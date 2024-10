https://www.palestinechronicle.com/mexicos-president-condemns-aggression-on-gaza-calls-for-recognition-of-palestine/



Mexikos Präsidentin verurteilt Aggression gegen Gaza und fordert Anerkennung Palästinas

12. Oktober 2024

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum. (Foto: Secretaría de Cultura Ciudad de México, via Wikimedia Commons)

Von Palestine Chronicle Staff

Die neue Präsidentin Mexikos, Claudia Sheinbaum, hat die Anerkennung eines palästinensischen Staates als Schritt zur Erreichung des Friedens im Nahen Osten gefordert.

„Der palästinensische Staat muss genauso anerkannt werden wie der Staat Israel. Dies ist seit vielen Jahren die Position Mexikos“, erklärte sie während einer Pressekonferenz und gab damit ihre ersten öffentlichen Kommentare zu diesem Thema seit ihrem Amtsantritt am 1. Oktober ab.

Sheinbaum verurteilte die anhaltende Gewalt in der Region und fügte hinzu, dass „Krieg niemals zu einem guten Ziel führen wird“.

Sheinbaum hat bereits früher Kritik an israelischen Militäraktionen geäußert. 2009 verurteilte sie in einem offenen Brief öffentlich eine israelische Militäroperation im Gazastreifen.

Sheinbaum bekräftigte, dass Mexiko eine Zweistaatenlösung unterstützt und die langjährige Neutralitätsposition ihres Landes beibehält.

„Wir verurteilen die Aggression, die wir erleben, und wir glauben auch, dass der palästinensische Staat in seiner Gesamtheit anerkannt werden muss, so wie der Staat Israel anerkannt wird. Dies ist seit vielen Jahren die Position Mexikos, und an dieser Position halten wir fest“, sagte Sheinbaum.

Sheinbaum schrieb am 2. Juni als erste Präsidentin Mexikos Geschichte und warf in den vergangenen Monaten Fragen zu ihrer Haltung zum eskalierenden Konflikt in Gaza und zur Anerkennung eines palästinensischen Staates auf.

In den letzten Monaten haben mehrere Länder ihre Forderungen nach der Anerkennung eines palästinensischen Staates verstärkt. Länder wie Norwegen, Spanien, Irland, Slowenien und Armenien haben Schritte in diese Richtung unternommen, sodass sich die Zahl der UN-Mitgliedsstaaten, die einen palästinensischen Staat anerkennen, auf 149 von 193 erhöht hat.

Andauernder Völkermord

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords in Gaza durch Israel am 7. Oktober 2023 42.175 Palästinenser getötet und 98.336 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948 geführt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(PC, AJA)

