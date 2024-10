https://www.aljazeera.com/opinions/2024/10/12/israels-mass-detention-of-palestinians-is-aimed-to-break-our-spirit



MEINUNG

Die massenhafte Inhaftierung von Palästinensern durch Israel zielt darauf ab, unseren Geist zu brechen

Anas Abu Srour

Geschäftsführer des Aida Youth Center



Veröffentlicht am 12. Oktober 2024

Aber meine eigene Inhaftierung ohne Anklage hat mich widerstandsfähiger gemacht.

Israelische Soldaten stehen am 25. November 2023 in der Nähe des israelischen Militärgefängnisses Ofer in der Nähe von Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland bereit [Datei: Reuters/Ammar Awad]

Am 28. November hielten israelische Soldaten mein Auto am Kontrollpunkt Jaba im besetzten Westjordanland an und entführten mich. Ich verbrachte die folgenden 253 Tage in Haft ohne Anklage, ohne dass mir jemals gesagt wurde, warum mir das widerfuhr.

An diesem Morgen wollte ich das Haus nicht verlassen, weil meine Frau und mein drei Monate alter Sohn an der Grippe litten, aber ich konnte eine Englischprüfung nicht verschieben, die ich im Rahmen meiner Bewerbung für ein Master-Programm an einer britischen Universität ablegen musste.

Auf dem Rückweg rief ich meine Frau an, um ihr zu sagen, dass ich nach Hause komme und Essen mitbringe. Im Hintergrund hörte ich meinen Sohn weinen. Seine Schreie gingen mir die nächsten acht Monate nicht aus dem Kopf.

Am Kontrollpunkt nahmen mich die israelischen Soldaten aus dem Auto, legten mir Handschellen und Augenbinden an und zwangen mich, fünf Stunden lang in einem Militärlager zu knien. Ich wurde von Lager zu Lager gebracht, bis ich schließlich in ein Internierungslager in einer illegalen jüdischen Siedlung in Hebron verlegt wurde.

Trotz meiner ständigen Bitten wurde mir jeglicher Kontakt zu einem Anwalt oder meiner Familie untersagt. Erst nach zwei Monaten Haft konnte ich endlich mit einem Anwalt sprechen und erfuhr, dass keine Anklage gegen mich erhoben wurde. Ich befand mich in Verwaltungshaft – eine rechtliche Maßnahme, die auf die palästinensische Bevölkerung angewendet wird und es den israelischen Besatzungstruppen erlaubt, willkürlich festzunehmen, wen sie wollen.

Diese Maßnahme wird seit dem 7. Oktober 2023 verstärkt eingesetzt, als ein weiteres Mittel zur kollektiven Bestrafung der Palästinenser. Bis zu diesem Monat befinden sich immer noch mehr als 3.300 Palästinenser ohne Gerichtsverfahren oder Anklage in israelischen Gefängnissen.

Als Verwaltungshäftling erlebte ich – wie der Rest der 10.000 palästinensischen politischen Gefangenen – unmenschliche Haftbedingungen, die darauf ausgelegt waren, maximales Leid zu verursachen.

Über acht Monate lang wurde ich von israelischen Streitkräften ausgehungert, gedemütigt, beleidigt und geschlagen. Ich wurde mit elf anderen Häftlingen in einer kleinen Betonzelle festgehalten, die für fünf Personen ausgelegt war. Es fühlte sich an, als würden wir lebendig erstickt, als würden wir in einem Massengrab festgehalten. Es war die Hölle auf Erden.

Die Wachen liefen mit schwerer Schutzausrüstung umher und schlugen uns regelmäßig mit Stöcken, Händen und Füßen. Sie ließen große Polizeihunde von der Leine, um uns zu terrorisieren. Sie schlugen ununterbrochen mit ihren Schlagstöcken auf die Metallgitter der Zellen oder andere Metallgegenstände, um uns keinen Moment Ruhe zu gönnen. Sie beleidigten uns ständig, verfluchten die Frauen in unserem Leben, erniedrigten unsere Mütter, Schwestern, Töchter und Ehefrauen und bezeichneten die Häftlinge als Untermenschen. Sie beleidigten und erniedrigten auch nationale Symbole wie palästinensische Anführer, Slogans und unsere Flagge und versuchten, unsere Identität als Palästinenser zu entwürdigen.

Wir hatten keine Privatsphäre, außer für den kurzen Moment, in dem wir die Toilette benutzen durften, und in den ersten sechs Monaten durften wir uns nicht rasieren. Die Menge an Essen, die uns zur Verfügung gestellt wurde, war geringer als das, was ein Erwachsener zum Überleben braucht. Ich habe in der Haft mehr als 20 Kilogramm abgenommen.

Wir beobachteten, wie sich unsere Körper veränderten, und waren von der Welt abgeschnitten, ohne zu wissen, warum wir überhaupt dort waren. Die einzigen Neuigkeiten bekamen wir von den neuen Häftlingen, die ständig hereingebracht wurden. Diese Isolation war Teil der psychologischen Folter.

Wenn ich mich selbst kaum wiedererkennen konnte, wie sollte ich dann meinen Sohn wiedererkennen, wenn ich rauskomme, fragte ich mich. Ich stellte mir immer wieder vor, wie er heranwuchs und Meilensteine erreichte, ohne dass ich da war, um ihn zu unterstützen und zu halten.Ich machte mir auch Sorgen um meinen kranken Vater, den ich in den letzten Jahren gepflegt hatte. Ich fragte mich immer wieder, wer sich um ihn kümmerte, wenn er Anfälle hatte, und ob er zu seinen Krankenhausbesuchen gebracht wurde.

Während meiner Zeit im israelischen Gefängnis wurde mir klar, dass die Israelis die Inhaftierung nutzen, um uns zu brechen, sodass wir bei unserer Freilassung – falls sie jemals erfolgt – nur noch ein Schatten unserer selbst sind, gedemütigt und gebrochen.Die Freilassung von Häftlingen, die kaum noch wie sie selbst aussehen, ausgehungert und unrasiert, die an körperlichen Krankheiten und psychischen Störungen leiden, soll als Botschaft an den Rest der palästinensischen Bevölkerung dienen, um ihren Willen, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Hoffnungen auf Befreiung, ein würdevolles Leben und eine strahlende Zukunft zu brechen.

Aber diese finstere Strategie stößt auf Widerstand. Selbst in unseren überfüllten Betonzellen fanden wir noch etwas, worüber wir lächeln konnten. Lächeln war unsere Waffe gegen die Brutalität der israelischen Wachen.

Hoffnung war unser Schutzschild.

Der Gedanke an meinen kleinen Jungen gab mir Hoffnung. Ich stellte mir vor, wie ich ihn wiedersehen und ihm in die Augen schauen würde.

Als ich freigelassen wurde und meine Frau anrief und die Kamera auf meinen Sohn gerichtet war, konnte ich mich nicht mehr beherrschen und die Tränen begannen zu fließen. Ich wiederholte immer wieder: „Ich bin dein Papa, ich bin dein Papa.“

Der Moment, als ich nach Hause kam und meinen Sohn sah, war einer der schönsten Momente meines Lebens. Ich umarmte ihn und schaute ihn an, betrachtete seine Augen, seinen Mund, seine Haare, seine Füße. Ich versuchte, mir jedes Detail schnell einzuprägen, um das Bild zu korrigieren, das ich mir in den letzten 253 Tagen von ihm gemacht hatte. Er übertraf das schönste Bild, das ich mir von ihm gemacht hatte.

Israel versuchte, mich zu brechen und meinen Geist zu zerstören, aber ich ging aus dieser schwierigen Erfahrung härter und stärker hervor. Meine Gefangenschaft ist eine Wunde, die mich für immer zeichnen wird, aber sie wird meine Lebensaufgabe nicht aufhalten.

Vor meiner Inhaftierung hatte ich fünf Jahre lang als Geschäftsführer des Aida Youth Center gearbeitet. Diese Organisation hat den Bewohnern des Flüchtlingslagers Aida in der Nähe von Bethlehem jahrelang wesentliche Unterstützung geleistet. Die Kinder und Jugendlichen haben von unserem Bildungsprogramm und unseren Musik- und Sportkursen profitiert, während die Gemeinschaft insgesamt in Krisenzeiten humanitäre und medizinische Hilfe erhalten hat.

Jetzt bin ich wieder im Zentrum und als Elternteil und Gemeindevorsteher bin ich entschlossener denn je, weiterhin mit palästinensischen Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen und eine bessere Zukunft aufbauen können.

Ich weiß, dass die Verfolgung des palästinensischen Volkes, insbesondere unserer Jugend, darauf abzielt, sie zu radikalisieren, sie ihrer Rechte zu berauben und ihnen die Hoffnung auf ein würdevolles, erfolgreiches Leben zu nehmen.

Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit jungen Menschen, die ihnen Orientierung gibt und sie ermutigt, sich weiterzuentwickeln und aktive Mitglieder der Gesellschaft zu sein, dieser brutalen israelischen Strategie entgegenwirken und zum Aufbau des Palästinas beitragen kann, von dem ich träume.

Nachdem ich die Schrecken der Besatzung erlebt habe und nun Vater eines einjährigen Kindes bin, das seine ersten Schritte macht und seine ersten Worte spricht, bin ich entschlossener denn je, dafür zu sorgen, dass er eine bessere Zukunft hat. Dafür zu sorgen, dass er niemals das Schicksal palästinensischer politischer Gefangener erleidet, die von Israel nur wegen ihrer palästinensischen Identität festgehalten werden. Dafür zu sorgen, dass er die Möglichkeit hat, hoffnungsvoll, widerstandsfähig und stolz aufzuwachsen. Dafür werde ich weiter kämpfen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Anas Abu Srour, Geschäftsführer des Aida Youth Center, ist Geschäftsführer des Aida Youth Center, einer gemeinnützigen Organisation im besetzten Westjordanland. Er war auch im studentischen Aktivismus und in der Jugendarbeit aktiv.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …