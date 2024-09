https://english.almayadeen.net/news/politics/explosions-erupt-in-lebanon–radio-receivers-targeted



Explosionen im Libanon, Radioempfänger im Visier

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

Heute 17:40

18. September 2024

In zahlreichen Gebieten im Libanon kam es zu einer Welle neuer Explosionen, als Radioempfänger bei einem möglichen israelischen Angriff getroffen wurden.

israelischen Angriff.

Die Geräte, bei denen es sich anscheinend um ICOM V82 handelte, explodierten spontan, und da die Geräte leicht entflammbare Lithium-Batterien enthielten, waren die Explosionen heftig.

Die Explosionen verursachten im gesamten Libanon massive Brände in Autos, Motorrädern, Wohnungen und Geschäften. Das Ausmaß der Verletzungen ist noch nicht bekannt.

Ein Gerät explodierte sogar während eines Trauerzuges für eine Person, die bei dem unheimlich ähnlichen Angriff vom Dienstag den Märtyrertod erlitten hatte, wobei sich eine große Menschenmenge um die Person versammelte, die das Gerät trug.

Berichten zufolge wurden bei den Angriffen mindestens drei Menschen getötet und Dutzende verletzt.

Unter Berufung auf Sicherheitsquellen berichtete Reuters, dass die Funkgeräte von der Hisbollah etwa zur gleichen Zeit wie die Pager gekauft wurden.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf US-amerikanische und andere über den Angriff informierte Beamte, dass „Israel“ Sprengstoff in einer kürzlich in den Libanon importierten Charge von Pagern der Marke Taiwanese platziert habe, um eine Operation gegen die Hisbollah durchzuführen.

Laut Aussage einiger Beamter wurden die von der Hisbollah bei Gold Apollo bestellten Pager manipuliert, bevor sie im Land ankamen. Bei den meisten Pagern handelte es sich um die Modelle AR924, aber die Lieferung umfasste laut NYT auch drei andere Modelle des Unternehmens.

Der taiwanesische Hersteller Gold Apollo gab an, dass die Pager von einem europäischen Unternehmen produziert und entwickelt wurden, so der CEO Hsu Chin-Kuang am Mittwoch.

„Die Pager wurden sowohl im Ausland entwickelt als auch produziert, sodass sie nichts mit Taiwan zu tun haben“, wurde der Geschäftsführer vom taiwanesischen Nachrichtenportal CTWANT zitiert.

