Französische Senatoren schlagen Gesetzentwurf zum Verbot von Kritik am Zionismus vor

3. November 2023

Eine Gruppe von 16 französischen Senatoren hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der Kritik am Zionismus unter Strafe stellt.

Senator Stephane Le Rudulier sagte, dass der „Antizionismus“ mit der Zunahme des Antisemitismus zusammenhängt.

Der Zionismus, die rassistische jüdische Nationalbewegung, hat zur Vertreibung von über einer Million Palästinensern und zur Verhaftung von einer weiteren Million geführt.

So der renommierte israelische Historiker Ilan Pappe: „Der Zionismus war eine kolonialistische Bewegung, die mit Gewalt in die palästinensische Heimat eindrang, mit dem Wunsch, das Land zu kolonisieren und mit möglichen expansionistischen Ambitionen, in das Herz der arabischen Welt vorzudringen.“

Letzten Monat hat Frankreich pro-palästinensische Proteste verboten, „weil sie zu Störungen der öffentlichen Ordnung führen können“, so Innenminister Gerald Darmanin. Er fügte hinzu, dass jede Organisation solcher Proteste zu Verhaftungen führen wird.

Frankreich unterstützt seit langem Israels koloniales Siedlerprojekt in Palästina und bietet Waffen und diplomatischen Schutz für die völkermörderische Bombenkampagne, die im Gazastreifen andauert. Übersetzt mit Deepl.com



