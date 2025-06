https://www.palestinechronicle.com/five-israeli-soldiers-killed-trapped-in-gaza-ambush-as-israeli-massacres-continue/



Fünf israelische Soldaten getötet, in Gaza-Hinterhalt gefangen, während israelische Massaker weitergehen

6. Juni 2025 Nachrichten

Palästinensische Kämpfer konfrontieren israelische Soldaten in Gaza. (Foto: Videostandbild)

TeilenTweetPinE-Mail

Fünf israelische Soldaten wurden getötet und weitere bleiben gefangen, nachdem ein Widerstandshinterhalt in Khan Yunis stattfand, während israelische Angriffe in ganz Gaza 52 Palästinenser töteten, darunter Kinder und Journalisten.

Israelische Medien berichteten am Freitag, dass fünf israelische Soldaten getötet und zwei weitere verletzt wurden, als bei einem Hinterhalt in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen ein Gebäude über ihnen einstürzte.

An dem Vorfall war Berichten zufolge eine 12-köpfige Einheit einer israelischen Eliteeinheit beteiligt, die in einem mit Sprengfallen versehenen Gebäude angegriffen wurde.

Derselben Quelle zufolge, die von Al-Jazeera zitiert wird, sind mehrere israelische Soldaten unter den Trümmern verschüttet.

Unterdessen wurden seit Donnerstagmorgen bei anhaltenden israelischen Bombardements in mehreren Gebieten des Gazastreifens mindestens 52 Palästinenser getötet.

Die Al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, bekannten sich zu zwei Operationen in Khan Yunis und einem komplexen Hinterhalt östlich des Flüchtlingslagers Jabaliya im Norden des Gazastreifens.

Ihrer Erklärung zufolge ereignete sich der Hinterhalt in Jabaliya am vergangenen Sonntag an der Ostfront in der Nähe des Mabhouh-Geländes, wobei Sprengsätze, Granaten und Maschinengewehre zum Einsatz kamen.

In einem separaten Vorfall bestätigte das israelische Militär, dass drei Soldaten – alle im Rang eines Oberfeldwebels – am Montag im Norden Gazas getötet wurden, als ihr Militärfahrzeug vom Typ Hummer in Jabaliya angegriffen wurde. Zwei Feuerwehrleute wurden ebenfalls verletzt.

Die Al-Quds-Brigaden, der militärische Flügel der Islamischen Dschihad-Bewegung, kündigten an, ein israelisches Militärfahrzeug im Süden von Khan Yunis angegriffen zu haben.

52 Palästinenser getötet

Krankenhäuser in Gaza meldeten seit Donnerstagmorgen 52 getötete Palästinenser, darunter Kinder und Journalisten, inmitten schwerer israelischer Bombardements.

Eid al-Adha-Takbirs hallten durch den Gazastreifen, während israelische Luftangriffe und Artilleriefeuer die zentralen und nördlichen Gebiete von Khan Yunis erschütterten.

Medizinische Quellen bestätigten, dass ein Kind nordwestlich von Khan Yunis durch israelisches Feuer getötet wurde. Al-Jazeera berichtete von tief fliegenden Kampfflugzeugen und schwerem Gewehrfeuer in den nördlichen Gebieten der Stadt.

Israelische Besatzungstruppen sollen Wohnhäuser in Al-Qarara nordöstlich von Khan Yunis gesprengt und nördlich des Flüchtlingslagers Nuseirat im Zentrum von Gaza Artilleriefeuer abgefeuert haben.

Palästinensische Quellen berichteten, dass Häuser nach israelischen Beschüssen in der Nähe von Jabal al-Surani und al-Rayyes östlich des Stadtteils al-Tuffah in Gaza-Stadt in Brand geraten seien.

Eine israelische Drohne soll eine Gruppe vertriebener Palästinenser in der Nähe des Al-Shifa-Turms im Westen von Gaza-Stadt angegriffen haben, wobei laut einer Quelle im Al-Shifa-Krankenhaus fünf Zivilisten getötet und Dutzende verletzt wurden, darunter vor allem Kinder und Frauen. Al Jazeera zeigte Bilder von der Bergung von Leichen und Verwundeten aus dem Gebiet, das mit Familien überfüllt war, die vor der Gewalt Schutz suchten.

Der Fotojournalist Ahmed Qaljah wurde für tot erklärt, nachdem er bei einem früheren israelischen Drohnenangriff auf ein Journalistenzelt im Innenhof des Al-Ahli-Baptist-Krankenhauses in Gaza verletzt worden war. Damit steigt die Zahl der bei diesem Angriff getöteten Journalisten auf vier.

Nach Angaben des Regierungsmedienbüros in Gaza wurden seit Oktober 2023 mindestens 225 Journalisten im Gazastreifen getötet.

Anhaltender Völkermord

Seit dem 7. Oktober 2023 führt Israel einen Völkermordkrieg gegen den Gazastreifen und missachtet dabei internationale Appelle und verbindliche Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs, seine Kampagne zu beenden.

Mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten hat Israels Krieg rund 180.000 Palästinenser getötet oder verwundet, darunter überwiegend Frauen und Kinder.

Über 14.000 Menschen werden weiterhin vermisst, Hunderttausende wurden vertrieben. Eine durch die Belagerung verursachte Hungersnot hat bereits viele Menschenleben gefordert, darunter auch Kinder.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …