Folter in Israel: Palästinensische Gefangene werden beim Urinieren nass gemacht, lebendig begraben und kranke Gefangene werden geschlagen

Befreite palästinensische Gefangene berichten MEE, wie israelische Gefängniswärter sie „wie Tiere behandelten“ und einige von ihnen „brutal folterten“, bis sie starben

Palästinensische Männer, die von israelischen Streitkräften festgenommen worden waren, berichten von der Folter, die sie erlitten haben, als sie am 1. Juli 2024 zu einer Untersuchung im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir el-Balah im mittleren Gazastreifen eintrafen (AFP/Bashar Taleb)

Von Maha Hussaini in Gaza-Stadt, besetztes Palästina

Veröffentlicht am: 9. März 2025

Israelische Gefängniswärter wickelten palästinensische Gefangene in Leichentücher und begruben sie lebendig.

Als sie zu ersticken begannen, kurz bevor der Tod eintrat, wurde eine kleine Menge Luft hineingelassen, um sie am Leben zu erhalten, nur damit sich der Vorgang Augenblicke später wiederholte.

Dies ist einer von vielen Berichten über Folterungen palästinensischer Gefangener durch israelische Behörden.

Nach dem jüngsten Gefangenenaustausch zwischen der Hamas und Israel wurden Hunderte von Gefangenen freigelassen, und es sind ähnliche erschütternde Zeugenaussagen aufgetaucht.

Middle East Eye sprach mit einigen der kürzlich freigelassenen Gefangenen in Gaza, die berichteten, wie Palästinenser in israelischen Gefängnissen „zu Tode gefoltert“ wurden.

„Sie behandelten uns wie Tiere“

Mahmoud Ismail Abukhater, 41, befand sich am 20. Oktober 2024 im Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden von Gaza, als ein israelischer Militär-Quadrocopter über ihm schwebte und eine Stimme zu hören war, die den „Menschen in der Nachbarschaft befahl, sich zu ergeben“.

„Sie schossen mit Kugeln auf Häuser und Balkone und bombardierten Häuser in der Nähe, während sie diese Botschaften sendeten, um uns zu terrorisieren. Dann nahmen sie uns fest„, erinnert er sich.

Abukhater sagte, die Folter habe in dem Moment begonnen, als sie festgenommen wurden, und bis zum allerletzten Moment vor ihrer Freilassung angedauert.

„Sie behandelten uns wie Tiere, nicht wie Menschen“, sagte er.

Bevor sie ins Gefängnis gebracht wurden, wurden die Gefangenen an einen Ort gebracht, der einer Rinderfarm in Gaza ähnelte, erklärte er.

Dort mussten sie die eisige Nacht nur mit Boxershorts und der dünnen weißen Kleidung, die sie erhalten hatten, bekleidet ausharren.

„Die Soldaten urinierten in einen Behälter und schütteten ihn dann über unsere Gesichter und Körper.“

– Mahmoud Abukhater, befreiter palästinensischer Gefangener

„Unsere Hände und Füße waren gefesselt, und sie schlugen uns mit gefrorenen Wasserflaschen und mit Oliven gefüllten Flaschen„, fügte er hinzu.

„Dort urinierten die Soldaten in einen Behälter und schütteten ihn dann über unsere Gesichter und Körper.“

Abukhater wurde dann in das berüchtigte Militärgefängnis Sde Teiman gebracht, wo er fast zwei Monate lang in Handschellen gehalten wurde.

„Es ist ein Folterlager für Männer“, sagte er.

„Sie zwangen uns, von Sonnenaufgang bis Mitternacht bewegungslos dazusitzen, und wir durften nur mit Erlaubnis und mit gefesselten Händen auf die Toilette gehen. Manchmal erlaubte es der Offizier, manchmal nicht, und viele Häftlinge urinierten schließlich auf sich selbst“, fuhr er fort.

Obwohl ihnen der Zugang zu Toiletten verwehrt wurde und ihre Hygiene eingeschränkt war, zwangen die Soldaten die Gefangenen im Dezember und Januar, trotz der bitteren Kälte jeden zweiten Tag in eiskaltem Wasser zu duschen.

Wenn sie feststellten, dass jemand nicht gebadet hatte, wurde er sofort bestraft und gefoltert.

Eine der grausamsten Foltermethoden in Sde Teiman bestand jedoch darin, die Gefangenen glauben zu lassen, sie würden ertrinken oder ersticken.

„Sie steckten einen Häftling in ein Leichentuch, das mit einem Schlauch verbunden war, in dem sich eine kleine Kamera befand, begruben ihn in einer Grube und überwachten ihn dann über die Kamera“, erklärte er.

Sobald er kurz vor dem Ersticken stand und glaubte, dass er sterben würde, ließen die Wachen eine kleine Menge Luft herein, um ihn am Leben zu erhalten.“

Zu Tode gefoltert

Abukhater erinnerte sich daran, dass einer der eindringlichsten Momente im Gefängnis die Beobachtung der zu Tode gefolterten Musaab Haniyeh war, dem Neffen von Ismail Haniyeh, dem ehemaligen politischen Führer der Hamas.

Musaab starb im Januar im Ofer-Gefängnis, nachdem er „brutale Folter“ erlitten hatte, die ihn geschwächt und an den Beinen verletzt zurückließ, sagte er.

„Die Beamten versorgten ihn nicht medizinisch und schließlich begannen Würmer aus seinen Wunden zu kriechen und er verlor die Kontrolle über seine Blase“, erklärte Abukhater.

„Eines Tages hörten andere Häftlinge, wie ein Soldat sagte, er sei gestorben, und sahen durch die Gitterstäbe, wie sie seinen Körper in ein Leichentuch wickelten und wegtrugen.

„Als er ins Gefängnis kam, wog er etwa 120 Kilogramm, aber an seinen letzten Tagen hatte er nur noch 50 Kilogramm.“

Männer, die in israelischer Haft verletzt wurden, werden nach ihrer Entlassung am 24. Dezember 2023 im al-Najjar-Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen fotografiert (AFP/Said Khatib)

Vor seiner Freilassung als Teil der sechsten Gruppe palästinensischer Gefangener, die im Rahmen des Gefangenenaustauschs zwischen Israel und der Hamas freigelassen wurden, wurde Abukhater in das Negev-Gefängnis verlegt.

Er und seine Mitgefangenen wussten nicht, dass sie kurz vor ihrer Freilassung standen, aber in der gesamten Woche vor ihrer Entlassung bekamen sie zum ersten Mal seit ihrer Inhaftierung „richtiges Essen“.

„Sie fingen an, uns gekochtes Essen und Käse zu geben und taten so, als würden sie uns gut behandeln. Aber wir wussten nicht, dass wir freigelassen werden würden, bis uns am Tag unserer Freilassung um 2 Uhr morgens eine Delegation des Roten Kreuzes besuchte“, sagte er.

Wie israelische Foltermethoden den Schrecken des Islamischen Staates ähneln

Neil Sammonds

Mehr lesen »

„Am Morgen unserer Freilassung gaben uns [israelische Offiziere] Hemden mit der Aufschrift „Wir werden nie vergessen und wir werden nie vergeben“ und dem Davidstern und dem Emblem der israelischen Armee darauf. Sie zwangen uns, sie zu tragen.

„Zuerst weigerten wir uns, aber sie sagten uns, dass jeder, der sich weigere, nicht freigelassen würde. Also trugen wir sie, und als wir in Gaza ankamen, zogen wir sie aus und verbrannten sie.“

Ibrahim Abdulrazzaq al-Majdalawi, 63, sagt, dass israelische Offiziere „keine Gnade zeigten, egal ob man 16 oder 60 ist“.

Majdalawi wurde trotz seines hohen Alters auch von jungen israelischen Soldaten gefoltert, gedemütigt und unerbittlich beschimpft.

„Als wir in Sde Teiman ankamen, zogen sie uns alle unsere Kleider aus, sogar unsere Unterwäsche, trotz des kalten Wetters und des starken Regens. Dann gaben sie uns dünne Kleidung„, berichtete er MEE.

„Die Soldaten schimpften und schlugen uns, wann immer wir etwas taten oder ein Wort sagten. Zu den Strafen für das Sprechen oder Bewegen ohne Erlaubnis gehörte es, stundenlang auf einem Fuß zu stehen“, fügte er hinzu.

Medizinische Nachlässigkeit

Da al-Majdalawi Hebräisch spricht, befahlen ihm die Beamten, sich innerhalb des Gefängnisses von Ort zu Ort zu bewegen, um zu übersetzen.

„Manchmal brachten sie mich dazu, ihre Schelte für kranke Gefangene zu übersetzen. Wenn ein Gefangener krank wurde und nicht mehr stehen konnte, schlugen sie ihn und drohten, ihn in Einzelhaft zu schicken, wenn er nicht aufstand“, sagte er.

„Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, es gab einen diabetischen Gefangenen in kritischem Zustand. Er übergab sich und war zu schwach, um sich zu bewegen, aber sie haben ihn sehr lange vernachlässigt. Erst später wurde er verlegt und sein Blutzucker wurde überprüft, aber selbst dann bedrohten und misshandelten sie ihn weiter.“

Ein weiterer 62-jähriger Bewohner des nördlichen Gazastreifens, der drei Monate lang in Sde Teiman inhaftiert war, bat darum, anonym zu bleiben, da die israelischen Streitkräfte ihm mit Verfolgung drohten, falls er mit den Medien sprechen würde.

„Sie sagten uns, dass sie uns beobachten würden, wohin wir auch gingen, und dass sie alles sehen würden, was wir taten. Der Offizier sagte: ‚Wenn Sie irgendetwas tun, brauchen wir nur eine Drohnenbombe.’“

Der pensionierte Lehrer sagte, er sei im November inhaftiert worden, nachdem israelische Streitkräfte sein Haus bombardiert und ihn und seine Tochter verwundet hatten.

„Ein zuckerkranker Gefangener in kritischem Zustand [erbrach] sich und war zu schwach, um sich zu bewegen, aber sie vernachlässigten ihn sehr lange.“

– Befreiter palästinensischer Gefangener

„Wir beschlossen, das Haus zu verlassen, aber sie nahmen mich an einem Kontrollpunkt fest. Vom ersten Moment an begannen sie, mich ohne Grund zu schlagen und zu demütigen, nur weil ich in meinem Haus geblieben war und nicht evakuiert hatte“, sagte er.

Der ältere Mann, der an Diabetes, Prostataproblemen und einer Knorpelerkrankung litt, fiel innerhalb von drei Monaten im Gefängnis etwa 15 Mal in Ohnmacht.

„Jedes Mal, wenn ich ohnmächtig wurde, lösten sie meine Handschellen und gossen mir kaltes Wasser ins Gesicht. Wenn ich wieder zu mir kam, gaben sie mir etwa 30 bis 60 Minuten Zeit, um wieder vollständig zu Bewusstsein zu kommen, legten mir dann wieder Handschellen an und setzten die Misshandlungen fort“, sagte er.

„Sie beschimpften uns mit obszönen Beleidigungen und zwangen uns, die Flüche gegen uns selbst zu wiederholen. Als ich das einmal nicht tat, griffen mich die Soldaten gewaltsam an und schlugen mich gnadenlos.“

Der freigelassene Gefangene sagte, dass ein Teil der Folter darin bestand, sie jeden Tag 19 Stunden lang in schmerzhaften Positionen sitzen zu lassen.

„Fast drei Monate lang zwangen sie uns, gegen 5 Uhr morgens aufzustehen und uns jeden Tag bis Mitternacht in einer extrem anstrengenden und schmerzhaften Position sitzen zu lassen. Morgens schlugen sie mit Metall auf unseren Käfig ein und zwangen uns, in Angst und Schrecken aufzuwachen.“

Ein Verwandter des freigelassenen Gefangenen teilte MEE mit, dass er seit seiner Freilassung mit einem schweren psychischen Trauma zu kämpfen hat.

„Wir müssen ihn wie ein Kind behandeln, das vor allem Angst hat und sich über die kleinste Kleinigkeit aufregt.“

