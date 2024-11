https://www.middleeasteye.net/news/france-says-it-cant-arrest-netanyahu-because-icc-immunity



Frankreich kann Netanjahu wegen der Immunität des IStGH nicht verhaften

Das französische Außenministerium erklärt, es respektiere die Entscheidung des Gerichts, Haftbefehle auszustellen, aber der israelische Premierminister bleibe während seiner Amtszeit immun

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (R) schüttelt dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (L) nach ihrer gemeinsamen Pressekonferenz in Jerusalem am 24. Oktober 2023 die Hand (AFP)

Von Sondos Asem

Veröffentlichungsdatum: 27 November 2024

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu ist nach der Ausstellung eines Haftbefehls durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) „immun“ gegen eine internationale Verhaftung, behauptete Frankreich am Mittwoch.

Das französische Außenministerium erklärte in einer Erklärung, es setze sich für die internationale Justiz ein, nachdem die Richter des Haager Gerichtshofs in der vergangenen Woche Haftbefehle gegen Israels Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hatten.

Den beiden werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, die sie seit Oktober 2023 an Palästinensern im Gazastreifen begangen haben, als Israel seinen verheerenden Angriff auf die Enklave fortsetzte.

Frankreich gehörte zu den ersten Staaten, die ankündigten, die Entscheidung des Gerichts aufrechtzuerhalten, obwohl die Behörden nicht ausdrücklich sagten, dass sie Netanjahu verhaften würden.

Das Ministerium behauptete jedoch am Mittwoch, dass Netanjahu als amtierender Regierungschef Immunität genieße, da Israel nicht Mitglied des IStGH sei. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des Gerichtshofs dies in Netanjahus Fall behauptet.

Das Argument Frankreichs wurde bereits von Staaten vorgebracht, die sich weigerten, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir zu verhaften. Der Gerichtshof hat diese Argumente jedoch stets als unbegründet zurückgewiesen.

Staatsoberhäupter sind vor dem IStGH nicht immun, selbst wenn sie einem Staat angehören, der das Römische Statut des Gerichtshofs nicht unterzeichnet hat. Dies geht aus früheren Urteilen sowie aus der Stellungnahme führender Immunitätswissenschaftler hervor, die mit Middle East Eye gesprochen haben.

Alle 124 Vertragsstaaten des Römischen Statuts, darunter alle EU-Mitglieder, sind nun rechtlich verpflichtet, die beiden festzunehmen und dem Gericht zu übergeben.

Ein Prozess kann nicht in Abwesenheit beginnen, und das Gericht hat keine Vollstreckungsbefugnisse. Die Staaten müssen mit dem Gericht zusammenarbeiten, um seine Entscheidungen durchzusetzen.

Die Haftbefehle sind Teil einer Kriegsverbrecheruntersuchung zur Lage in Palästina, die 2021 vom ehemaligen IStGH-Ankläger eingeleitet wurde.

Während Israel kein Mitglied des IStGH ist, wurde dem Staat Palästina 2015 die Mitgliedschaft gewährt. Dementsprechend kann der Gerichtshof gegen israelische Staatsangehörige wegen Verbrechen ermitteln, die im besetzten Palästina begangen wurden, zu dem der Gazastreifen, das Westjordanland und Ostjerusalem gehören.

Es ist unklar, warum Frankreich beschlossen hat, die Immunität Netanjahus anzukündigen. Israelische Medien vermuten jedoch, dass die Ankündigung mit dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Libanon vom Dienstag zusammenhängt, bei dem Frankreich eine führende Rolle gespielt hat, obwohl es zuvor die USA und Israel wegen seiner Haltung gegenüber dem IStGH verärgert hatte.

Welche Immunitätsregeln gelten nach dem Römischen Statut?

Es gibt unterschiedliche Immunitätsregeln für Staatsbeamte vor nationalen und internationalen Gerichten.

Während einige argumentieren mögen, dass Netanjahu als amtierender Premierminister vor nationalen Gerichten Immunität genießt, sind die Regeln internationaler Gerichte eindeutig und lehnen Immunität für Personen, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen, ab.

Nach Artikel 27 des Römischen Statuts sind alle gesuchten Personen vor dem Gericht gleich, auch Staats- und Regierungschefs. Keine völkerrechtliche Immunität darf das Gericht an der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit hindern.

Es gibt jedoch auch ein Schlupfloch, das eine Ausnahme für Beamte aus Staaten vorsieht, die nicht Mitglied des IStGH sind, wie z. B. Israel.

Kein internationales Gericht hat jemals festgestellt, dass ein Staatsoberhaupt oder eine hochrangige Person vor ihm Immunität genießt, und Artikel 27 sollte diesen Grundsatz kodifizieren.

– Leila Sadat, ehemalige IStGH-Sonderberaterin

Der Artikel besagt, dass der Gerichtshof nicht die Verhaftung eines Beamten aus einem Nicht-ICC-Land beantragen kann, wenn dies ein Mitglied des ICC dazu zwingen würde, im Widerspruch zu seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf staatliche oder diplomatische Immunität zu handeln. Das Land, dem der Beamte angehört, muss seine internationale Immunität aufheben, um das Verfahren fortzusetzen.

Leila Sadat, eine führende Expertin auf dem Gebiet der Immunität und ehemalige IStGH-Sonderberaterin für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass Israel und seine Verbündeten sich zwar auf die Immunität berufen werden, dass aber die Urteile des IStGH in der Vergangenheit diesen Weg bereits versperrt haben.

„Kein internationales Gericht hat jemals festgestellt, dass ein Staatsoberhaupt oder eine hochrangige Person vor ihm Immunität genießt, und Artikel 27 sollte diesen Grundsatz kodifizieren“, sagte sie.

Omar al-Bashir und Wladimir Putin

Sadat wies darauf hin, dass das Urteil der Berufungskammer des IStGH vom 6. Mai 2019 im Fall Bashir eindeutig besagt, dass für ein Staatsoberhaupt vor einem zuständigen internationalen Gericht im Gegensatz zu einem nationalen Gericht keinerlei Immunität besteht.

Die Immunitätslücke in Artikel 98 (1), so das Urteil, muss im Kontext gelesen und so ausgelegt werden, dass sie mit dem Ziel und Zweck des Römischen Statuts übereinstimmt, was bedeutet, dass sie nicht so gelesen werden sollte, dass sie eine Ausnahme von den klaren Bestimmungen des Artikels 27 bildet, fügte Sadat hinzu.

Artikel 98 (1) wurde in der Vergangenheit von Staaten angewandt, die sich weigerten, Bashir und Putin auszuliefern, die Staatsangehörige von Nichtvertragsstaaten des IStGH sind.

Jordanien beispielsweise löste den Haftbefehl aus, als es Bashir 2017 nicht verhaftete, und die Mongolei weigerte sich, Putin bei seinem Besuch im September festzunehmen, weil er Immunität genieße.

Der IStGH wies jedoch in beiden Fällen die Einrede der Immunität als unbegründet zurück. Letzten Monat entschied der Gerichtshof, dass die Mongolei gegen das Römische Statut verstoßen hat, indem sie Putin nicht verhaftet hat.

In seiner Begründung erklärte das Gericht, der Artikel beziehe sich „nur auf Handlungen der Regierung, die typischerweise im Ausland stattfinden und durch die Garantien der diplomatischen Immunität für bestimmte Beamte und Gebäude geschützt sind“.

Es fügte hinzu, dass der Verweis auf die staatliche Immunität in Artikel 98 (1) sich auf die Immunität eines Staates und seines Eigentums beziehe, nicht auf die seiner Führer oder Beamten.

„Es ist zu erwarten, dass die Vorverfahrenskammer in Bezug auf Netanjahu und Gallant einen ähnlichen Standpunkt einnehmen wird“, sagte William Schabas, ein bekannter Professor und Wissenschaftler für internationales Strafrecht, gegenüber MEE.

Übersetzt mit Deepl.com

