https://www.berliner-zeitung.de/news/free-gaza-erneuter-farbanschlag-auf-anne-frank-statue-in-amsterdam-li.2241686



„Free Gaza“: Erneuter Farbanschlag auf Anne-Frank-Statue in Amsterdam

Bereits Anfang Juli war die Statue des jüdischen Mädchens beschmiert worden. Nun wurden die Hände rot angemalt, auf dem Sockel steht „Free Gaza“.

Die Statue von Anne Frank vor dem Farbanschlag Pond5 Images/imago

In Amsterdam ist eine Statue von Anne Frank zum zweiten Mal binnen weniger Wochen mit pro-palästinensischen Aufschriften und roter Farbe verunstaltet worden. Wie am Sonntag auf im Onlinedienst X veröffentlichten Bildern zu sehen war, wurde am Sockel der Statue in blutroter Farbe der englische Schriftzug „Free Gaza“ (Befreit den Gazastreifen) angebracht, die Hände des in einem Park im Süden Amsterdams stehenden Denkmals wurden ebenfalls mit blutroter Farbe beschmiert. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …