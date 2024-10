https://www.palestinechronicle.com/frustration-over-stalemate-in-ceasefire-deal-senior-israeli-negotiator-resigns/



Frustration über Stillstand bei Waffenstillstandsabkommen – hochrangiger israelischer Unterhändler tritt zurück

29. Oktober 2024

Hunderttausende Israelis gingen auf die Straße, um ein Waffenstillstandsabkommen zu fordern. (Foto: via Bring Them Home Now TW Page)

Von Palestine Chronicle Staff

Der führende israelische Unterhändler ist Berichten zufolge aufgrund seiner Frustration über den mangelnden Fortschritt bei den laufenden Waffenstillstandsgesprächen und dem Austauschabkommen zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas zurückgetreten.

Der hochrangige israelische Unterhändler Brigadegeneral Oren Setter ist am Montag aus dem Verhandlungsteam ausgetreten, wie die israelische Rundfunkbehörde (KAN) berichtete.

Der führende Unterhändler, der als Stellvertreter von Generalmajor Nitzan Alon fungierte, soll eine entscheidende Rolle im aktuellen Verhandlungsrahmen gespielt haben.

Laut KAN trat er aufgrund seiner Frustration über den mangelnden Fortschritt bei den laufenden Waffenstillstandsgesprächen und dem Austauschabkommen zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas zurück.

Der Rücktritt von Setter wurde Berichten zufolge „innerhalb des letzten Tages“ der israelischen Regierung mitgeteilt, heißt es in dem Bericht von KAN.

In dem Bericht werden auch Analysten zitiert, die darauf hinweisen, dass der Rücktritt von Setter „den anhaltenden Mangel an bedeutenden Fortschritten bei den Verhandlungen unterstreicht“.

Die israelische Zeitung „The Jerusalem Post“ berichtete, dass die israelische Besatzungsarmee eine Erklärung zu Setters Rücktritt abgegeben habe.

„Brigadegeneral Oren Setter kehrte am 7. Oktober aus dem Ruhestand zurück, um im Verhandlungsteam zu dienen, und trieb die Bemühungen um die Rückkehr der Geiseln voran. Der Offizier wird dem Geiselkommando bei Bedarf weiterhin zur Verfügung stehen“, heißt es in der Erklärung, die von der israelischen Zeitung zitiert wurde.

Kairoer Verhandlungsvorschlag

Setters Rücktritt erfolgte einen Tag nach der Rückkehr des israelischen Verhandlungsteams aus Katar, wo ein von Ägypten vorgeschlagener Waffenstillstand und ein Austauschabkommen besprochen wurden.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi legte kürzlich einen neuen Vorschlag für ein Abkommen vor, das einen zweitägigen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung von vier israelischen Gefangenen vorsieht, die vom palästinensischen Widerstand festgehalten werden.

Der neue ägyptische Plan wurde im Rahmen der mehrphasigen katarisch-amerikanischen Initiative diskutiert, die darauf abzielt, alle Gefangenen freizulassen und ein dauerhaftes Waffenstillstandsabkommen in Gaza zu erreichen.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bestätigte, dass Mossad-Chef David Barnea von einem 24-stündigen Besuch in Katar zu diesem Zweck zurückgekehrt ist, wie das libanesische Mediennetzwerk Al-Mayadeen berichtete.

Das Büro von Netanjahu gab in einer Erklärung bekannt, dass Barnea, der CIA-Direktor Bill Burns und der katarische Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Doha einen sogenannten „einheitlichen Vorschlag“ geprüft haben, der frühere Ansätze kombiniert und gleichzeitig „die wichtigsten Probleme und jüngsten Entwicklungen in der Region“ berücksichtigt, so Al-Mayadeen.

Laut der Times of Israel beziehen sich die in der Erklärung erwähnten „jüngsten Entwicklungen“ wahrscheinlich auf die Ermordung des Hamas-Führers Yahya Sinwar in Gaza Anfang dieses Monats.

„In den kommenden Tagen werden die Gespräche zwischen den Vermittlern und mit der Hamas fortgesetzt, um die Durchführbarkeit von Gesprächen zu prüfen und weiterhin zu versuchen, eine Einigung zu fördern“, heißt es in der Erklärung.

Die Verhandlungen waren zuvor aufgrund von Netanyahus Entschlossenheit, im Philadelphi-Korridor zu bleiben, zum Erliegen gekommen.

Hamas wiederholt Forderungen

Der hochrangige Hamas-Beamte Mahmoud Mardawi bekräftigte in einer Erklärung gegenüber Al-Mayadeen die Haltung der Widerstandsbewegung zu den laufenden Verhandlungen und die unerschütterlichen Forderungen bezüglich eines Waffenstillstands und eines Austauschabkommens.

Er betonte, dass die Hamas einem Waffenstillstandsabkommen nur zustimmen werde, wenn Israel sich aus dem Gazastreifen zurückziehe, und dass „die humanitäre Hilfe anerkannt werden müsse, bevor die Frage der Gefangenen erörtert werde“.

„Wir fordern ein umfassendes und klares Abkommen und werden die Fragmentierung des Basisdokuments nicht akzeptieren“, sagte der Hamas-Beamte über den von Ägypten vorgeschlagenen Deal.

Er fügte hinzu, dass die Widerstandsbewegung konkrete Ergebnisse aus den Gesprächen in Doha erwarte.

Der Hamas-Beamte schloss mit der Feststellung, dass ‚wenn der Feind seine Zustimmung zu dem Vorschlag nicht bekannt gibt, werden wir ihn nicht im Voraus genehmigen‘, so das libanesische Mediennetzwerk.

Der Völkermord in Gaza geht weiter

Israel missachtet eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, und wird wegen seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords durch Israel am 7. Oktober 2023 43.020 Palästinenser getötet und 101.110 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – der größte Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(Al-Mayadeen, PC)

