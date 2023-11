Ich danke meinem geschätzten Freund As`ad AbuKhalil selbst im Libanon geboren , sehr für seinen neuen, höchst interessanten Hintergrundartikel zu Hisbollah Führers Nasrallahs spannend erwarteter Rede. Evelyn Hecht-Galinski

Der Hisbollah-Führer hat deutlich gemacht, dass ein größerer Krieg unvermeidlich ist, aber er wollte nicht derjenige sein, der ihn ankündigt.

Nasrallah und die Zukunft des Krieges

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

4. November 2023

Die Erwartungen an die Rede des Hisbollah-Führers Hasan Nasrallah am Freitag waren sehr hoch; selbst der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA im Weißen Haus gab zu, dass auch er die Rede erwartete. In der arabischen Welt wurde erwartet oder allgemein gewünscht, dass Nasrallah den offiziellen Eintritt in einen größeren Krieg erklärt und damit einen regionalen Konflikt auslöst, der die Gestalt des Nahen Ostens verändern würde.

Die Hisbollah schürte die Erwartungen, indem sie unvorsichtigerweise Videos veröffentlichte, die Nasrallah beim Gehen oder Sitzen zeigten. Die Israelis und ein Großteil der Welt hielten den Atem an. Die Libanesen waren nervös, hofften aber, dass Nasrallah auf ihre Notlage Rücksicht nehmen würde.

Doch Nasrallah agiert nicht in einem Vakuum. Es gibt einen sehr komplexen Kontext, in dem er agiert. In der arabischen Welt hat die westlich-golfische Allianz Milliarden ausgegeben, um Nasrallah zu dämonisieren und sein Ansehen in der arabischen und muslimischen Welt zu untergraben, das nach dem Krieg mit Israel 2006 einen neuen Höhepunkt erreichte.

Das Engagement der Hisbollah in Syrien und die Verbreitung konfessioneller und religiöser Slogans unterstützten die Kampagne der Golfregime gegen Nasrallah und die Partei, die sie als rein schiitisch und lediglich als Marionetten des Iran darstellten. Das Ziel der Golfstaaten war es, die Partei in eine sektiererische Ecke zu drängen, und die Partei hat durch ihr politisches Verhalten im Libanon ungewollt diese Mission unterstützt.

Seit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Libanon im Jahr 2019 verfolgt die Hizbullah politische Optionen, die sich auf die Festigung der schiitischen politischen Reihen konzentrieren. Dies ist nur verständlich, wenn man bedenkt, dass die Partei sich vor einem Komplott zwischen dem Golf und Israel schützen will, um einen schiitischen Bürgerkrieg zwischen den Sekten anzuzetteln.

Es ist daher nicht einfach, die Rede ohne Berücksichtigung des politischen Kontextes, in dem sie gehalten wurde, zu bewerten. Nasrallah wandte sich an viele Adressaten: an die Parteibasis, die libanesische Szene, die arabische Szene und seine Feinde im Westen und in Israel.

Die Video-Teaser vor der Rede hätten funktioniert, wenn es eine dramatische Ankündigung in Form einer größeren Eskalation oder einer Kriegserklärung gegeben hätte. Als dies nicht geschah, fühlten sich diese Teaser hohl an, obwohl sie eine Form der psychologischen Kriegsführung gegen den israelischen Feind darstellten (eine israelische Zeitung kommentierte, Nasrallah habe es geschafft, die Nerven der Israelis zu zerreißen).

Die Hizbulllah ist die erste arabische politische Partei oder sogar der erste arabische Staat, der Energie und Ressourcen für die psychologische Kriegsführung gegen die Israelis aufwendet, wenn man sie dazu zählt. Die PLO hatte davon keine Ahnung, und die Reden ihrer Führer (und der arabischen Führer) waren bombastisch und emotional und stützten sich nicht auf eine Basis militärischer Macht und Bereitschaft. Nasrallah ist ein Experte für Israel; er verbringt Stunden damit, über Israel, seine Politik und sein Militär zu lesen.

Gefesselte Hände

Palästinenser begutachten die Schäden nach einem israelischen Luftangriff auf die El-Remal-Area in Gaza-Stadt am 9. Oktober 2023. (Naaman Omar apaimages/Wikimedia Commons)

Nasrallah muss vor seiner Rede enormen Druck verspürt haben. Für einen Führer, der (in der Geschichte der arabischen Führer und Israels) Entscheidungen auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-Analyse trifft, waren Nasrallah im Libanon die Hände etwas gebunden. Die Hälfte des Landes steht (mindestens) unter dem Einfluss der Golfregime, hat Verwandte am Golf und fürchtet um ihre Ausweisung (die Golfregime erinnern den Libanon regelmäßig daran, dass diese libanesischen Einwanderer massenhaft ausgewiesen würden, wenn der Libanon sich gegen die Golfregime stellen würde).

Darüber hinaus gibt es einen riesigen US-Medienapparat mit Sitz in Dubai, der sich mit Israel und den Golfstaaten bei der Bekämpfung der Feinde Israels abstimmt, insbesondere derjenigen, die sich im Widerstand gegen Tel Aviv engagieren.

Schon Wochen vor Nasrallahs Rede kamen Journalisten, die auf der Gehaltsliste der Golfregime stehen, und Journalisten, die für Medien arbeiten, die von NATO-Regierungen und George Soros finanziert werden, zusammen und warben für eine Petition, in der sie sich gegen einen Krieg zwischen dem Libanon und Israel aussprachen und betonten, dass der Libanon zu müde sei, um sich an einem Krieg gegen Israel zu beteiligen. Auf mysteriöse Weise wurde Geld zur Verfügung gestellt, um Plakate zu kaufen, die dieselbe Botschaft vermittelten: die Hisbollah solle den Libanon aus dem Krieg heraushalten.

Die Bewegung verbreitete sich nicht sehr weit, aber sie wurde von Menschen registriert, die sich angesichts des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und des Verlusts ihrer Ersparnisse Sorgen um ihre Lebensbedingungen machen. Es war nicht hilfreich, dass die israelische Führung wöchentlich damit drohte, den Libanon in das vorindustrielle Zeitalter zurückzuversetzen, oder dass sie damit drohte, den Libanon ganz zu vernichten.

Diese völkermörderischen Äußerungen werden in der westlichen Presse nicht erwähnt, beunruhigen aber die libanesische Bevölkerung, die sehr wohl weiß, dass Israel im Krieg in erster Linie Zivilisten angreift.

Die meisten Opfer des israelischen Krieges vom Juli 2006 waren Kämpfer, während die meisten Opfer im Libanon in der Regel Zivilisten waren. Die libanesische Infrastruktur ist in schlechtem Zustand, und Israel hat in der Vergangenheit immer wieder libanesische Krankenhäuser, Kraftwerke, Flughäfen, Schulen und Flüchtlingslager angegriffen.

Das muss Nasrallah bei seiner Kosten-Nutzen-Analyse sehr zu denken geben.

Aber es gibt auch die Parteigrößen, die mit dem Slogan, ja der Erwartung der Befreiung Palästinas aufgewachsen sind. Sie glauben ernsthaft, dass Israel im nächsten Krieg untergehen wird. Diese Anhänger der Partei mussten von ihrem Führer hören, um die regionalen Auswirkungen des Krieges zu verstehen.

Und Nasrallah ist jetzt wahrscheinlich die ranghöchste Figur der „Achse des Widerstands“ im Nahen Osten. Selbst Qassim Suleimani (der von den USA ermordet wurde) war rangniedriger als Nasrallah (Aufnahmen von Treffen zwischen den beiden Männern bestätigen, dass Nasrallah die ranghöhere Person in dieser Beziehung war). Fotos der trauernden Familie in Suleimanis Haus zeigen ein Bild von Nasrallah im Haus).

Sogar Ayatollah Khamenei, die ranghöchste religiöse Figur in der Hierarchie der Achse, vertraut Nasrallah in strategischen Fragen (iranische Beamte informierten Nasrallah regelmäßig über die Atomverhandlungen mit dem Westen).

Drei Signale

(Al Jazeera-Bildschirmfoto)

Wenn es um einen Krieg mit Israel geht, ist Nasrallah der letzte Entscheidungsträger.

Er wusste also, dass die Erwartungen hoch waren und dass dies ein historischer Moment war, in dem das arabische Volk geschlossen für Palästina eintrat. Er konnte nicht tatenlos zusehen oder gleichgültig handeln. Er hat nicht nur (seit dem Hamas-Angriff auf Israel) die Front im Süden eröffnet, wo seine Partei bisher 55 Mitglieder bei Zusammenstößen mit der israelischen Besatzungsarmee verloren hat, sondern er hat auch zugelassen, dass palästinensische Gruppierungen (nämlich Hamas und Islamischer Dschihad) libanesische Gebiete nutzen, um Kurzstreckenraketen auf israelische Ziele abzuschießen.

Die gesamte politische Klasse im Libanon (in Form der Regierung und des Premierministers) hat erklärt, dass der Libanon keinen Krieg mit Israel will.

Nasrallah hat also nicht den Krieg erklärt, sondern diese wichtigen Signale ausgesandt:

Er stellte klar, dass die Planung und das Timing der Hamas-Operation ausschließlich von der Hamas und der Hamas allein stammen. Er sagte, dass nicht einmal die Verbündeten der Hamas in Gaza (eine klare Anspielung auf den Islamischen Dschihad) von der Operation wussten, weil die Hamas absolute Geheimhaltung wahrte. Der Iran war nicht beteiligt, und das war wichtig zu betonen, weil in den westlichen Medien alle iranischen Verbündeten als bloße Marionetten des Irans dargestellt werden. Das Bild ist etwas komplizierter. Im Jahr 2011 unterstützte die Hamas den syrischen Aufstand gegen das syrische Regime, obwohl das Regime der Hamas Zuflucht und militärische Unterstützung gewährte. Diese Haltung vergiftete die Beziehungen zwischen Hamas und Iran und sogar zwischen Hamas und Hizbullah. Die Hamas hat sich später mit der Hizbullah versöhnt, aber die Führung der Hizbullah weigert sich immer noch, sich mit Khalid Mishal zu treffen, dem Anführer, der hinter der Entscheidung der Hamas stand, die bewaffnete Rebellion in Syrien zu unterstützen (er traf diese Entscheidung im Einklang mit der Haltung Katars und der Türkei, denen er sehr nahe steht). Außerdem sind selbst die USA zu dem Schluss gekommen (laut CNN), dass die Hisbollah bei ihren Entscheidungen nicht nur iranische Befehle befolgt.

Nasrallah wollte deutlich machen, dass die Front vom Libanon über Syrien bis zum Gazastreifen eine einzige ist und dass alle Mitglieder der Widerstandslager gemeinsam kämpfen werden. Er bezog sich dabei auf die irakischen Verbündeten der Hisbollah.

Nasrallah bereitete die Libanesen auf die nächsten Phasen des Krieges vor. Er machte deutlich, dass ein größerer Krieg unvermeidlich ist, aber er wollte nicht derjenige sein, der ihn ankündigt und damit den von der Golfregion bezahlten Medien die Möglichkeit gibt, ihn für diese Entscheidung verantwortlich zu machen. Er sprach über die Phasen dieses Krieges und erinnerte die Zuhörer an die israelischen Verluste und die Erfolge der Hisbollah bei Zusammenstößen im Südlibanon.

Nasrallah sandte eine Botschaft an die USA: Seine Gruppe werde sich von der Präsenz der Flotte im Mittelmeer nicht einschüchtern lassen und erinnerte die USA daran, dass einige derjenigen, die 1982-84 im Libanon gegen die USA gekämpft haben, noch am Leben sind und andere ausbilden. Er machte deutlich, dass die Hisbollah Vergeltung an den US-Streitkräften üben werde, falls die USA den Libanon angreifen.

Es war nicht Nasrallahs beste Rede, und sie erfüllte nicht die sehr hohen Erwartungen vieler. Aber er hat erreicht, was er sich von der Veranstaltung erhofft hatte: den Feind darauf aufmerksam zu machen, dass die Hisbollah eine größere Konfrontation mit Israel nicht ausschließt und dass solche Eventualitäten mit den Entwicklungen vor Ort in Gaza zusammenhängen.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

