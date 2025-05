Flotille unter Beschuss

Aus: Ausgabe vom 03.05.2025 , Seite 1 / Titel Solidarität mit Palästina

Vor Malta: Drohnenangriff auf Schiff, das Gazablockade durchbrechen wollte. Aktivisten beschuldigen Israel. Hilfsorganisationen in Gaza schlagen Alarm

Von Wiebke Diehl

Government of Malta/Handout via REUTERS Hilfe auf hoher See: Nach dem Beschuss ist ein Bergungsschlepper der »Conscience« zu Hilfe geeilt (2.5.2025)

Ein Angriff auf die Solidarität mit Folgen. Zweimal sei der Bug der »Conscience« von einer Drohne getroffen worden, was zu einem erheblichen Riss im Rumpf und zu einem Feuer geführt habe. Das erklärte die »Koalition der Freiheitsflottille« (Freedom Flotilla Coalition) nach einem in der Nacht zu Freitag erfolgten Angriff auf eines ihrer Schiffe, mit dem Aktivisten Israels völkerrechtswidrige Blockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in die Küstenenklave bringen wollten. Offenbar gezielt sei der Generator des Schiffes, das sich knapp 14 Seemeilen vor Malta in internationalen Gewässern befand, getroffen worden, die Besatzung sei ohne Strom geblieben, und das Schiff sei in Gefahr geraten zu sinken. Auch nach dem Angriff hätten Drohnen das Schiff weiter umkreist.

Die Aktivisten beschuldigten Israel, das in der Vergangenheit mehrfach Schiffe gestoppt und teilweise auch geentert hatte. Das israelische Außenministerium hat indes nach Angaben von Reuters auf eine entsprechende Anfrage nicht reagiert. Als im Mai 2010 ein Schiffskonvoi mit über 660 Passagieren versuchte, die israelische Seeblockade gegen Gaza zu durchbrechen, töteten israelische Soldaten – ebenfalls in internationalen Gewässern – neun Menschen auf der »Mavi Marmara«. Weiterlesen in jungewelt.de

