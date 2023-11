https://www.middleeastmonitor.com/20231114-turkiyes-mobile-hospitals-arrive-in-egypt-for-palestinians-in-gaza/



Ein Schiff mit lebensrettender humanitärer Hilfe für die Palästinenser im belagerten Gazastreifen aus der Türkei ist am 13. November 2023 im Hafen von Al-Arish in der Nähe des ägyptischen Grenzübergangs Rafah in der umkämpften Enklave eingetroffen [Ersin Çetintaş – Anadolu Agency].

Mobile Krankenhäuser der Türkei kommen in Ägypten für Palästinenser in Gaza an

14. November 2023

Ein Schiff mit Ausrüstung für Feldkrankenhäuser, das letzte Woche die Westtürkei verlassen hat, ist am Montag im ägyptischen Hafen Al-Arish angekommen. Gesundheitsminister Fahrettin Koca sagte, dass sie in Abstimmung mit Ägypten Gesundheitsdienste für die Menschen im Gazastreifen bereitstellen würden, berichten türkische Lokalmedien.

Dem Bericht zufolge handelt es sich um das erste Hilfsschiff dieser Art, das seit dem Ausbruch der neuen Phase des palästinensisch-israelischen Konflikts am 7. Oktober in Ägypten eintrifft.

Ein türkischer Gesundheitsbeamter sagte der Agence France-Presse (AFP), dass das Schiff „Material, Generatoren und Krankenwagen für die Einrichtung von acht Feldkrankenhäusern“ an Bord habe.

Der türkische Beamte fügte hinzu, Ankara habe Kairo um die Genehmigung gebeten, die Feldlazarette in Al-Arish zu errichten, das etwa 40 Kilometer von der Grenze zu Rafah entfernt liegt, dem einzigen Übergang zum Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird.

„Wir haben von den ägyptischen Behörden grünes Licht erhalten. Wir werden diese Krankenhäuser in den von den ägyptischen Behörden ausgewiesenen Gebieten errichten.“

