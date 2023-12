Fact or fiction: Is Israel really rounding up ‚Hamas fighters‘? Or is it just humiliating Palestinians civilian men and boys and broadcasting it to the world to dehumanise them?

Oder erniedrigt es nur palästinensische Männer und Jungen in der Zivilbevölkerung und sendet dies in die Welt, um sie zu entmenschlichen?

Fakt oder Fiktion: Verhaftet Israel wirklich „Hamas-Kämpfer“?

Von Marc Owen Jones

10. Dezember 2023

Palästinensische Männer und Jungen werden von israelischen Soldaten entkleidet und festgehalten

In den vergangenen Tagen kursierten in den sozialen Medien Fotos und Videos von palästinensischen Männern und Jungen, die von der israelischen Armee entkleidet, aufgereiht und in Lastwagen abtransportiert wurden.

Israel behauptet, dass es sich dabei um mutmaßliche Hamas-Kämpfer handelt, die es im nördlichen Gazastreifen festgenommen hat. Es hat sogar Fotos und ein Video veröffentlicht, auf denen ein Palästinenser in Unterwäsche zu sehen ist, der an einer Reihe entkleideter Männer und Jungen vorbeigeht, ihre Ausweise in der Hand hält und ein Gewehr an den Straßenrand legt – als „Beweis“ dafür, dass es sich tatsächlich um „Kämpfer“ handelt.

Ein genauerer Blick auf dieses Video zeigt jedoch, dass es inszeniert ist. Es macht keinen Sinn, dass die israelischen Soldaten, nachdem sie einen bewaffneten Kämpfer entdeckt haben, darauf warten, dass sich alle ausziehen und in einer Reihe aufstellen, sich darauf vorbereiten, ein Video zu machen, und dann dieser Person über einen Lautsprecher befehlen, ihre Waffe abzugeben, indem sie sie „habibi“ (mein Lieber auf Arabisch) nennen.

Aus Medienberichten ging später hervor, dass die israelische Armee die palästinensischen Männer und Jungen gewaltsam entführt hatte, nachdem sie sie von ihren Familien in von den Vereinten Nationen betriebenen Schulen, die als Unterkünfte für die Vertriebenen im nördlichen Gazastreifen dienen, getrennt hatten. Einige der Männer wurden als UN-Mitarbeiter, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und mindestens ein Journalist identifiziert. Bei dem Mann, der die Waffe halten musste, handelt es sich vermutlich um einen Ladenbesitzer.

Während der Video-Stunt mit der Waffe ein weiterer verzweifelter Versuch der israelischen Armee sein mag, ihre Verbrechen vor dem westlichen Publikum zu vertuschen, dient die Veröffentlichung der Bilder und des Filmmaterials, die die Erniedrigung palästinensischer Männer und Jungen zeigen, einem anderen Zweck.

Sie zielt darauf ab, die Palästinenser zu demoralisieren und gleichzeitig die Moral der israelischen Öffentlichkeit zu stärken. Darin spiegelt sich eindeutig die Ideologie der Besatzung wider, in der die Palästinenser als ein Volk betrachtet werden, das unterdrückt und beherrscht, wenn nicht sogar gnadenlos getötet werden soll.

Misshandlung von Palästinensern zur „Stärkung der israelischen Moral

Die Veröffentlichung dieser Bilder und des Filmmaterials erfolgt vor dem Hintergrund einer wachsenden Zahl von Berichten, wonach die israelische Armee in den von ihr kontrollierten Gebieten im Gazastreifen systematisch palästinensische Jungen und Männer von ihren Familien trennt und an unbekannte Orte verschleppt.

Diejenigen, die freigelassen wurden, haben von Folter und Schlägen durch israelische Soldaten berichtet. Das Schicksal vieler ist nach wie vor unbekannt, aber angesichts des Todes von mindestens sechs palästinensischen Gefangenen und Berichten über weit verbreitete Folter und andere Misshandlungen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch sie misshandelt werden.

Die in den sozialen Medien kursierenden Videos und Bilder haben Journalisten und Aktivisten geholfen, einige der Inhaftierten zu identifizieren und die israelischen Behauptungen zu widerlegen, dass es sich um Hamas-Kämpfer handelt.

Hani Almadhoun, ein Angestellter einer in den USA ansässigen Wohltätigkeitsorganisation, die Spenden für das UNRWA sammelt, sagte, er habe seinen Bruder Mahmoud, einen Ladenbesitzer, unter den Festgenommenen gesehen, ebenso wie seinen 27-jährigen Neffen Abood. Er sagte dem Guardian, dass auch sein Vater und sein 13-jähriger Neffe Omar festgenommen wurden.

Diaa al-Kahlout, ein Korrespondent von Al-Araby Al-Jadeed (The New Arab), der zusammen mit seinen Brüdern ebenfalls verschleppt wurde, wurde in einem der Videos von Kollegen erkannt. Das Blatt berichtete, dass israelische Soldaten sie in ihren Häusern festhielten und ihre Frauen und Kinder vertrieben, bevor sie die Häuser in Brand steckten.

Die Veröffentlichung dieser erniedrigenden Bilder stellt einen Verstoß gegen die Genfer Konvention dar, die „grausame Behandlung und Folter“ sowie „Verletzungen der persönlichen Würde, insbesondere erniedrigende und entwürdigende Behandlung“ verbietet.

Die Bilder und Videos haben weltweit Empörung ausgelöst und Vergleiche des israelischen Vorgehens mit dem US-amerikanischen „Rendition“-Programm und den Folterungen in den Black Sites, dem Gefängnis Abu Ghraib im Irak und dem Gefangenenlager Guantanamo sowie mit den völkermörderischen Praktiken der serbischen Milizen im Bosnienkrieg hervorgerufen.

Selbst israelische Insider haben vor diesem Verhalten zurückgeschreckt. Der pensionierte israelische Brigadegeneral Shlomo Brom erklärte gegenüber NPR, die Bilder hätten nicht veröffentlicht werden dürfen, da sie erniedrigend seien.

Wenn diese Bilder und Aufnahmen also ein weiteres Verbrechen der israelischen Armee im Gazastreifen zeigen, warum hat sie sie dann veröffentlicht?

Brom zufolge sollte damit die Moral in Israel gestärkt und ein „psychologischer Krieg gegen die Hamas“ geführt werden.

Virale Demütigung in Kauf nehmen

Diese systematische Demütigung ist im Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts nicht neu. Wie der palästinensische Wissenschaftler Ramzy Baroud argumentiert hat, ist die Demütigung der Palästinenser die eigentliche israelische Politik“. Die Haaretz-Korrespondentin Amira Hass hat die Demütigung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen als „Routinetaktik“ bezeichnet.

Während die tägliche Demütigung von Palästinensern vom Rest der Welt vielleicht unbemerkt geblieben ist, wurde die entwürdigende Behandlung von zusammengetriebenen palästinensischen Männern und Jungen in der ganzen Welt beobachtet. Die digitale Technologie hat dazu beigetragen, dass diese Demütigungen viral gehen.

Auch andere Videos, die seit dem 7. Oktober im Internet aufgetaucht sind, zeigen, wie israelische Soldaten in palästinensische Häuser, in die sie eingedrungen sind, defäkieren, wie sie in einem palästinensischen Geschäft Spielzeug zerschlagen und darüber lachen und wie sie palästinensische Gefangene misshandeln.

Durch die Veröffentlichung der Misshandlungen palästinensischer Männer und Jungen wird deren Erniedrigung noch verstärkt. Der Akt der Verhaftung unterscheidet sich von der Veröffentlichung von Bildern, die eine erniedrigende Behandlung zeigen. Durch die Ausstrahlung dieser Bilder bleibt die Demütigung nicht auf den Moment oder die direkt beteiligten Personen beschränkt. Stattdessen wird sie zu einer öffentlichen Zurschaustellung, die potenziell von Millionen von Menschen gesehen wird.

Die Erkenntnisse der amerikanischen Wissenschaftlerin Susan Sontag über die Rolle der Fotografie bei der Objektivierung menschlichen Leidens sind hier besonders relevant. Sie stellt fest: „Fotografien objektivieren: Sie machen ein Ereignis oder eine Person zu etwas, das man besitzen kann“.

Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen dienen die Fotografien dazu, die Opfer zu objektivieren und sie auf bloße Bilder zu reduzieren, die geteilt und losgelöst von ihrer Menschlichkeit betrachtet werden können. Diese Objektivierung beraubt die Opfer ihrer Individualität und Würde und macht sie zu Symbolen der Erniedrigung.

Sie dient auch als Versuch, die Palästinenser vor der israelischen Öffentlichkeit und dem Rest der Welt weiter zu entmenschlichen und „anders“ zu machen. Es ist Teil der weltweiten israelischen Kampagne, das palästinensische Volk als „untermenschlich“ darzustellen und seine Massentötung zu rechtfertigen.

Die Veröffentlichung dieser Fotos und Videos ist nicht nur eine Dokumentation eines Aktes der Demütigung, sondern ein Akt der Demütigung an sich. Sie vergrößert die Auswirkungen der ursprünglichen Misshandlung und verwandelt einen Moment des Leidens in ein öffentliches Spektakel der Erniedrigung, wodurch die psychologischen und emotionalen Wunden, die den Opfern und ihrer Gemeinschaft zugefügt wurden, noch vertieft werden.

Letztendlich geht es nicht darum, die Hamas zu demütigen, sondern alle Palästinenser zu demütigen und sie vor einem möglichst großen Publikum zu entmenschlichen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Dr. Marc Owen Jones ist außerordentlicher Professor für Nahoststudien und digitale Geisteswissenschaften an der Hamad bin Khalifa University.

Übersetzt mit Deepl.com



