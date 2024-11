https://www.palestinechronicle.com/calls-for-suspension-israels-national-security-chief-investigated-for-bribery/



HomeNews Forderungen nach Suspendierung – Israels Nationaler Sicherheitschef wegen Bestechung unter Verdacht

Forderungen nach Suspendierung – Israels Nationaler Sicherheitschef wegen Bestechung unter Verdacht

7. November 2024 News

Der israelische Nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi. (Foto: U.S. Department of State, via Wikimedia Commons)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

„Es ist undenkbar, dass eine Person, gegen die wegen des Verdachts der Bestechung ermittelt wird, weiterhin eine so sensible und bedeutende Position innehat.“

Der israelische Nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi wird laut israelischen Medien, die vom Middle East Monitor (MEMO) zitiert werden, wegen des Verdachts der Bestechlichkeit untersucht, wobei eine israelische Überwachungsgruppe seine sofortige Suspendierung fordert.

Die hebräische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete, dass Hanegbi Anfang dieser Woche von Mitgliedern der National Fraud Investigation Unit verhört wurde, weil er im Verdacht stand, über 2.600 US-Dollar als Gegenleistung für ein Empfehlungsschreiben für einen Auftragnehmer erhalten zu haben.

Der Vorfall geht auf das Jahr 2017 zurück, als Hanegbi Minister für regionale Zusammenarbeit war und ein offizielles Schreiben verschickte, um dem australischen Geschäftsmann Kevin Bermeister und dem Geschäftsmann Amnon Rivek bei einem gemeinsamen Projekt zum Bau eines neuen Flughafens im besetzten Jerusalem zu helfen. Den Vorwürfen zufolge überwiesen die beiden Männer einen Geldbetrag an eine dritte Partei, um ihn dem damaligen Minister zu übergeben.

Geld persönlich übergeben

Im Februar 2022 forderten die Aufsichtsbehörden, dass der Generalstaatsanwalt beauftragt wird, eine Untersuchung gegen Hanegbi wegen des Verdachts der Annahme von Bestechungsgeldern während seiner Tätigkeit im Ministerium einzuleiten, doch der Antrag wurde im Januar 2023 abgelehnt. Daraufhin wurde darauf bestanden, ihn zu untersuchen, insbesondere angesichts seiner derzeitigen Position im Hinblick auf den Krieg im Gazastreifen, berichtete MEMO.

Es hieß, die Untersuchung habe ergeben, dass Bermeister und Rivek die Überweisung von Geldern an Hanegbi in einem WhatsApp-Gespräch koordiniert hätten und einer von ihnen bemerkt habe, dass die Bank sich geweigert habe, die für ihn bestimmten Gelder zu überweisen, sodass das Geld persönlich übergeben worden sei.

Das Büro des Premierministers, dem die Ermittlungsbehörde unterstellt ist, erklärte, dass die Untersuchung gegen Hanegbi „nichts mit dem Premierminister oder dem Nationalen Sicherheitsrat zu tun hat“, und wies darauf hin, dass die Vorwürfe „bereits im Rahmen eines zivilrechtlichen Streits zwischen zwei Auftragnehmern erhoben wurden“.

Hanegbi hat die Anschuldigung zurückgewiesen.

Forderung nach Suspendierung

Eine israelische Überwachungsgruppe, die „Bewegung für eine gute Regierung“, hat die sofortige Suspendierung Hanegbis gefordert und argumentiert, dass es „unvernünftig“ sei, jemanden, gegen den wegen Bestechung ermittelt wird, an der Spitze des Nationalen Sicherheitsrats zu haben, insbesondere in Kriegszeiten.

Hanegbi, „der derzeit die sensible Position des Stabschefs für Nationale Sicherheit innehat, steht im Mittelpunkt der Entscheidungsfindung im Krieg. Es ist undenkbar, dass eine Person, gegen die wegen des Verdachts der Bestechung ermittelt wird, weiterhin eine so sensible und bedeutende Position innehat“, sagte die Organisation am X.

Die Organisation forderte Netanjahu auf, Hanegbi ‚sofort von seiner Position zu suspendieren‘ und sagte: ‚In dieser Zeit, in der sich das Land im Krieg befindet und der Nationale Sicherheitsrat schicksalhafte Entscheidungen trifft, verdient die israelische Öffentlichkeit ehrliche Beamte, die ausschließlich im öffentlichen Interesse handeln‘, erklärte die Organisation.

Geheimdienstleck

Dieser Vorfall ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem eine Reihe von Untersuchungen zu Korruption und der Weitergabe von Militärgeheimnissen in Netanyahus Umfeld im Gange sind.

Fünf Verdächtige, darunter ein enger Mitarbeiter, wurden wegen angeblicher Beteiligung an der Weitergabe von Dokumenten aus Netanyahus Büro verhaftet, um die Position in den Verhandlungen über die israelischen Gefangenen in Gaza zu beeinflussen.

„Die Ermittlungen begannen, nachdem beim Shin Bet und der IDF – auch aufgrund von Medienberichten – erhebliche Verdachtsmomente aufkamen, dass geheime und sensible Geheimdienstinformationen der IDF illegal entnommen wurden, was die Sorge aufkommen ließ, dass die nationale Sicherheit ernsthaft gefährdet und die Informationsquellen in Gefahr seien“, wurde ein israelisches Gericht von der Times of Israel zitiert.

„Infolgedessen hätte die Fähigkeit der Verteidigungsbehörden, das Ziel der Befreiung der Geiseln (in Gaza) zu erreichen, beeinträchtigt werden können“, fügte es Berichten zufolge hinzu.

Die Dokumente wurden an den in London ansässigen Jewish Chronicle und die deutsche Zeitung Bild weitergegeben.

(PC, MEMO, Al-Mayadeen)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …