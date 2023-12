How international law is used to cover up Israeli settler-colonialism Israel’s ‚right to self-defence‘ is wrongly evoked within the context of its occupation of Palestinian territories.



Wie das Völkerrecht dazu benutzt wird, den israelischen Siedlerkolonialismus zu verschleiern

Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ wird im Zusammenhang mit der Besetzung der palästinensischen Gebiete zu Unrecht angeführt.

Von Shahd Hammouri

10. Dezember 2023

Am 7. Oktober verkündete Israel, dass es sich „im Krieg“ befindet. Nach einem Angriff auf südisraelische Städte und Siedlungen erklärte die israelische Regierung, sie werde eine „groß angelegte Operation zur Verteidigung der israelischen Zivilbevölkerung“ starten. Zwei Tage später kündigte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant eine vollständige Blockade des Gazastreifens an, mit der die Versorgung mit Strom, Treibstoff, Wasser und Lebensmitteln unterbrochen wurde: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere“, sagte er.

Seitdem sind mehr als 17 700 Palästinenser durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens getötet worden, mehr als ein Drittel davon sind Kinder. Mehr als 1,7 Millionen Menschen wurden innerhalb der Enklave vertrieben, da es für die Zivilbevölkerung keine sichere Zone gibt, in die sie fliehen könnte.

Inmitten von Tod und Zerstörung herrscht in westlichen Medien und politischen Kreisen die Meinung vor, es handele sich um einen „Krieg“, Israel habe das „Recht, sich gegen den „Terrorismus“ zu verteidigen“, und die Notlage der Palästinenser sei eine „humanitäre“ Angelegenheit. Diese Darstellung des Geschehens – untermauert mit einer dem Völkerrecht entlehnten Sprache – verzerrt die Realität vor Ort völlig.

Alles, was derzeit in Israel-Palästina geschieht, findet im Rahmen von Kolonisierung, Besatzung und Apartheid statt, die nach dem Völkerrecht illegal sind. Israel ist eine Kolonialmacht und die Palästinenser sind die kolonisierte einheimische Bevölkerung. Jeder Verweis auf das Völkerrecht, der diese Umstände nicht in Erinnerung ruft, ist eine Verzerrung der Geschichte.

Israel: Ein Kolonisator

Der Status Israels als Kolonisator war schon in den Anfängen der Vereinten Nationen klar. Es ist bemerkenswert, dass die Besonderheit des Falles Palästina – und damit seine Anfälligkeit für falsche Darstellungen und Manipulationen – darin besteht, dass es zu einem Zeitpunkt kolonisiert wurde, als die Massenkolonisierung des globalen Südens theoretisch beendet war.

So bezeichnete der Vertreter der Jewish Agency, Ayel Weizman, einer der Hauptakteure bei der Ermöglichung des zionistischen Projekts, das damalige Geschehen als jüdische „Kolonisierung Palästinas“ während der Anhörungen des UN-Sonderausschusses für Palästina im Jahr 1947, als über die Anerkennung des Staates Israel beraten wurde.

Die von der UN-Generalversammlung in den 1950er bis 1970er Jahren verabschiedeten Resolutionen tendierten dazu, Palästina mit anderen kolonisierten Nationen zu verbinden. In der Resolution 3070 aus dem Jahr 1973 heißt es beispielsweise, dass die Generalversammlung „alle Regierungen verurteilt, die das Recht der Völker auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit nicht anerkennen, insbesondere die Völker Afrikas, die noch unter kolonialer Herrschaft stehen, und das palästinensische Volk“.

In ähnlicher Weise wurde der Fall Palästina als enger Verwandter des Falles Apartheid-Südafrika dargestellt. So heißt es in der Resolution 2787 aus dem Jahr 1971, dass die Generalversammlung „die Rechtmäßigkeit des Kampfes der Völker um Selbstbestimmung und Befreiung von kolonialer und fremder Herrschaft und Unterwerfung, insbesondere im südlichen Afrika und vor allem der Völker von Simbabwe, Namibia, Angola, Mosambik und Guinea [Bissau], sowie des palästinensischen Volkes mit allen verfügbaren Mitteln im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen“ bestätigt.

Nach dem Krieg von 1967 führte die israelische Besetzung des Westjordanlands, Ost-Jerusalems, des Gazastreifens, der Sinai-Halbinsel und der Golanhöhen zur Resolution 242 des UN-Sicherheitsrats, die in ihrer Präambel „die Unzulässigkeit der Aneignung von Gebieten durch Krieg“ betonte und den „Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den im jüngsten Konflikt besetzten Gebieten“ forderte.

Die absichtliche Zweideutigkeit der Resolution, die sich in der englischen Fassung des Textes auf „besetzte Gebiete“ bezieht, wurde jedoch von Israel benutzt, um seine Besetzung und Annexion seit über einem halben Jahrhundert zu rechtfertigen. Er ebnete Israel auch den Weg für den Bau von Siedlungen – etwas, das Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den palästinensischen Gebieten, in ihrem Bericht A/77/356 als „Kolonisierung“ des Westjordanlandes bezeichnete.

Mit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens im Jahr 1993, das der internationalen Gemeinschaft als „Friedensabkommen“ zur Beendigung des „palästinensisch-israelischen Konflikts“ präsentiert wurde, wurde der Kontext von Kolonisierung und Besatzung beiseite geschoben. Das hat es natürlich nicht getan.

Die Unterdrückung und Enteignung des palästinensischen Volkes durch seine israelischen Kolonialherren ging weiter.

Das Recht, sich zu verteidigen und das Recht, Widerstand zu leisten

Der Wegfall des Kontextes von Kolonisierung und Besatzung hat dazu geführt, dass die Palästinenser ausschließlich als eine von zwei Kategorien dargestellt werden: „Opfer“ einer humanitären Krise oder „Terroristen“.

Einerseits verdeckt die Darstellung der Notlage der Palästinenser als humanitäres Problem die eigentlichen Ursachen. Wie in mehreren Berichten der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsorganisationen festgestellt wurde, haben die israelische Besatzung und die Apartheid die palästinensische Wirtschaft zerstört und die Palästinenser in die Armut getrieben. Die Fokussierung auf das humanitäre Element führt dazu, dass die Abhängigkeit von der Hilfe fortbesteht und Forderungen nach Rechenschaftspflicht und Wiedergutmachung im Hintergrund bleiben.

Andererseits verschleiert die Darstellung der Palästinenser als „Terroristen“ die Tatsache, dass das Ziel der israelischen Armee seit jeher die Auslöschung des „palästinensischen Problems“ mit allen Mitteln ist, einschließlich ethnischer Säuberung, Unterwerfung und Vertreibung. Außerdem wird dem palästinensischen Volk das Recht auf Widerstand abgesprochen, das im Völkerrecht verankert ist.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte betont in ihrer Präambel, dass „der Schutz der Menschenrechte durch die Rechtsordnung unerlässlich ist, wenn der Mensch nicht gezwungen sein soll, als letztes Mittel zur Rebellion gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen“. Das bedeutet, dass eine Rebellion gegen Tyrannei und Unterdrückung akzeptabel ist, wenn die Menschenrechte nicht geschützt sind.

In ähnlicher Weise belegen viele Resolutionen der UN-Generalversammlung aus den 1950er bis 1970er Jahren, das Erste Protokoll der Genfer Konventionen und die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs die Legitimität des Kampfes von Völkern mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Ausübung ihrer Selbstbestimmung.

Natürlich sind die Palästinenser, egal in welcher Form sie Widerstand leisten, an die Regeln des humanitären Völkerrechts für die Durchführung von Feindseligkeiten gebunden.

Die Leugnung des Widerstandsrechts der Palästinenser geht Hand in Hand mit der ständigen Berufung Israels und seiner Verbündeten auf das israelische „Recht, sich zu verteidigen“. Doch Artikel 51 der UN-Charta, der eine bewaffnete Aggression im Namen der Selbstverteidigung legitimiert, kann nicht herangezogen werden, wenn die Bedrohung von einem besetzten Gebiet ausgeht.

Der Internationale Gerichtshof hat diesen Grundsatz in seinem Gutachten über die rechtlichen Folgen des Baus einer Mauer in den besetzten palästinensischen Gebieten (2004) bekräftigt.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Israel, obwohl es seine Soldaten und Siedlungen 2005 einseitig aus dem Gazastreifen abgezogen hat, immer noch eine effektive Kontrolle über das Gebiet ausübt. Dies hat sich in den letzten zwei Monaten deutlich gezeigt, als Israel die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten, Strom und Treibstoff – alles lebensnotwendige Güter für die Bevölkerung des Gazastreifens – unterbrochen hat.

Nach dem humanitären Völkerrecht ist der Gazastreifen von Israel besetzt, und Israel kann sich nicht auf Selbstverteidigung als legitimen Grund für seine Aggression gegen eine Bedrohung berufen, die von einem Gebiet ausgeht, das es tatsächlich kontrolliert.

In diesem Sinne begeht Israel Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord in Gaza nicht im Rahmen der „Selbstverteidigung“, sondern im Rahmen der Besetzung. Die israelische Armee hat wahllos und in unverhältnismäßiger Weise Sprengstoff eingesetzt, über 1,7 Millionen Menschen im Gazastreifen zwangsumgesiedelt und die Versorgung mit Treibstoff, Strom, Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten unterbrochen, was einer kollektiven Bestrafung gleichkommt.

Leider sind diese Verbrechen keine Ausnahme, sondern Teil der anhaltenden systematischen Gewalt, die Israel dem palästinensischen Volk in den letzten 75 Jahren angetan hat.

Überholte Kriegsgesetze

Bei dem Versuch, die schockierende Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung in Gaza zu rechtfertigen, berufen sich Israel und seine Unterstützer häufig auf die Kriegsgesetze und werfen mit Begriffen wie „freiwillige menschliche Schutzschilde“ und „Verhältnismäßigkeit“ um sich.

Abgesehen von den fehlerhaften Argumenten und dem Mangel an Beweisen, unter denen diese Behauptungen leiden, stützen sie sich auch auf eine Reihe von Normen, die von Kolonialmächten kodifiziert wurden und empörend veraltet sind.

Die Kriegsgesetze wurden während der Kolonialzeit geschaffen, um die Anwendung von Gewalt zwischen souveränen Staaten zu regeln. Die Kolonien wurden offensichtlich nicht als souveräne, gleichberechtigte Staaten betrachtet, und die Gesetze dienten dazu, die Herrschaft über die einheimischen Völker, Gebiete und Ressourcen aufrechtzuerhalten.

Diese Gesetze tragen der Machtasymmetrie zwischen den Konfliktparteien nicht Rechnung. Sie reagieren nicht auf die technologischen Veränderungen in der Kriegsführung. Sie sind nicht darauf ausgelegt, die wirtschaftlichen und politischen Interessen zu berücksichtigen, die den Krieg bestimmen. In den letzten 75 Jahren wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um diese Mängel zu beheben, aber die Staaten des globalen Nordens haben sie systematisch untergraben.

Dies überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass die meisten Kriege der Gegenwart außerhalb des globalen Nordens stattfinden und die Gewinne aus dem Kriegsgeschäft überwiegend in die Wirtschaft des globalen Nordens fließen.

Es liegt nicht im Interesse der mächtigen Staaten, diese Gesetze in einer Weise zu aktualisieren, die der Realität vor Ort entspricht. Anstatt die Kriegsgesetze zu aktualisieren, um sie zu dekolonisieren, hat der globale Norden in den letzten 20 Jahren einen neuen Rahmen geschaffen, der seinem „Krieg gegen den Terror“ entgegenkommt.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass angesichts der Ausrottung der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland durch Israel die gängige internationale Rechtsprechung eine anhaltende koloniale Haltung widerspiegelt, die Verzerrungen und falsche Darstellungen ignoriert und sich weigert, die Dinge beim Namen zu nennen – Siedlerkolonialismus, Widerstand und das Selbstbestimmungsrecht des Volkes.

Der einzige Ausweg aus dem Kreislauf der brutalen Gewalt besteht darin, den kolonialen Kontext in Palästina vollständig und unmissverständlich anzuerkennen. Israel muss seine Kolonialisierung, Besetzung und Apartheid in Palästina beenden und sich für Versöhnung und Wiedergutmachung einsetzen.

Dr. Shahd Hammouri ist Dozentin für internationales Recht an der Universität von Kent und internationale Rechtsberaterin. Ihre Forschung konzentriert sich auf Kriegsökonomien und kritische Theorie. Sie ist die Autorin des in Kürze erscheinenden Buches „Corporate War Profiteering and International Law“.

