiche Problem haben: lausige Führung. Aber dazu müssten sie ein Flugzeug besteigen und vielleicht ein Hotelzimmer buchen, und Sie wollen gar nicht erst damit anfangen, wie viel Übernachtungen und Flugtickets heutzutage kosten, denn das würde Ihr Bankkonto pronto leeren.

Eve Ottenberg ist Romanautorin und Journalistin. Ihr neuester Roman ist Booby Prize. Sie ist über ihre Websitezu erreichen .

