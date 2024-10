https://www.palestinechronicle.com/fascist-and-genocidal-nicaragua-severs-diplomatic-ties-with-israel-amid-gaza-war/



„Faschistisch“ und „völkermörderisch“ – Nicaragua bricht im Zuge des Gaza-Krieges die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab

12. Oktober 2024

Nicaragua hat offiziell die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen. (Foto: über Asamblea Nacional Nicaragua)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Die Regierung von Nicaragua hat angekündigt, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen, was zu seiner zunehmenden Isolation auf der internationalen Bühne inmitten des andauernden Völkermordkrieges gegen Gaza beiträgt.

Vizepräsidentin Rosario Murillo gab die Ankündigung am Freitag über die staatlichen Medien bekannt, kurz nachdem der Kongress eine Resolution verabschiedet hatte, in der er zum Handeln aufrief, was mit dem ersten Jahrestag des Gaza-Krieges am 7. Oktober zusammenfiel.

Murillo erklärte, dass ihr Ehemann die Regierung angewiesen habe, „die diplomatischen Beziehungen zur faschistischen und völkermörderischen Regierung Israels abzubrechen“.

Obwohl die Entscheidung hauptsächlich symbolischer Natur ist – da Israel keinen Botschafter in Nicaraguas Hauptstadt Managua hat und die formellen Beziehungen zwischen den beiden Nationen seit langem minimal sind – kommt sie zu einer Zeit, in der Israel wegen seiner aggressiven Militäroperationen in Gaza und im gesamten Nahen Osten, einschließlich des Libanon, zunehmend diplomatischer Kritik ausgesetzt ist.

Am Samstag begrüßte das palästinensische Außenministerium die Entscheidung Nicaraguas und erklärte, es hoffe, dass dies „anderen befreundeten Regierungen als Vorbild dienen wird, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, um Israel für den Völkermord, den es am palästinensischen Volk begeht, zur Rechenschaft zu ziehen“.

Nicaragua verurteilte am Freitag die Militäraktionen Israels und argumentierte, dass der Konflikt „sich auf den Libanon ausdehnt und Syrien, den Jemen und den Iran ernsthaft bedroht“.

In Lateinamerika war der Widerstand gegen die israelische Gaza-Offensive besonders stark, insbesondere von linksgerichteten Politikern. Länder wie Brasilien, Kolumbien und Chile haben sich als lautstarke Kritiker Israels hervorgetan. Am Freitag bestätigte die palästinensische Vertretung bei den Vereinten Nationen, dass diese drei Nationen maßgeblich an der Ausarbeitung eines Unterstützungsschreibens für UN-Generalsekretär Antonio Guterres beteiligt waren, der kürzlich von Israel zur unerwünschten Person erklärt wurde.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro brach im Mai die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab und verurteilte die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu als „völkermörderisch“. Im selben Monat rief der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den brasilianischen Botschafter in Israel zurück und verglich den Gaza-Konflikt mit dem Holocaust.

Unterdessen hatte die nicaraguanische Regierung Ortega zuvor beim Internationalen Gerichtshof (IGH) Berufung eingelegt, um deutsche Waffenverkäufe an Israel zu stoppen, obwohl das Gericht den Fall im April abgewiesen hatte.

Nicaragua selbst hat in Lateinamerika zunehmend an diplomatischer Isolation gewonnen, da Ortegas Regierung die repressiven Maßnahmen gegen politische Gegner und Dissidenten weiter verschärft.

Andauernder Völkermord

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords durch Israel in Gaza am 7. Oktober 2023 42.175 Palästinenser getötet und 98.336 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948 geführt hat.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(PC, Agencies)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …