Frankreichs Oberrabbiner fordert Israel auf, die Arbeit in Gaza zu beenden

Von MEE-Mitarbeitern

27. August 2024

Kritiker des Rabbiners Haim Korsia werfen ihm vor, israelische Kriegsverbrechen in Gaza zu dulden

Der französische Oberrabbiner Haim Korsia bei einer Veranstaltung in Paris, am 9. August 2024 (AFP)

Der französische Oberrabbiner Haim Korsia rechtfertigte in einem französischen Fernsehinterview das israelische Vorgehen in Gaza und forderte Israel auf, „die Arbeit zu beenden“.

In der Sendung BFM TV brachte Korsia seine Unterstützung für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zum Ausdruck, gegen den ein möglicher Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen in Gaza vorliegt.

Korsia bezeichnete die Gewalt im Gazastreifen als „Kriegshandlungen“ und verteidigte Israels Vorgehen mit den Worten, es sei zum „Schutz seiner Bürger“ notwendig. Er sagte, Israels militärische Reaktion sei gerechtfertigt, um seine Bürger gegen die Hamas zu verteidigen, die für den anhaltenden Konflikt verantwortlich sei.

Als der Journalist, der das Interview gab, Korsia auf die zivilen Opfer in Gaza ansprach, antwortete er: „Es ist eine Kriegshandlung, die kein Land der Welt so durchführen würde, wie Israel es tut, und ich habe absolut nichts, wofür ich mich schämen müsste, wie Israel die Kämpfe führt“.

Auf die Frage, ob er sich mit Netanjahus Politik in Gaza unwohl fühle, antwortete der Rabbiner: „Ich bin nie unzufrieden mit einer Politik, die darin besteht, seine Bürger zu verteidigen.“

Der angespannte Austausch setzte sich fort, als der Rabbiner gefragt wurde, ob er die Massaker in Gaza ebenso verurteile wie die israelischen Toten vom 7. Oktober: „Sie sind nicht von der gleichen Art.“

Seit dem Ausbruch des Krieges am 7. Oktober hat Israel über 40.000 Menschen getötet, mehr als 93.000 wurden verwundet und schätzungsweise 10.000 werden vermisst, sind wahrscheinlich tot oder unter Trümmern begraben. Gesundheitsbehörden berichten, dass über 50 Prozent der Opfer Kinder und Frauen sind.

Bei dem von der Hamas geführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober kamen 1.170 Menschen ums Leben und über 200 wurden als Gefangene nach Gaza zurückgebracht.

Aymeric Caron, Abgeordneter im französischen Parlament, verurteilte die Äußerungen Korsias und bezeichnete sie als Rechtfertigung für den „Völkermord in Gaza“.

„Die Masken sind in den letzten Monaten so sehr gefallen. Oberrabbiner Haim Korsia erklärt seelenruhig, dass er den anhaltenden Völkermord in Gaza unterstützt, dass er verdient ist, und macht seinen Hass auf die Palästinenser deutlich, deren Flagge zu zeigen er als beleidigend bezeichnet“, schrieb Caron und nannte die Äußerungen des Rabbiners eine ‚Entschuldigung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘.

„Entschuldigung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind Verbrechen, die strafbar sind“, sagte Caron und fragte sich, ob der Rabbiner von den Gerichten vorgeladen werden wird, wie es einige Verteidiger der palästinensischen Rechte getan haben.

Arnaud Bertrand, ein weiterer französischer Analyst, schrieb auf X, früher Twitter: „Und ich dachte, religiöse Männer sollten moralische Werte und die Unantastbarkeit des Lebens verteidigen.“

Pro-palästinensischer Aktivismus wird kriminalisiert

Anfang dieses Jahres lud die französische Polizei die führende linke Abgeordnete Mathilde Panot zu einer Untersuchung wegen einer angeblichen „Entschuldigung für den Terrorismus“ im Zusammenhang mit ihrer Kritik an IsraelsKrieg gegen Gaza vor.

„Wir werden nicht schweigen. Keine Vorladung, keine Einschüchterung irgendeiner Art wird uns davon abhalten, gegen den anhaltenden Völkermord am palästinensischen Volk zu protestieren“, so Panot in einer Pressemitteilung.

Panot ist Vorsitzender der größten Linksfraktion im französischen Parlament, France Unbowed (La France Insoumise/LFI), die den Krieg gegen den Gazastreifen seit dem 7. Oktober entschieden verurteilt.

Panot bezeichnete die Untersuchung als beispiellos.

„Es ist das erste Mal in der Geschichte der französischen Republik, dass der Vorsitzende einer Oppositionsfraktion im Parlament aus einem so schwerwiegenden Grund auf der Grundlage falscher Anschuldigungen vorgeladen wird“, sagte sie.

„Das macronistische Regime hat alle vorstellbaren Grenzen überschritten“, fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf die Regierung von Präsident Emmanuel Macron.

Im April sagten die französischen Behörden zwei Konferenzen des LFI-Politikers Jean-Luc Melenchon in Lille ab, während Rima Hassan, ein Parteimitglied, wegen „Entschuldigung des Terrorismus“ vor die Polizei geladen wurde.

Die linke Partei Für die Reunion (Pour La Reunion/PLR) kritisierte die Maßnahmen gegen Panot als „beunruhigende autoritäre Tendenz“.

„Die PLR ist zutiefst besorgt darüber, dass die Justiz instrumentalisiert wird, um politische Gegner zum Schweigen zu bringen, die den anhaltenden Völkermord in den palästinensischen Gebieten anprangern“, erklärte die Partei am Mittwoch in einer Erklärung.

