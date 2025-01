https://strategic-culture.su/news/2025/01/09/european-values-and-the-power-to-forgive-terrorists/



Europäische Werte und die Macht, Terroristen zu vergeben

Hugo Dionísio

9. Januar 2025

© Foto: SCF

Es geht um nichts anderes als den Kampf zwischen dem Rentier- und Finanzkapitalismus und den brutalen Gewinnen, die er für eine immer wohlhabendere und kleinere Handvoll erzielt, die eine Welt ohne andere Grenzen als die von ihnen selbst auferlegten braucht.

Im Laufe des Jahres 2024 haben wir alle unzählige Male den Begriff „europäische Werte“ von von der Leyen, Borrel, Kaja Kallas und jetzt António Costa als Waffe gegen Gegner und als vermeintliche zivilisatorische Barriere gegen gewählte Feinde gehört. Werte wie die „Förderung des Friedens“ oder die „Solidarität und der gegenseitige Respekt zwischen den Völkern“ existieren nun neben einer Logik der Konfrontation, in der das Ausmaß des Fanatismus, mit dem diese Werte gegen andere eingesetzt werden, zum Hauptelement der Bewertung und Leistung und zum Garanten für den individuellen Aufstieg in der Machtkette geworden ist.

Diese „europäischen Werte“ als trennende Kraft zwischen vermeintlich antagonistischen Lagern zu nutzen, ist vielleicht der größte Trugschluss, wenn man sich auf eben diese Werte beruft. Sich auf solche Werte als trennende Mauer für die Beziehungen zwischen den Völkern zu berufen, bedeutet heute dasselbe wie die „Errettung der Seelen“ für die Expansionszeit der iberischen Nationen zu Beginn des Handelszeitalters oder wie „Demokratie und Menschenrechte“ für die USA, wann immer sie eine differenzierte Rechtfertigung für eine bestimmte grenzüberschreitende Intervention schaffen wollen.

Alle expansionistischen Zivilisationen, nicht nur die westlichen, haben sogenannte „Werte“, die sie als ursprünglich betrachteten, als Rechtfertigung für ihre Expansion und die Trennung zwischen sich und anderen benutzt. Diese Werte können jedoch das Gegenteil zum Ausdruck gebracht haben, auch wenn ihre Verwendung in diesen Begriffen nie ein Hindernis für Eroberungen, Expansionen oder Interventionen darstellte. So wie Israel seine Sicherheit nutzt, um das palästinensische, syrische oder libanesische Volk zu unterdrücken und ihm die Sicherheit zu verweigern, auf die es seiner Meinung nach Anspruch hat. Das ist also nichts Neues. Neu ist jedoch, dass Europa, ein Kontinent, der in den letzten 110 Jahren zweimal zerstört wurde, glaubt, es sei an der Zeit, sich erneut auf dieselbe konfrontative Logik zu berufen.

Solche vermeintlich ideologischen Rechtfertigungen widersprechen im Allgemeinen den Konzepten, auf denen sie basieren. Auch dies ist kein Alleinstellungsmerkmal der Europäischen Union. Am fragwürdigsten ist vielleicht, wie oft der Westen wiederholt solche Vorwände benutzt und sich eine Art universeller Überlegenheit anmaßt, die sein Urteil angeblich besser macht als das anderer. Diese Exklusivität, dieser Exzeptionalismus, die absolute Macht zu vergeben oder zu verdammen, zu spalten und zu vereinen, ist historisch als die Macht anerkannt, die korrumpiert, die blind macht.

Aber was sind diese „europäischen Werte“? Diese Werte finden ihre rechtliche Grundlage in den Artikeln 2 und 3 des Vertrags von Lissabon und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Die Europäische Union gründet sich auf „Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte“. Aus einer eher territorialen Perspektive betrachtet, basieren die europäischen „Gesellschaften“ auf „Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und der Gleichstellung von Männern und Frauen“. All dies sind hehre Werte, auch wenn wir unzählige Situationen vorfinden, in denen sie nicht berücksichtigt wurden, sei es bei der Behandlung der Europäer selbst oder bei der Behandlung anderer Völker.

Nehmen wir den Fall Syrien. Für einige europäische Nationen hat sich Baschar al-Assad von einem „reformistischen“ Visionär zu einem eingefleischten Tyrannen gewandelt. Chiracs Frankreich war das erste Land, das den Ton angab und ihm das Großkreuz der französischen Ehrenlegion verlieh, gefolgt von weiteren Auszeichnungen aus Ländern wie der Ukraine (2002), Finnland (2009) oder Italien (2010). Als Symbol des Säkularismus und führende Persönlichkeit in der arabischen Welt (2009 gewann er die CNN-Arabien-Umfrage zur „Person des Jahres“ und 2010 belegte er den zweiten Platz nach Erdogan) waren Bashar Al-Assads wichtigste Regierungsbereiche die Wirtschaft, Stabilität, Außenpolitik und Frauenrechte.

Wenn wir heute das Foto von Annalena Baerbock und anderen Frauen neben Al-Jolani und anderen „neuen“ syrischen Politikern sehen, das von der mit dem neuen HTS-Regime verbundenen Presse unkenntlich gemacht wurde, können wir die Flexibilität und Paradoxie erkennen, mit der „europäische Werte“ beschworen werden. Wenn sie im Fall von Assad seine Erhebung und anschließende Verurteilung zuließen, dann haben dieselben „europäischen Werte“ es im Fall von Al-Jolani ermöglicht, einen „reformierten Terroristen“ zu einem „pragmatischen Radikalen“ zu rehabilitieren und ihn in einen solchen Status zu erheben, dass die gesamte Europäische Union nach Syrien geeilt ist, um jemanden zu segnen, auf dessen Kopf ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt ist. Die Abwanderung europäischer Persönlichkeiten nach Syrien zu Al-Jolani sagt auch viel über die Rolle aus, die solche Menschen in der heutigen Politik spielen, reduziert auf eine Rolle zufälliger Statisten, die die Botschaft, wenn möglich an die Welt weitergeben, dass die USA jetzt mit Syrien im Frieden sind. Zumindest bisher. Wieder einmal werden dieselben Werte, die Al-Jolani rehabilitieren, leicht dazu verwendet werden können, ihn zu verurteilen, und an diesem Punkt wird der Exodus irrelevanter westlicher Mainstream-Persönlichkeiten enden und ein Exodus von Merkava-Panzern und F35-Kampfflugzeugen beginnen.

Tatsache ist, dass es angesichts der Geschichte dieses ehemaligen Berufsterroristen, seiner Zeit bei Al-Qaida, Al-Nusra und anderen Terrororganisationen, unglaublich ist, dass es unter den „europäischen Werten“ der „Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte“ basieren, deren europäische ‚Gesellschaften‘ angeblich auf ‚Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichheit zwischen Männern und Frauen‘ basieren, möglich ist, jemanden zu rehabilitieren, der gestern die gewalttätigsten und grundlosesten Handlungen gegen unschuldige Menschen begangen hat.

Da Terrorismus zumindest theoretisch – und anscheinend nur theoretisch – die schlimmste Form von Gewalt gegen Menschen ist und da Al-Qaida nach der offiziellen Theorie des Terroranschlags vom 11. September 2001 die Organisation war, die hinter der Vorbereitung des Anschlags stand, ist es Grund genug zu fragen, wie eine solche Rehabilitierung möglich ist. Welches Verbrechen hat Baschar al-Assad schließlich begangen, das seine Rehabilitierung unmöglich macht? Wir wissen bereits, dass es nicht die angebliche Folter war – das gab es auch in Guantanamo Bay; es waren auch nicht die angeblich berühmten „Chemiewaffenangriffe“, denn Al-Qaida, ISIS und Al-Nusra haben noch barbarischere Verbrechen in ihrem Repertoire; und es war auch nicht die angebliche Missachtung demokratischer Werte, denn schließlich wurden in der Ukraine die Wahlen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und die USA sind Experten darin, Wahlergebnisse zu untergraben, wenn sie ihnen nicht passen, wie es in Georgien, Venezuela, Nicaragua, Rumänien usw. der Fall ist. Auf die Gefahr hin, als „Assadist“ bezeichnet zu werden, was hat der Mann getan?

Die Antwort auf die Frage nach den schlimmsten Verbrechen, die ein Mensch in den Augen des Westens begehen kann, finden wir in Al-Jolanis Rede. Der „zurückgezogene“ Dschihadist betrachtet „sein“ Syrien nicht als Bedrohung für die Welt, insbesondere nicht, indem er die USA und Israel zu Feinden erklärt. Es ist nicht ohne Widerspruch, dass diese ultraradikalen Dschihadisten, wie Al-Jolani, die sich so vehement auf den Koran berufen, wenn es um die Unterdrückung von Frauen geht, noch nie einen Angriff gegen den größten Feind der arabischen und muslimischen Welt entwickelt haben: Israel.

Wir werden sehen, wie Al-Jolani mit der syrischen Volkswirtschaft umgeht, aber die Aufrechterhaltung des Status der imperialen Immunität, die ihm von den USA, der G7, der NATO und der EU gewährt wird, hängt von einem anderen Faktor ab, der nicht weniger wichtig ist als die oben genannten: dem Ausmaß, in dem das von der HTS geführte Regime die Übergabe der riesigen syrischen Naturressourcen an westliche multinationale Konzerne zulässt. Schließlich war die Verteidigung der Souveränität und Unabhängigkeit der syrischen Nation ein weiterer Ehrensachepunkt des Regimes unter Baschar al-Assad. Das Beharren auf der Verteidigung der nationalen Souveränität und die Verhinderung der Aneignung der Öl- und Gasreserven durch westliche multinationale Konzerne hat die USA dazu veranlasst, unter dem Vorwand des Kampfes gegen den IS vor zehn Jahren den an Kohlenwasserstoffen reichsten Teil des Landes zu besetzen. Und so lernen wir etwas über das eine Verbrechen, das in den Augen der „europäischen Werte“ als inakzeptabel gilt: die Verteidigung der nationalen Souveränität.

In einer Welt, in der Gewaltverbrechen durch die Mainstream-Medien in unser Leben eindringen und Rachegefühle geschürt werden, in der Regel gegen ethnische Minderheiten, ist diese Rehabilitierung einer ganzen terroristischen Bewegung durch den Westen ebenso schwerwiegend: Stellen Sie sich vor, westliche Regierungen würden damit beginnen, die schlimmsten Verbrecher zu rehabilitieren, nur weil sie versprochen haben, sich zu benehmen und gesetzestreue Jungs zu werden? Wie würde die westliche Öffentlichkeit reagieren, wenn ihre Regierungen begännen, die größten Verbrecher zu begnadigen, nur weil diese sagen würden: „Es tut uns leid, wir haben uns gebessert und sind keine Kriminellen mehr“ und „Jetzt halten wir uns an die Regeln“. Wäre ein solches Verhalten akzeptabel?

Was ist mit dem syrischen Volk? Ist es plausibel, dass das syrische Volk lieber die Zerstörung seiner Nation in Kauf nehmen würde, als von jemandem wie Assad regiert zu werden? Und was ist mit den syrischen Frauen? Würden sie lieber in einem autoritären Staat leben, der sie als Frauen respektiert, oder in einem, der sie aus dem öffentlichen Leben verbannt?

Indem man zulässt, dass das Land „von außen“ regiert wird, entsteht die Verbindung zwischen dem heutigen Syrien und den vermeintlichen „europäischen Werten“, die von Von der Leyen, Scholz und ihresgleichen nach Lust und Laune ihrer Befehle geschickt eingesetzt werden. Wir haben bereits gesehen, dass es, was die „europäischen Werte“ individueller Natur betrifft, unmöglich wäre, jemanden wie Al-Jolani zu rehabilitieren – die frühere Missachtung des menschlichen Lebens, der Frauen, die Unwürdigkeit seiner Handlungen, die Ungerechtigkeit, die ihnen innewohnt, das Fehlen von Pluralismus, Freiheit und die Einhaltung der Gleichstellung der Geschlechter gegenüber dem syrischen Volk machen seine Haltung mit solchen Werten unvereinbar. Nur in einem Westen, der ihr Handeln als etwas Göttliches betrachtet, mit der Macht zu vergeben und zu verdammen, wäre eine solche Rehabilitierung möglich, und zwar immer in der Logik ungerechter Vergebung. Das ist vor allem den Opfern gegenüber unfair.

Aber in Artikel 3 des Vertrags von Lissabon, der eine Liste von Grundsätzen und Werten enthält, die von der internen Funktionsweise der EU bis zu ihren Beziehungen zur Welt reichen, finden wir die Antwort auf die Rehabilitierung von Al-Jolani. Die souveränen Politiken, die von Calin Georgescu, Robert Fitzo, Bashar Al-Assad, Wladimir Putin, Nicolas Maduro, Ibrahim Traoré (ist Al-Jolani durch Wahlen an die Macht gekommen?) verteidigt werden, von Ländern wie Mosambik, Iran, Georgien, Nicaragua, Nordkorea, Kuba, Gaddafis Libyen oder Orbans Ungarn, auf der linken oder rechten Seite des politischen Spektrums, eher sozialistisch oder eher kapitalistisch, solche Forderungen werden in den „europäischen Werten“ ausgelassen. Die Liste der Werte, Grundsätze und Ziele, die diese „europäischen Werte“ ausmachen, enthält nicht die Unabhängigkeit, Autonomie und Achtung der Souveränität der Völker, am allerwenigsten der europäischen Völker. Die gesamte Machtarchitektur der EU ist die gleiche wie bei einer großen Föderation, in der Staaten von außen oder von einem weit entfernten Zentrum aus regiert werden, was es anderen externen Akteuren erleichtert, die Macht zu übernehmen.

Die Unabhängigkeit, Autonomie und Souveränität der EU fehlen gänzlich. Dies sind letztlich fehlende Konzepte. Nationalstolz und Patriotismus gelten als veraltete, entmannende und subversive Konzepte. Die EU ist kein Konstrukt freier, unabhängiger und souveräner Völker. Sie ist ein Konstrukt unterworfener und passiv assimilierter Völker, die von einer Zentralmacht namens Brüssel regiert werden.

Angesichts dieser Situation ist es nicht überraschend, dass das neue Syrien in diese Logik passt und dass Al-Jolani rehabilitiert werden könnte. Denn was auf der einen Seite der Waage versagt, entspricht auf der anderen Seite der Waage. Das ist das Schöne an den „europäischen Werten“. In einem Fall dienen sie dazu, Wladimir Putin als Verbrecher zu behandeln, weil gegen ihn vom IStGH ermittelt wird; im anderen Fall dienen sie dazu, Netanjahu zu entschuldigen, weil er, da gegen ihn vom IStGH ermittelt wird, im Zweifelsfall freigesprochen werden sollte. Wenn es schädlich ist, mit Wladimir Putin zusammen zu sein, dann ist es in Mode und therapeutisch, mit Al-Jolani zusammen zu sein. Das kann Ihnen jeder sagen, der heutzutage dorthin reist. Es geht darum zu wissen, wessen Verbrechen begangen werden. Putin soll seine angeblichen Verbrechen im Namen der falschen Leute begangen haben. Im Namen der richtigen Leute wären es nicht einmal Verbrechen.

Die Karikaturen, die hier gezeichnet werden, zeigen die wahre Mauer, die die Menschen und ihre Interessen von den Interessen ihrer Unterdrücker trennt. Es sind nicht die idealistischen und ätherischen „europäischen Werte“, die trennen; diese sollten vereinen und vereinen, anstatt zu entzweien. Wann hat die EU aufgehört, „zu Frieden und Sicherheit“ und „gegenseitigem Respekt zwischen den Völkern“ beizutragen, wie in Artikel 3 des Vertrags von Lissabon aufgeführt? Die Aufzählung dieser Grundsätze ist jedoch für die föderative Doktrin, auf der die EU selbst beruht, von entscheidender Bedeutung.

Daher gibt es eine große Kluft und Abkopplung von den „europäischen Werten“ unter denen, die Souveränität, Unabhängigkeit und Freiheit verteidigen, denn ohne die ersteren gibt es keine Freiheit, denn wenn wir von anderen regiert werden, die wir nicht hinterfragen, können wir niemals frei sein, so wie diejenigen, die dem globalen föderativen Globalismus erliegen, der von den USA angeführt und von der G7, der NATO und der EU verkörpert wird, es nicht sind. Was bringt es, eine Regierung zu stürzen, eine andere zu wählen oder ein Land zu revolutionieren, das sich am Ende weiterhin dem Diktat von außen beugen muss? Deshalb ist dies heutzutage die erste Trennlinie. Sie ist die sichtbarste, die greifbarste. Zumindest die am leichtesten erkennbare.

Aber lassen Sie sich davon nicht eine andere Trennlinie verschleiern, die tiefste von allen, die verborgenste: die Klassentrennung. Was sich hinter dieser Trennung zwischen Souveränität und Föderalismus verbirgt, sind die Interessen der arbeitenden Bevölkerung, der nicht finanzialisierten Kleinunternehmer, der Fraktionen des dekonzentrierten Produktivkapitals, der Bauern und der Intellektuellen im Gegensatz zu den Klasseninteressen des finanzialisierten Kapitalismus in seiner imperialistischen Phase.

Letztendlich geht es um nichts anderes als den Kampf zwischen dem Renten- und Finanzkapitalismus und den brutalen Gewinnen, die er für eine immer wohlhabendere und kleine Handvoll erzielt, die eine Welt ohne andere Grenzen als die von ihnen selbst auferlegten brauchen, die wir als „regelbasierte Ordnung“ bezeichnen können, in der die Regeln sich ändern und nach dem Willen des selbsternannten , immer im Widerspruch zu den Interessen der Völker, einschließlich der öffentlichen oder privaten Produktivkräfte, deren nationales Eigentum ihre Stabilität, Souveränität und Unabhängigkeit bedeutet, Garanten ihrer Freiheit und Fähigkeit, diese installierten Produktivkräfte nicht zum Nutzen einer zentralen, transnationalen und zunehmend reduzierten Rentierklasse, sondern für souveräne und kollektive Interessen zu nutzen.

Auf diese Weise ist es heute wie gestern ein revolutionärer Akt, Souveränist zu sein, und zwar nicht nur wegen der Spaltung, des Bruchs und des Durchbruchs, die es in Bezug auf einen immer noch vorherrschenden Prozess der Unterdrückung der Souveränität und Freiheit der Völker darstellt, sondern weil die Übernahme dieser Souveränität selbst eine souveräne wirtschaftliche Konstruktion impliziert, in der 1) der Staat im Besitz der politischen und demokratischen Führung ist und die Maßnahmen leitet, die das Funktionieren des Teils zum Wohle des Ganzen und die Verteidigung des nationalen Interesses gewährleisten; 2) ein Staat im Besitz der strategischen Mechanismen ist, die die Fähigkeit demokratisch konstituierter (in einer anderen Konzeption sehe ich mich nicht) und demokratisch legitimierter (was nicht durch ein liberales Modell bedeutet), um die Umsetzung der öffentlichen Maßnahmen zu gewährleisten, für die sie gewählt wurden; 3) ein diversifiziertes Wirtschaftssystem, das öffentliche, genossenschaftliche, private und soziale Elemente umfasst, das einen Beitrag zum Gemeinwohl leistet und in dessen Handeln der Nutzen, die Nachhaltigkeit, die Stabilität und die Unabhängigkeit der Volkswirtschaft einbezogen werden, als einzige Möglichkeit, die Souveränität des Volkes bei der freien Wahl seines Weges zu gewährleisten.

Die Vision von Souveränität und der Rolle, die ein Staat bei ihrer Gewährleistung spielen muss, ist ein wirksamer Bruch mit dem föderalistischen, globalistischen Trend der letzten Jahrzehnte, der nicht nur die Freiheiten, sondern auch die Lebensbedingungen der Mehrheit zugunsten einer winzigen Minderheit unterdrückt.

So wie im Beispiel Syrien, wo die Rehabilitierung von Al-Jolani von der Unterwerfung der Nation unter die Interessen Washingtons und seiner Vasallen abhängt, würde die Rehabilitierung von Wladimir Putin in den Augen des Westens von der Übergabe der US-amerikanischen Rentierinteressen die 80 Billionen Dollar an Bodenschätzen, die Russland in seinem Land beherbergt und die Calin Georgescu so treffend als notwendig bezeichnete, um die öffentlichen und privaten Schulden des vom Westen dominierten Finanzsystems zu begleichen. Zwischen diesen Wahrheiten und dem Vorschlag, die rumänische Souveränität zu verteidigen, mag es Gründe für die übereilte Annullierung der von ihm gewonnenen Wahlen gegeben haben.

In einem Europa, das so viel von „europäischen Werten“ spricht, sehen wir Forderungen nach einer Stärkung der Sicherheit, während die Militärpolitik der NATO überlassen wird; wir sehen Forderungen nach „Energiesicherheit“, während sie der US-Schiefergasindustrie überlassen wird; wir hören immer wieder von der Notwendigkeit, die Unabhängigkeit der Lieferketten zu gewährleisten, aber europäische Staaten dienen als Geschäftsvermittler für die USA, wie es in Angola mit dem Lobito-Korridor der Fall war

In einem Europa, das nicht weiß, was Unabhängigkeit, Autonomie und Souveränität sind, bedeutet ihre Verteidigung, dass wir automatisch von diesen „europäischen Werten“ und damit von der europäischen Vergebung ausgeschlossen sind.

Hugo Dionísio ist Rechtsanwalt, Forscher und Geopolitik-Analyst. Er ist der Eigentümer des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal, der sich mit geopolitischen Analysen befasst. Als Vorstandsmitglied der Portugiesischen Demokratischen Anwaltsvereinigung ist er als Aktivist für Menschenrechte und soziale Rechte tätig. Außerdem ist er Forscher beim Portugiesischen Gewerkschaftsbund (CGTP-IN).

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …