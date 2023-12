France defunds school over teaching Muslim ethics The move against the Averroes school follows a recommendation by a consulting commission that questioned its teaching of Muslim ethics.

Frankreich streicht Schule wegen muslimischem Ethikunterricht die Mittel

11. Dezember 2023

Die Maßnahme gegen die Averroes-Schule folgt auf die Empfehlung einer Beratungskommission, die die Lehre der muslimischen Ethik in Frage stellte.

Der Schritt gegen die vor 20 Jahren in der nördlichen Stadt Lille gegründete Averroes-Schule folgt auf die Empfehlung einer Beratungskommission, die sowohl ihre Finanzierung als auch ihren Unterricht in muslimischer Ethik untersucht hat. / Foto: AP

AP

Der Schritt gegen die vor 20 Jahren in der nördlichen Stadt Lille gegründete Averroes-Schule folgt der Empfehlung einer Beratungskommission, die sowohl ihre Finanzierung als auch ihren Unterricht in muslimischer Ethik untersucht hat. / Foto: AP

Die französische Regierung hat das größte muslimische Gymnasium des Landes ins Visier genommen und seine staatliche Finanzierung eingestellt, so die Behörden, weil der Lehrplan nicht mit den islamischen Werten übereinstimmt.

Der Schritt gegen die vor 20 Jahren in der nördlichen Stadt Lille gegründete Averroes-Schule geht auf die Empfehlung einer Beratungskommission zurück, die den Unterricht in muslimischer Ethik in Frage stellte.

Nach Angaben der Tageszeitung Le Parisien bezeichnete die Kommission die Lehren der muslimischen Ethik der Schule als „Verstoß gegen die republikanischen Werte Frankreichs“.

Der Zeitung zufolge bemängelten die Inspektoren der Kommission „eine übermäßige Betonung des Islams in den Religionskursen“ und das Fehlen von „LGBTQ-Inhalten“.

Die Schule erklärte, sie werde beim Verwaltungsgericht Berufung einlegen.

Mehr lesen

Behörden in Frankreich leiten nach Vandalismus im muslimischen Gebetsraum Ermittlungen ein

Das Gymnasium mit 800 Schülern – von denen 400 unter die staatliche Vereinbarung fallen – erzielt regelmäßig hohe akademische Standards, geriet aber ins Visier der lokalen Behörden, nachdem es 2014 einen Zuschuss aus Katar erhalten hatte.

Interessant ist, dass Frankreichs nationale Schulinspektoren in einem Bericht aus dem Jahr 2020 feststellten, dass sie keine Verstöße gegen die nationalen Bildungsrichtlinien gefunden haben.

Die regionale Präfektur erklärte jedoch in einem Bericht vom November, sie verdächtige die Averroes-Schule der illegalen Finanzierung und des Zugangs der Schüler zu Texten, die den „französischen Werten“ widersprechen.

QUELLEN: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …