https://english.alarabiya.net/News/world/2024/11/02/russia-will-cross-the-nuclear-line-if-its-existence-is-threatened-medvedev-says



Russlands Medwedew warnt die USA: Vermeidet den Dritten Weltkrieg

Reuters

Veröffentlicht: 02. November 2024

Dmitri Medwedew, ein hochrangiger russischer Sicherheitsbeamter, der von 2008 bis 2012 Präsident Russlands war, warnte die Vereinigten Staaten am Samstag, die nuklearen Warnungen Russlands ernst zu nehmen, um den Dritten Weltkrieg zu vermeiden.

Medwedew, der als stellvertretender Vorsitzender des mächtigen russischen Sicherheitsrates fungiert, sagte dem Sender RT, dass hochrangige US-Beamte keinen Dritten Weltkrieg wollten, aber aus irgendeinem Grund glaubten, „dass die Russen niemals eine bestimmte Grenze überschreiten werden“.

„Sie liegen falsch“, sagte Medwedew gegenüber RT und fügte hinzu, dass Moskau der Ansicht sei, dass es dem derzeitigen politischen Establishment in den USA und Europa an der ‚Voraussicht und Subtilität‘ fehle, die der verstorbene Henry Kissinger an den Tag gelegt habe.

„Wenn wir über die Existenz unseres Staates sprechen, wie der Präsident unseres Landes wiederholt gesagt hat, wie Ihr ergebener Diener gesagt hat, wie andere gesagt haben, dann haben wir natürlich einfach keine andere Wahl“, sagte Medwedew.

Der seit zweieinhalb Jahren andauernde Krieg in der Ukraine tritt nach Angaben russischer Beamter in seine gefährlichste Phase ein, da russische Truppen im Osten der Ukraine vorrücken und der Westen überlegt, wie die Ukraine unterstützt werden kann.

Russland signalisiert dem Westen seit Wochen, dass Moskau reagieren wird, wenn die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten der Ukraine dabei helfen, Langstreckenraketen tief in Russland abzufeuern, während die NATO angibt, dass Nordkorea Truppen nach Westrussland geschickt hat.

Russische Beamte sagen, dass die Staats- und Regierungschefs des Westens die Signale, die Moskau in Bezug auf die europäische Sicherheit und die Eskalation des Krieges in der Ukraine gesendet hat, nicht beachtet haben.

US-Diplomaten sagen, dass die Beziehungen zu Russland so schlecht sind wie seit den Tiefen des Kalten Krieges nicht mehr, dass Washington aber nicht beabsichtigt, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …