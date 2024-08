Scott Ritter gibt an, dass die Durchsuchung seines Hauses mit dem Gesetz über „ausländische Agenten“ zusammenhängt FBI und Staatspolizei durchsuchten stundenlang den Wohnsitz des ehemaligen UN-Waffeninspektors in Bethlehem. Ritter, dessen Reisepass im Juni beschlagnahmt wurde, bestreitet Verstöße. Von Patrick Tine, Personalredakteur Aktualisiert am 7. August 2024 Scott Ritter spricht mit der Presse, nachdem das FBI eine Untersuchung in seinem Haus am Dover Drive am Mittwoch, 7. August 2024 in Bethlehem, N.Y. durchgeführt hat. Mindestens zwei Dutzend Kisten mit Beweismaterial wurden aus seinem Haus getragen. BETHLEHEM – FBI-Agenten und die Staatspolizei stürmten am Mittwoch das Haus von Scott Ritter, einem ehemaligen Waffeninspektor der Vereinten Nationen, dem im Juni vom US-Außenministerium der Reisepass abgenommen wurde, als er versuchte, zu einer Konferenz nach Russland zu fliegen. Kurz vor Mittag standen gekennzeichnete Fahrzeuge der Staatspolizei und nicht gekennzeichnete Polizeiautos in der Nähe von Ritters Haus am Dover Drive bereit. Kurz vor 17 Uhr trugen die Behörden mehr als zwei Dutzend Kisten aus dem Haus. Nachdem die Agenten und Beamten weggefahren waren, kam Ritter aus dem Haus und sprach kurz mit Reportern. Bekleidet mit Shorts und einem T-Shirt, auf dem die Figur des Inigo Montoya aus der Märchenkomödie „Die Braut des Prinzen“ von 1987 abgebildet war, sagte Ritter, dass die Ermittler dort waren, um einen Durchsuchungsbefehl zu vollstrecken, der „mit den Bedenken der US-Regierung in Bezug auf Verstöße gegen den Foreign Agents Registration Act“ zusammenhängt. Dieses Bundesgesetz schreibt vor, dass Personen und Organisationen, die ausländische Interessen in den Vereinigten Staaten vertreten, sich beim Justizministerium registrieren lassen und ihre Aktivitäten offenlegen müssen. Ritter sagte, der Durchsuchungsbefehl erlaube es den Agenten, nach elektronischen Geräten in seinem Haus zu suchen. „Sie waren eindeutig an der Kommunikation interessiert, die ich mit Leuten hatte, die mit meiner Arbeit zu tun haben“, sagte Ritter. „Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es liegt an ihnen, es zu überprüfen.“ Ritter unterhält eine aktive Online-Präsenz, schreibt Artikel, die die US-Außenpolitik gegenüber Russland kritisieren, und tritt in Podcasts auf, die seine Ansichten unterstützen. Er sagte, er habe nichts zu verbergen und kooperiere mit den Ermittlern. „Es besteht kein Zweifel, dass ich wegen meiner Äußerungen zur US-Politik in der Ukraine ins Visier genommen werde. Ich werde ins Visier genommen, weil ich mich bemüht habe, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zu verbessern, um eine Rüstungskontrolle zu erreichen und Frieden zu schaffen“, sagte Ritter. Er sagte, er hege keinen Groll gegen die Agenten, die die Durchsuchung durchgeführt haben, aber „ich habe Beschwerden gegen das Personal, das dies verursacht hat. Das hat eine abschreckende Wirkung auf die Meinungsfreiheit, die Idee, dass man in Amerika ein Recht auf freie Meinungsäußerung hat, aber wenn man auf eine Art und Weise exekutiert, die den USA nicht gefällt, und sie einen Durchsuchungsbefehl erlassen, ist das ein Einschüchterungsfaktor. „Ich kann sagen, dass ich mich nicht einschüchtern lasse und ich werde weiterhin meine Stimme erheben und das tun, was ich tue, weil das meine Verantwortung als amerikanischer Bürger ist“, sagte Ritter. Das FBI bestätigte eine „Strafverfolgungsaktivität in Verbindung mit einer laufenden Bundesuntersuchung“, lehnte aber weitere Kommentare ab. Die Staatspolizei sagte, dass Polizisten die Ermittlungen unterstützten. FBI-Sprecherin Sarah Ruane traf kurz vor 16 Uhr bei Ritters Haus ein und teilte den versammelten Medienvertretern mit, dass sich niemand in Gewahrsam befinde und dass sie keine über die anfängliche Erklärung der Behörde hinausgehenden Informationen geben könne. Sie wurde gesehen, wie sie mit einem FBI-Anwalt am Tatort sprach, bevor sie das Haus betrat. WNYT-NewsChannel 13 berichtete zuerst über die Razzia. Am Dienstag postete Ritter ein Foto von sich selbst auf X, der Website, die früher als Twitter bekannt war, zusammen mit dem unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr., der diese Woche in einem Gerichtssaal in Albany saß, während Anwälte darüber stritten, ob er auf dem Wahlzettel für den November in New York zugelassen werden sollte. „Burgers with Bobby“, schrieb Ritter, der wiederholt Gast in Kennedys Podcast war. Das Foto wurde offenbar in einem Restaurant gegenüber dem Albany Medical Center Hospital aufgenommen. Auf die Frage nach seinem Auftritt vor Gericht am Mittwoch, warum er sich mit Ritter getroffen habe, sagte Kennedy: „Weil ich seine Haltung zur Außenpolitik bewundere und ich versuche, dieses Land vor einem Atomkrieg zu bewahren.“ Vor zwei Monaten hielten Beamte des Zoll- und Grenzschutzes Ritter am John F. Kennedy International Airport an und beschlagnahmten seinen Reisepass. Die Gründe für diese Beschlagnahmung sind nach wie vor unklar. Ritter hat sich in den letzten Jahren zu einem leidenschaftlichen Unterstützer Russlands entwickelt, das seine Invasion in der Ukraine fortsetzt. In einem Podcast des ehemaligen Fox News-Moderators Andrew Napolitano sagte Ritter im Juni, drei uniformierte Zoll- und Grenzschutzbeamte hätten ihn angehalten, als er auf dem Weg nach Russland einen Flug nach Istanbul besteigen wollte. Ritter sagte, die Beamten hätten ihm erklärt, sie seien angewiesen worden, seinen Reisepass auf Ersuchen des Außenministeriums zu beschlagnahmen. Die Beamten nahmen das Dokument an sich und erklärten nicht weiter, warum sie es mitnahmen, sagte Ritter und fügte hinzu, dass sie ihm keine Quittung gaben. Sein Gepäck wurde aus dem Flugzeug entfernt und er wurde aus dem Sicherheitsbereich des Flughafens begleitet. Das Außenministerium lehnte es zu diesem Zeitpunkt ab, Ritters Fall zu erörtern. Das Außenministerium kann Pässe aus verschiedenen Gründen widerrufen, z. B. aufgrund von Gesetzen und Vorschriften, die die Verwendung von Pässen durch Personen mit aktiven Haftbefehlen oder Vorstrafen, Betrugsverdacht, Steuerschulden und Unterhaltsrückständen betreffen. Ritter hat eine kriminelle Vergangenheit, die nichts mit seinen öffentlichen Stellungnahmen zur Außenpolitik zu tun hat: Er wurde 2011 in Monroe County, Pennsylvania, verurteilt, nachdem die Polizei von Barrett Township Beweise dafür vorgelegt hatte, dass er 2009 vor einer Webcam masturbiert hatte, die von einem verdeckten Ermittler, der sich als 15-jähriges Mädchen ausgab, beobachtet wurde. Er verbüßte drei Jahre hinter Gittern. Diese Untersuchung war nicht Ritters erste Auseinandersetzung mit dem Gesetz im Zusammenhang mit dem Vorwurf des sexuellen Interesses an Kindern. Im Jahr 2001 wurde er bei einer Polizeiaktion erwischt, bei der die Beamten behaupteten, er habe versucht, einen Polizeibeamten aus Colonie, der sich als 16-jähriges Mädchen ausgab, zu einem Burger King in Menands zu locken. Das Verfahren wurde zwar eingestellt und die Akten versiegelt, aber 2003 tauchten Informationen über diesen Vorfall auf. Scott Ritter letzten Monat während seiner Buchtournee 2023 durch Russland zur Unterstützung seiner neuen Veröffentlichung „Abrüstung in der Zeit der Perestroika“. Mit freundlicher Genehmigung von Russian Media Monitor Damals behauptete Ritter, dass es sich bei dem Fall um eine Verleumdungskampagne handelte, die ihn zum Schweigen bringen sollte, nachdem er begonnen hatte, sich gegen den Krieg im Irak auszusprechen, einschließlich seiner korrekten Behauptung, dass die USA nach ihrem Einmarsch keine nennenswerten Massenvernichtungswaffen finden würden. In den Jahren seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat sich Ritter zu einem begeisterten Befürworter von Wladimir Putins Russland und des Krieges gegen die Ukraine entwickelt, indem er das belagerte Land mit einem „tollwütigen Hund“ verglich und die Invasion als präventiven Akt der Selbstverteidigung bezeichnete. Er ist ein regelmäßiger Kommentator bei RT, einem staatlichen russischen Medienunternehmen. In Ritters Straße war es am Mittwochnachmittag ruhig, als die Behörden vor seinem Haus ein- und ausgingen. Eine Nachbarin, die ihren Namen nicht nennen wollte, sagte, dass sie zwar nicht mit seiner Haltung zur russischen Invasion in der Ukraine einverstanden sei und auch nicht damit, dass er in das Land gereist sei, um für ein Buch zu werben, dass sie aber seine Verurteilung wegen Kindersexualdelikten für eine „Falle“ halte. „Er ist nicht unheimlich oder so“, sagte sie. „Er ist ein guter Nachbar.“ Jim Hoffman, der seit zwei Jahrzehnten gegenüber von Ritter wohnt, sagte, Ritter habe sich in der Nachbarschaft unauffällig verhalten. Er erinnerte auch an die Verurteilung Ritters wegen seiner Opposition gegen die Invasion des Irak im Jahr 2003. Hoffman sagte, dass er sich nicht daran erinnern könne, zuvor eine Polizeipräsenz vor dem Haus gesehen zu haben, aber er erinnerte sich an Fernsehteams vor Ritters Haus, als er die Invasion anprangerte. „Als er sich Anfang der 2000er Jahre gegen den Irakkrieg aussprach, wurde er überall verunglimpft“, sagte Hoffman. „Ehrlich gesagt hatte er recht. Er sagte, es gäbe keine Massenvernichtungswaffen im Irak.“ Dan Clark hat zu diesem Bericht beigetragen. Übersetzt mit deepl.com

