Farage und Musk scheren sich nicht um die Redefreiheit. Und Israel ist wirklich ein terroristischer Staat

Von Martin Jay

22. August 2024

Die freie Meinungsäußerung wird immer mit Heuchelei übergossen, mit Lügen von denen, denen man in den Rücken gefallen ist, bis zum Gehtnichtmehr.

Die jüngsten Verhaftungen von Aktivisten, Kommentatoren und Journalisten, die hart gegen Israel vorgehen, sollten uns alle beunruhigen. Aber keine Sorge. Elon Musk und Nigel Farage haben ihre eigene Art von Satire, um diejenigen zu ersetzen, die zum Schweigen gebracht wurden.

Innerhalb von nur einer Woche gab es ein massives, fast schon orwellsches Vorgehen gegen die freie Meinungsäußerung, bei dem eine Reihe von Personen verhaftet wurden. Nicht in Nordkorea oder China, sondern in den USA und im Vereinigten Königreich. Nur wenige Tage, nachdem der ehemalige UN-Waffeninspekteur und Social-Media-Zar Scott Ritter in seinem Haus von FBI-Beamten durchsucht wurde, die nach Beweisen dafür suchten, dass er tatsächlich für Amerikas Feinde arbeitet, wurden wir Zeuge der Verhaftung und Inhaftierung eines jungen britischen Journalisten namens Richard Medhurst, der bei seiner Ankunft am Flughafen Heathrow aus Übersee aus dem Flugzeug eskortiert und wegen Terrorismusvorwürfen festgehalten wurde. Und dann hat Elon Musk, ein Milliardär, dem X gehört und der behauptet, ein Verfechter der freien Meinungsäußerung zu sein, das Konto des ägyptischen Komikers Bassem Youssef geschlossen – woraufhin in den sozialen Medien Gerüchte aufkamen, dass der nächste polemische Kommentator, dem der Garaus gemacht wird, die von Richter Andrew Napolitano moderierte YouTube-Talkshow sein wird.

Was ist hier los? Was haben diese Personen alle gemeinsam? Offensichtlich geht es hier um ihre kompromisslose Haltung gegenüber Israel, und wir müssen davon ausgehen, dass entweder der zionistische Staat die Peitsche schwingt und will, dass diese Taufe der Kritik und Verachtung aufhört, oder dass die Initiative ausschließlich vom tiefen Staat selbst in den USA ausgeht, wobei London stets dankbar dafür ist, die Rolle des kleinen Hundes in der Handtasche zu spielen. Aber das harte Durchgreifen ist beispiellos und zeugt von einer Befürchtung, die viele im Westen schon seit einiger Zeit hegen, nämlich dass die meisten dieser Länder Parodien der Demokratie sind. Einige gehen sogar noch weiter und behaupten, wie Youssef, dass die Regierungen der westlichen Länder von Israel kontrolliert werden. Weit hergeholt? Weniger, wenn man die Verhaftungen und Annullierungen der letzten Tage bedenkt.

Doch wenn es nur darum geht, die Anschuldigungen gegen Israel zuzuspitzen, muss man sich fragen, ob die Entscheidung klug oder tollkühn war und auf welcher Ebene sie getroffen wurde?

Der Völkermord, den Israel verübt, kann nicht vertuscht oder aus den Geschichtsbüchern getilgt werden, auch wenn diese Bücher von den Siegern geschrieben werden, wie Churchill einmal sagte.

Großbritannien und die USA sind daran mitschuldig und werden eines Tages die Konsequenzen dafür tragen müssen. Sowohl der IGH als auch das IStGH-Tribunal in den Niederlanden sammeln täglich Beweise und lassen viele fassungslos zurück angesichts der Verzweiflung und Dummheit dieses Kristallnacht-Stunts sowohl des tiefen Staates als auch von Elon Musk.

Die drei Schuldigen waren Kommentatoren und Journalisten, die wild entschlossen sind, die Wahrheit zu sagen oder zu berichten, egal wie unangenehm sie auch sein mag. Im Fall des jungen Journalisten Medhurst können wir davon ausgehen, dass die Anweisung, ihn mit dem Heathrow-Stunt zu erschrecken, wahrscheinlich eine Anweisung aus Langley war, der die britische Polizei gerne nachkam.

Aber die Abschaltung von Bassem Yousef bestätigt nur unsere schlimmsten Vermutungen über Elon Musk. Er ist kein Befürworter und Verfechter der Meinungsfreiheit, sondern ein Heuchler, der wie so viele mächtige, reiche Menschen die Plattform der Meinungsfreiheit für seine eigenen Ziele nutzt. Selten, wenn überhaupt, wollen die Reichen, die nach Redefreiheit schreien, wirklich absolute Redefreiheit. Was sie in Wirklichkeit wollen, ist Meinungsfreiheit innerhalb ihres eigenen politischen Prismas mit einem bestimmten Grenzwert, wenn eine Grenze überschritten wird. Yousefs Kritik an Israel traf eindeutig ins Schwarze und beeinflusste eine große Anzahl von Menschen auf X, und für Musk war die Grenze erreicht.

Ein großer Unterstützer von Musk im Vereinigten Königreich ist Nigel Farage, der, das sollte erwähnt werden, ebenfalls begonnen hat, die Trommel für die freie Meinungsäußerung zu schlagen und Musk sehr lautstark unterstützt hat, der es einer Phalanx rechtsgerichteter Gruppen und Einzelpersonen erlaubt hat, X als Basis zu nutzen und Rassismus in seiner hässlichsten Form zu schüren, oft durch Lügen gegenüber der breiten Öffentlichkeit. Kürzlich wurden im Vereinigten Königreich drei Kleinkinder ermordet, und im ganzen Land brachen Unruhen aus, oft mit Zusammenstößen mit britischen Muslimen, die auf Tweets beruhten, die sachlich falsch waren – sie besagten, dass der Mörder ein Muslim war. Ist das die Art von freier Meinungsäußerung, die Musk und Farage mit einem sicheren Hafen auf X zufrieden sind?

Aber andere, die einfach einen scharfen Ton gegen Israel und seinen Holocaustim 21. Jahrhundert anschlagen, müssen zum Schweigen gebracht werden? Wie kann man Musk jetzt noch ernst nehmen, wenn er von Meinungsfreiheit faselt?

Und Farage, was das betrifft? Seit wann kümmert sich Farage um die Meinungsfreiheit? Als Farage über ein Jahrzehnt lang Europaabgeordneter in Brüssel war, zeigte er keinerlei Interesse an der Meinungsfreiheit. Er trug sogar dazu bei, dass das einzige unabhängige Blatt, das Skandale und Bestechung aufdeckte, die Zeitschrift The Sprout, 2006 geschlossen wurde. Farage warb einen der beiden Gründungsredakteure für seine eigenen politischen Medienbedürfnisse ab, um für sich selbst zu werben, während er gleichzeitig zuließ, dass dieselbe Person alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit demselben Magazin ausschloss. Während Farage Millionen für seine Eigenwerbung aus den für die Medien bereitgestellten Mitteln des Europäischen Parlaments ausgab, wurde das einzige investigative Magazin in der Geschichte der Europäischen Union vor seinen Augen zusammengelegt – ohne dass der Parteivorsitzende auch nur nach einer Runde im Pub rief, um zu versuchen, es am Leben zu erhalten.

Vielleicht hatte der frühere UKIP-Vorsitzende auch seine eigene bockige Agenda, als das Magazin eine Reihe von UKIP-Europaabgeordneten wegen Spesenbetrugs entlarvte und parlamentarische Assistenten als moderne Sexsklaven einsetzte. Farage ging es immer nur darum, sein parlamentarisches Amt in Brüssel zu nutzen, um für sich selbst zu werben, fast immer mit großen Medien, deren Produktionskosten das Europäische Parlament subventionierte, um in dem Gebäude zu arbeiten. Ähnlich wie seine absurde Aussage vor kurzem, dass er Putin für „böse und schlecht“ halte, als seine Beziehungen zu Moskau ins Rampenlicht gerückt wurden, muss man das meiste, was Nigel sagt, als Lügen abtun. Vermutlich hielt er Putin für böse und schlecht, als er für RT Sendungen machte und für 500 Pfund pro Sendung für den Kreml-Kanal auftrat. Gute Arbeit, wenn man sie bekommen kann.

Bleiben wir ernsthaft. Ob man nun der Milliardär Elon Musk ist oder Nigel Farage, der mit TV-Auftritten gerade mal 100.000 Pfund im Monat verdient, freie Meinungsäußerung ist immer Schwachsinn. Sie ist immer eine Plattform, die man nutzt, um für sich selbst, seine politischen Ansichten oder sogar seinen Kontostand zu werben. Die freie Meinungsäußerung ist immer mit Heuchelei durchtränkt, mit Lügen derer, denen man in den Rücken gefallen ist, bis aufs Blut. Als Nächstes wird Farage uns Lektionen über die Tugenden der Treue in der Ehe erteilen, oder Musk über die Bedeutung wilder, aktiver Medien und ihre Rolle in einer gesunden Demokratie. Die Redefreiheit ist eine Lüge. Fast alle, die davon reden, benutzen sie, um Geld zu scheffeln und mehr politischen Boden zu gewinnen. Wenn Farage so sehr an die Meinungsfreiheit glauben würde, dann würde er einen Teil seines Gehalts bei GB News an ein neues Medienunternehmen in seinem eigenen Wahlkreis spenden und sich für eine Reform der Verleumdungsgesetze einsetzen.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

