Europe thinking twice about Ukraine aid ahead of regional elections As Poland and Slovakia face elections within the next month, support for Ukraine has been waning on a frightening level for Ukraine, which has been nagging for arms amid its counteroffensive.

Europa denkt vor den Regionalwahlen zweimal über Ukraine-Hilfe nach

Während in Polen und der Slowakei im nächsten Monat Wahlen anstehen, schwindet die Unterstützung für die Ukraine auf einem beängstigenden Niveau für die Ukraine, die inmitten ihrer Gegenoffensive um Waffen bittet.

Polen, die Slowakei und andere mittel- und osteuropäische Staaten, die sich in dem Konflikt vehement für die Ukraine eingesetzt haben, müssen sich nun mit Neuwahlen und anderen innenpolitischen Problemen auseinandersetzen, so dass die Unterstützung für die Ukraine nach und nach schwindet.

Der jüngste und schockierendste Fall ist Polen, nachdem sein Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch angekündigt hat, dass die neuen Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt werden, was möglicherweise den bereits eskalierten Streit zwischen beiden Ländern über Getreidelieferungen eskalieren lässt, von denen Polen behauptet, dass sie die lokale Produktion der polnischen Landwirte untergraben.

In einem Auftritt im polnischen Fernsehsender Polsat sagte Morawiecki: „Wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir Polen jetzt mit moderneren Waffen ausstatten.“

Iwan Krastev, Vorsitzender des Zentrums für liberale Strategien in Sofia, Bulgarien, erklärte: „Die Ukraine hat erkannt, dass sie in den letzten Monaten nicht an Polen grenzt, sondern an die polnischen Wahlen“, und fügte hinzu: „Die Stimmen von hunderttausend polnischen Bauern sind für die Regierung wichtiger als die Kosten, die der Ukraine entstehen. Und wir werden sehen, dass dies an vielen Orten passieren wird“.

Morawiecki steht am 15. Oktober ein harter Kampf gegen den ehemaligen Premierminister Donald Tusk bevor, der einst Präsident des Europäischen Rates war. Tusk appelliert an die Anhänger der rechtsextremen Konföderationspartei, die gegen die Ukraine-Hilfe ist.

Zeigt sein wahres Gesicht

Laut Politico, das sich auf einen anonymen westlichen Diplomaten beruft, der nicht genannt werden möchte, bringt der Streit zwischen der Ukraine und Polen über den Getreideanbau Probleme an die Oberfläche, die im Falle eines EU-Beitritts der Ukraine auftreten könnten.

„18 Monate lang hat Polen jeden Mitgliedsstaat, der auch nur das geringste Zögern gegenüber der Ukraine geäußert hat, schlecht behandelt“, sagte der Diplomat und fügte hinzu: „Jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht.“

Polen wird jedoch nicht das einzige Problem sein, mit dem die Ukraine konfrontiert ist, aber keine Nation hat sich so lautstark zu Wort gemeldet wie Estlands liberale Premierministerin Kaja Kallas.

Kallas, die Tochter eines ehemaligen Premierministers und EU-Kommissars, wurde zum Symbol eines neuen Osteuropas, das die Ukraine-Krise zum Anlass nimmt, um in Belgien größere Machtpositionen einzunehmen, doch ihre Glaubwürdigkeit war nur von kurzer Dauer, nachdem ihr Mann in einen Skandal verwickelt war. Es wurde festgestellt, dass ihr Ehemann eine Beteiligung an einer Firma besaß, die nach dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 in Russland Geschäfte machte, und das, obwohl seine Frau immer wieder forderte, den Handel mit Russland zu beenden.

Der estnische Außenminister Margus Tsahkna erklärte, es gebe keine politische Störung, die den Weg des Landes ändern würde: „Wir haben ständig Wahlen, und wir haben ständig innenpolitische Probleme, aber das ändert nichts an unserer Politik“, sagte er und fügte hinzu: „Eine Sache, die Estland in all den 32 Jahren gehabt hat, ist die gleiche kontinuierliche Außenpolitik.“

Doch seit der Skandal um ihren Mann publik wurde, hat sich Kallas seit August nicht mehr so lautstark geäußert, und so wurde auch die Unterstützung für die Ukraine leiser.

Wenn der Slowake Fico gewinnt, verliert die Ukraine

Nun kommt die Slowakei ins Spiel, die bisher ein großer Unterstützer der Ukraine war, aber da Ende dieses Monats Wahlen anstehen, könnte sich das Blatt wenden.

Milan Nič, Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sagte: „Wenn man eine Gesellschaft hat, in der nur 40 Prozent Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen, und die eigene Regierung bietet Unterstützung fast auf dem Niveau der baltischen Staaten an, führt das zu einer Gegenreaktion“.

Der populistische ehemalige slowakische Ministerpräsident Robert Fico stützt seine Kampagne derzeit auf eine pro-russische, anti-amerikanische Rhetorik, die sich gegen Sanktionen gegen russische Personen und Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht. Laut der POLITICO-Umfrage der Umfragen ist Fico auf dem besten Weg, die Wahlen am 30. September zu gewinnen.

Ficos Sieg könnte dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán, der sich gegen die Hilfe für die Ukraine ausgesprochen hat, auf der EU-Bühne mehr Einfluss verschaffen. Fico sagte der Nachrichtenagentur AP in diesem Monat, dass wir im Falle eines Wahlsiegs seiner Partei „keine Waffen oder Munition mehr in die Ukraine schicken werden“.

Länder wie Litauen, Lettland, Rumänien, Schweden und Finnland behaupten jedoch, dass sie die Ukraine nachdrücklich unterstützen wollen. Unterdessen argumentieren einige Kritiker und Analysten, dass die Rolle Polens und der Slowakei, die keine Waffen liefern, nicht von Bedeutung sei, da in ihren Waffenlagern nicht mehr viele Waffen zur Verfügung stünden.

Am vergangenen Freitag spielte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin für europäische Integration, Olha Stefanishyna, die Spannungen zwischen der Ukraine und Europa herunter und sagte: „Wir haben eine starke Verpflichtung und eine politische Bestätigung, dass keiner der politischen Prozesse die laufende Unterstützung beeinträchtigen wird.“Übersetzt mit Deepl.com



