Europas gesichtswahrendes Theater über die Ukraine

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

5. März 2025

Der britische Premierminister berief nach dem Fiasko im Oval Office einen „Notfall“-Gipfel in London ein, um die Welt davon zu überzeugen, dass es nicht Europas Schuld sein wird, sondern Amerikas (sprich: Donald Trumps), wenn die Ukraine zusammenbricht, schreibt Joe Lauria.

Starmer und Zelensky beim Europäischen Gipfel im Lancaster House am Sonntag, dem 2. März 2025. (Lauren Hurley / No 10 Downing Street/Wikimedia Commons)

In seiner Rede nach dem europäischen Sondergipfel, zu dem er am Sonntag in London einberufen hatte, sagte der britische Premierminister Keir Starmer, Großbritannien sei bereit, „Bodentruppen“ und „Flugzeuge in die Luft“ zu schicken, um die Ukraine gegen den bösen Verrückten Wladimir Putin zu verteidigen.

Dann fügte Starmer hinzu: aber nur, wenn die Vereinigten Staaten sich uns anschließen.

Er sagte:

„Wir werden weiter gehen, um eine „Koalition der Willigen“ zu entwickeln, um ein Abkommen in der Ukraine zu verteidigen…

Und um den Frieden zu garantieren.

Nicht jede Nation wird sich in der Lage fühlen, einen Beitrag zu leisten.

Aber das kann nicht bedeuten, dass wir uns zurücklehnen.

Stattdessen werden diejenigen, die dazu bereit sind, die Planung jetzt intensivieren – mit echter Dringlichkeit.

Das Vereinigte Königreich ist bereit, dies zu unterstützen …

Mit Soldaten vor Ort und Flugzeugen in der Luft …

Gemeinsam mit anderen.

Europa muss die Hauptlast tragen …

Aber um den Frieden auf unserem Kontinent zu unterstützen.

Und um erfolgreich zu sein, müssen diese Bemühungen von den USA stark unterstützt werden.

Nach meinem Treffen mit Präsident Trump letzte Woche leisten wir in dieser Hinsicht einen Beitrag.“

Donald Trump hat jedoch klargestellt, dass er keine US-Truppen in die Ukraine entsenden wird. Und Russland hat erklärt, dass es westliche Truppen in der Ukraine niemals akzeptieren würde.

Was Starmer also wirklich sagen will, ist: Europa ist bereit, als Friedenstruppe zu kämpfen und zu sterben, um die Ukraine zu retten, wenn nötig, aber nur mit den Amerikanern. Wenn sie sich also weigern zu kommen und das katastrophale Projekt Ukraine uns schließlich auf den Kopf fällt, dann gebt nicht uns die Schuld, sondern den USA.

Und jetzt, da Trump die Militärhilfe für die Ukraine eingestellt hat, wird es noch einfacher sein, ihm die Schuld zu geben.

Zwei Männer, die sich auf dem Weg aus dem Amt noch einmal gemeinsam amüsieren: Volodmyr Zelensky und Justin Trudeau beim European Leaders Summit am 2. März 2025 im Lancaster House. Bild (Lauren Hurley / No 10 Downing Street)

Das Theaterstück unter der Regie von Starmer im Lancaster House mit einer Versammlung von 15 europäischen Regierungschefs (und Justin Trudeau aus Kanada) war nicht wirklich darauf ausgelegt, Trump zu einer Kursänderung zu bewegen, was unwahrscheinlich erscheint, sondern als aufwendige Präsentation, um die Politiker zu schützen, die so viel von ihrem eigenen politischen Kapital investiert und so viel Geld ihrer Bürger für die unvermeidliche und demütigende Niederlage der Ukraine verschwendet haben.

Starmer hatte das Gipfeltreffen innerhalb von zwei Tagen nach dem einberufen, was er und die anderen Europäer am Freitag im Oval Office miterlebt hatten. [Siehe: Trump, Vance School Zelinsky über die Realität seines Krieges]. Dies geschah am Ende einer Woche, in der sowohl Starmer als auch der französische Präsident Emmanuel Macron dem Oval Office einen Besuch abgestattet hatten, wo sie aus erster Hand von Trumps Entschlossenheit erfuhren, den Krieg zu beenden, selbst wenn dies die Niederlage der Ukraine bedeutet.

Dass die Ukraine verlieren würde, war für Macron und den deutschen Kanzler Olaf Scholz vor zwei Jahren offensichtlich, als sie Zelensky im Februar 2023 in Paris diese Nachricht unter vier Augen überbrachten.

Die privaten Bemerkungen standen im Widerspruch zu den öffentlichen Äußerungen europäischer Staats- und Regierungschefs, die damals wie heute regelmäßig erklärten, dass sie die Ukraine so lange unterstützen werden, bis sie auf dem Schlachtfeld siegen würde. Das war auch Joe Bidens Linie.

Das Wall Street Journal, das vor zwei Jahren über die privaten Bemerkungen gegenüber Zelenksy berichtete, schrieb:

„Die öffentliche Rhetorik verschleiert die wachsenden privaten Zweifel unter Politikern im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Deutschland, dass die Ukraine in der Lage sein wird, die Russen aus der Ostukraine und von der Krim zu vertreiben, die Russland seit 2014 kontrolliert, und die Überzeugung, dass der Westen die Kriegsanstrengungen nur für eine begrenzte Zeit unterstützen kann, insbesondere wenn der Konflikt in eine Pattsituation gerät, sagen Beamte aus den drei Ländern.

„Wir wiederholen immer wieder, dass Russland nicht gewinnen darf, aber was bedeutet das? Wenn der Krieg lange genug mit dieser Intensität andauert, werden die Verluste der Ukraine unerträglich werden“, sagte ein hochrangiger französischer Beamter. “Und niemand glaubt, dass sie die Krim zurückerobern können.“

Tatsächlich sind die Verluste der Ukraine unerträglich geworden. Macron und Scholz versuchten, Selenskyj bei dem Abendessen im Élysée-Palast im Februar 2023 klarzumachen, dass er Friedensgespräche mit Moskau in Betracht ziehen müsse, berichtete das Journal.

Selenskyj, Starmer und Macron am 2. März 2025 im Lancaster House. (Lauren Hurley / No 10 Downing Street)

Laut der Quelle der Zeitung soll Macron Zelensky gesagt haben, dass „selbst Todfeinde wie Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden schließen mussten“.

Macron sagte Zelensky, dass er „ein großer Kriegsführer gewesen sei, aber dass er sich irgendwann der politischen Staatskunst zuwenden und schwierige Entscheidungen treffen müsse“, berichtete die Zeitung.

Man fragt sich dann, warum Scholz und Macron und der Rest Europas darauf bestanden haben, eine verlorene Sache weiter anzuheizen, die seitdem Zehntausende weitere ukrainische Leben gekostet hat. Könnten sie so korrupt sein, dass das Überleben ihrer politischen Karrieren das Gemetzel an den Männern eines anderen Landes wert war?

Könnten sie so korrupt gewesen sein wie Antony Blinken, der bis zum Ende seiner Amtszeit als US-Außenminister darauf bestand, dass die Ukraine das Wehrpflichtalter auf 18 Jahre senkt, obwohl er wusste, dass diese Jugendlichen in den sicheren Tod geschickt werden würden? Haben die westlichen Staats- und Regierungschefs nicht verstanden, dass die einzige Chance, die die Ukraine hatte, um den Krieg zu gewinnen, die direkte Beteiligung der NATO war, die einen nuklearen Holocaust riskierte?

Es scheint, dass die US-amerikanischen und europäischen Staats- und Regierungschefs einen nicht zu gewinnenden Krieg bis jetzt am Laufen gehalten haben, um ihre eigene Karriere zu retten. Sie konnten niemals eine Niederlage eingestehen. Aber es hat Biden, Harris, Blinken, Scholz oder Trudeau nicht gerettet, und auch Macron ist in Schwierigkeiten, da die Wähler sie alle durchschaut haben.

Sie alle hatten zu viel auf den Ausgang des Krieges gesetzt. Sie ließen zu, dass ihre Wirtschaft zusammenbrach. Sie forcierten die staatliche Zensur sozialer und alternativer Medien, um die Kritik daran zu vertuschen, dass sie Männer sterben ließen, um nicht beschuldigt zu werden, „die Ukraine verloren zu haben“.

Es ist ein Grundpfeiler der Geschichte, von antiken Kaisern bis hin zu Lyndon Johnson und Richard Nixon in Vietnam und jetzt Biden und Starmer in der Ukraine: Lasst sie sterben, damit wir im Amt bleiben können.

Wer wäre besser geeignet, die Schuld für die drohende Niederlage auf sich zu nehmen, als der Unhold Donald Trump, der es gewagt hat, Realismus in den verdrehten Traum zu bringen, die Ukraine zu nutzen, um Russland zu schwächen und zu besiegen.

Es ist eine gescheiterte Politik, die die europäischen und ukrainischen Staats- und Regierungschefs unbedingt fortsetzen müssen. Ein Weg, dies zu versuchen, besteht laut John Mearsheimer, Professor an der Universität Chicago, darin, dass die Briten, Franzosen und Ukrainer die Vereinigten Staaten dazu „verleiten“, der Ukraine eine „Sicherheitsgarantie“ zu geben.

Sprache im MineralienabkommenSelenskyj war am Freitag in die USA gereist, um Aufrufe zum „gemeinsamen Schutz kritischer Ressourcen“ zu unterzeichnen. Mearsheimer sagte gegenüber einem indischen Fernsehsender, dass dies „die Art und Weise ist, wie sie versuchen, Trump und Co. in die Falle zu locken, und Trump wird nicht in die Falle gehen“.

Dies wurde im Streit im Oval Office am vergangenen Freitag deutlich, als Trump wütend das Beharren Zelenskys auf einer „Sicherheitsgarantie“ der USA ablehnte, bevor er einem Waffenstillstand zustimmen und das Mineralienabkommen unterzeichnen würde. [Siehe: Trump, Vance School Zelensky über die Realität seines Krieges]

Die einzige Möglichkeit, ihren Krieg am Laufen zu halten, besteht darin, Trump dazu zu überreden, die USA tiefer in den Sumpf zu ziehen, anstatt sich klugerweise zurückzuziehen und auf ein Abkommen zu drängen, um ihn zu beenden.

So sehr sie Trump auch verachten mögen, Starmer hat sich mit seiner Leistung am Sonntag bei ihm eingeschleimt. Und ein undankbarer Zelensky, der seine öffentliche Fehde mit Trump überdenkt, versucht, sich mit einem Mann zu versöhnen, der für Schmeicheleien empfänglich zu sein scheint.

Donald Trump spricht am 4. März 2024 vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. (Präsident Donald Trump/Wikimedia Commons)

In seiner Ansprache an den US-Kongress am Dienstagabend sagte Trump:

„Heute Vormittag habe ich einen wichtigen Brief von Präsident Zelensky aus der Ukraine erhalten. In dem Brief heißt es: „Die Ukraine ist bereit, so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um dauerhaften Frieden näher zu bringen.“

„Niemand wünscht sich den Frieden mehr als die Ukrainer“, sagte er. “Mein Team und ich sind bereit, unter der starken Führung von Präsident Trump einen Beitrag zu einem dauerhaften Frieden zu leisten. … Wir schätzen es wirklich sehr, was Amerika getan hat, um der Ukraine zu helfen und ihre Souveränität und Unabhängigkeit zu wahren. … Was das Abkommen über Mineralien und Sicherheit betrifft, so ist die Ukraine jederzeit bereit, es zu unterzeichnen.“

Das kommt Ihnen gelegen. Ich weiß es zu schätzen, dass er diesen Brief geschickt hat. Ich habe ihn erst vor kurzem erhalten. Gleichzeitig haben wir ernsthafte Gespräche mit Russland geführt. Dann habe ich starke Signale erhalten, dass sie bereit für den Frieden sind. Wäre das nicht wunderbar? Wäre das nicht wunderbar?

Wäre das nicht wunderbar?

Es ist an der Zeit, diesen Wahnsinn zu beenden. Es ist an der Zeit, das Töten zu stoppen. Es ist an der Zeit, den sinnlosen Krieg zu beenden. Wenn man Kriege beenden will, muss man mit beiden Seiten reden.“

Verzweifelte Europäer und Ukrainer brauchen Trump, um ihren Krieg und damit ihre Karrieren am Laufen zu halten, vielleicht niemand mehr als Selenskyj.

Wird Trump standhaft bleiben oder in eine Falle tappen?

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern: A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

