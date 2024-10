https://www.commondreams.org/news/israel-bans-unrwa



Palästinensische Kinder sitzen am 28. Oktober 2024 mit Töpfen in der Nähe von provisorischen Zelten, während sie auf die Verteilung von Lebensmittelhilfe in Khan Younis, Gaza, warten.

(Foto: Doaa Albaz/Anadolu via Getty Images)

Mit Israels Vorstoß, die UNRWA zu verbieten, wurde „ein neuer Weg gefunden, um Kinder zu töten“

Von Jake Johnson

29. Oktober 2024

„Dies wird wahrscheinlich zum Zusammenbruch des humanitären Systems in Gaza führen“, warnte ein Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen.

Humanitäre Gruppen und Vertreter der Vereinten Nationen warnten am Dienstag eindringlich vor den potenziell katastrophalen Folgen der Abstimmung der israelischen Gesetzgeber zum Verbot der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, die in erster Linie für die Bereitstellung lebensrettender Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, zuständig ist.

James Elder, ein Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), sagte am Dienstag, dass das humanitäre System in Gaza wahrscheinlich zusammenbrechen werde, wenn das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) aufgrund der am Montag mit überwältigender Mehrheit von der israelischen Knesset verabschiedeten Maßnahmen nicht mehr arbeiten könne.

„Eine Entscheidung wie diese bedeutet plötzlich, dass ein neuer Weg gefunden wurde, um Kinder zu töten“, sagte Elder.

Das Gesetz, das die israelischen Abgeordneten mit 92 zu 10 Stimmen verabschiedet haben, verbietet es der UNRWA – einem häufigen Ziel israelischer Verleumdungskampagnen und militärischer Angriffe – ‚irgendwelche Dienstleistungen‘ innerhalb des ‚Hoheitsgebiets des Staates Israel‘ zu erbringen oder anzubieten.

Die israelischen Gesetzgeber verabschiedeten außerdem eine Maßnahme, mit der die UNRWA zur „Terror“-Organisation erklärt wurde, was israelischen Beamten jeglichen Kontakt mit der Organisation untersagt.

The Guardian merkte an, dass die neu verabschiedeten Maßnahmen, die innerhalb von 90 Tagen umgesetzt werden sollen, „voraussichtlich zur Schließung des UNRWA-Hauptquartiers in Ostjerusalem führen und die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza über Rafah effektiv blockieren würden“.

„Die Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen würde Israel daran hindern, Einreise- und Arbeitserlaubnisse für ausländische UNRWA-Mitarbeiter auszustellen, und die Koordination mit dem israelischen Militär zur Genehmigung von Hilfslieferungen verhindern“, fügte die Zeitung hinzu.

„Humanitäre Akteure sind auf die Koordination mit UNRWA angewiesen, um Hilfe zu leisten und Leid zu lindern. UNRWA kann nicht durch NGOs ersetzt werden.“

Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International, warnte in einer Erklärung am Dienstag, dass die Maßnahmen „einen regelrechten Angriff auf die Rechte palästinensischer Flüchtlinge“ darstellen.

„Es ist eindeutig darauf ausgelegt, der Organisation die Arbeit in den besetzten palästinensischen Gebieten unmöglich zu machen, indem die Schließung des UNRWA-Hauptquartiers in Ostjerusalem erzwungen und die Visa für das Personal beendet werden“, sagte Callamard. “Es läuft auf eine Kriminalisierung der humanitären Hilfe hinaus und wird eine bereits katastrophale humanitäre Krise noch verschlimmern.“

„Dieses entsetzliche, unmenschliche Gesetz wird das Leid der Palästinenser nur noch verschlimmern, die seit den schrecklichen Angriffen der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen im Süden Israels vor einem Jahr unvorstellbare Not ertragen haben und deren Bedarf an globaler Unterstützung größer ist als je zuvor. Die internationale Gemeinschaft muss es schnell und auf das Schärfste verurteilen und ihren Einfluss auf die israelische Regierung geltend machen, um es aufzuheben.“

Die UNRWA wurde nach der Nakba von 1948 von der UN-Generalversammlung gegründet und ist von zentraler Bedeutung für humanitäre Einsätze im von einer Hungersnot betroffenen Gazastreifen – eine Rolle, die Hilfsorganisationen als notwendig und unersetzlich bezeichnen. Laut einem Vertreter der Weltgesundheitsorganisation arbeitet etwa ein Drittel der medizinischen Fachkräfte, die die Polio-Impfkampagne in Gaza unterstützen, bei der UNRWA.

„Die UNRWA spielt eine entscheidende Rolle bei der Versorgung der verzweifelten Zivilbevölkerung in Gaza“, erklärte das International Rescue Committee (IRC) am Dienstag. “Humanitäre Akteure sind auf die Koordination mit der UNRWA angewiesen, um Hilfe zu leisten und Leid zu lindern. Die UNRWA kann nicht durch NGOs wie das IRC ersetzt werden.“

„Der im israelischen Parlament verabschiedete Gesetzentwurf ist ein beispielloser Angriff auf eine UN-Agentur und würde, falls er umgesetzt wird, die humanitäre Katastrophe nur verschlimmern“, fügte das IRC hinzu. “Wir fordern nachdrücklich, dass dieses Gesetz nicht angewendet wird. Wir setzen uns weiterhin für einen sofortigen Waffenstillstand ein, um Hilfe zu leisten, die Geiseln freizulassen und den wachsenden und dringenden Bedarf der Zivilbevölkerung zu decken.“

Sam Rose, stellvertretender Direktor für UNRWA-Angelegenheiten in Gaza, sagte in einem Interview mit CNN, dass „das gesamte humanitäre System“ in der palästinensischen Enklave „jede Minute des Tages auf die UNRWA angewiesen ist, um Dienstleistungen für 2 Millionen Menschen zu erbringen, die unter den schlimmsten Bedingungen leben.“

Die Umsetzung des Verbots, so Rose, “wäre verheerend für uns, verheerend für andere Hilfsorganisationen – aber noch wichtiger für die Bevölkerung hier, die so sehr leidet.“

Übersetzt mit Deepl.com

