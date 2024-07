https://mondoweiss.net/2024/07/for-the-resistance-tulkarem-residents-face-israeli-airstrikes-and-assassinations/

Für den Widerstand“: Einwohner von Tulkarem sehen sich israelischen Luftangriffen und Attentaten gegenüber

Von Shatha Hanaysha

1. Juli 2024

Mitglieder des Widerstands in Tulkarem im nördlichen Westjordanland bleiben trotzig, während sich Gemeindemitglieder um sie scharen, nachdem ein israelischer Luftangriff einen ihrer Anführer ermordet hat.

Die Folgen des israelischen Luftangriffs auf ein dreistöckiges Gebäude im Flüchtlingslager Nur Shams, 30. Juni 2024. (Foto: Shatha Hanaysha/Mondoweiss)

Am Montag, dem 1. Juli, gab das palästinensische Gesundheitsministerium bekannt, dass ein Kind und eine Frau getötet und vier Palästinenser durch Kugeln der israelischen Streitkräfte bei einer Razzia im Flüchtlingslager Nur Shams und im Flüchtlingslager Tulkarem im nördlichen Westjordanland verletzt wurden.

Während der Razzia, die am Sonntag, den 30. Juni begann, bombardierten israelische Flugzeuge ein Haus in Nur Shams und töteten Saeed Ezzat Jaber, 24, einen der Anführer der Nur Shams Brigade.

Die Nur-Schams-Brigade ist eine bewaffnete Widerstandsgruppe, die mit den al-Quds-Brigaden, dem militärischen Flügel des Palästinensischen Islamischen Dschihad, verbunden ist.

„Sie können uns am Boden nicht überwältigen, also greifen sie zu Bomben und Raketen mit Kriegsflugzeugen“, sagte ein Mitglied der Nur Shams Brigade gegenüber Mondoweiss. „Meine Botschaft an die Besatzer ist, dass, wenn sie uns vom Himmel aus bekämpfen, wir ihnen vom Boden aus entgegentreten werden.“

Am Sonntagnachmittag bombardierten israelische Flugzeuge ein Haus im Viertel Al-Manshiyya im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem, wobei ein junger Mann getötet und fünf weitere verletzt wurden, von denen sich zwei in kritischem Zustand befinden.

Unterdessen meldete der israelische Armeerundfunk, dass eine Drohne eine Wohnung bombardiert habe, die sie seit einiger Zeit überwachte, da sie davon ausging, dass sich dort Mitglieder der Nur-Shams-Brigade aufhielten. Örtliche Quellen erklärten jedoch, dass die Bombardierung von einer Rakete eines israelischen Kampfflugzeugs durchgeführt wurde und ein dreistöckiges Haus zum Ziel hatte.

Fotos, die Mondoweiss während der Beerdigung des gefallenen Jaber aufnahm, zeigten Verletzungen bei Mitgliedern der Nur-Schams-Brigade, die in dem bombardierten Haus anwesend waren und das Attentat überlebt hatten.

Verletzte Widerstandskämpfer der Nur-Shams-Brigade, Tulkarem. (Foto: Shatha Hanaysha/Mondoweiss)

Ein Mitglied der Nur-Shams-Brigade erklärte gegenüber Mondoweiss, der Luftangriff sei ein feiges Attentat gewesen.

„Nach der Ermordung des Kommandeurs Saeed Ezzat verkündete die Besatzung, dass ihre Operation gescheitert sei, weil es ihr nicht gelungen sei, den Anführer der Brigade, Abu Shuja, zu töten“, sagte er. „Die Besatzung denkt, dass sie uns besiegt, wenn sie uns tötet. Aber das ist ein Sieg für uns. Die Besatzung kann uns am Boden nicht überwältigen, also greift sie auf Bombardierungen und Tötungen aus der Luft zurück.“

Die israelische Armee veröffentlichte ein Video von dem Moment, in dem das Haus im Viertel al-Manshiyya, einem der am dichtesten besiedelten Viertel in Nur Shams, bombardiert wurde. Durch die Bombardierung wurden mehr als 10 Häuser in der Umgebung des Zielhauses beschädigt.

Bei einem Rundgang durch das Viertel beobachtete Mondoweiss, dass Dutzende von Häusern beschädigt wurden. In einigen Häusern wurde die gesamte Einrichtung zerstört, und die Fenster wurden über den Köpfen der Bewohner zertrümmert.

Ali Abbas, der in al-Manshiyya lebt, sagte, dass er um genau 14 Uhr durch das Geräusch der Bombardierung aufgewacht sei.

„Wir konnten nicht begreifen, was geschehen war“, sagte er gegenüber Mondoweiss. „Staub erfüllte den Raum, und die Fensterscheiben zersprangen über unseren Köpfen. Es war ein gewaltiger Schlag. Wir haben nicht verstanden, was in der Nachbarschaft passiert war. Als wir auf die Straße gingen, fanden wir ein dreistöckiges Gebäude, das völlig zerbombt war.“

Taghreed Amarne, eine weitere Bewohnerin, berichtete Mondoweiss, dass ihr Haus nur einen Meter von dem Haus entfernt war, das von der Armee beschossen wurde.

„Es gibt keine Sicherheit. Ich war im Schlafzimmer, und mein Mann – er ist ein Mann in den Siebzigern – rannte wie verrückt los, um ihn zu suchen. Ich fing an, wie verrückt zu rennen und über das Glas nach ihm zu suchen“, sagte Amarna. „Ich gebe mein Haus als Opfer für den Widerstand. Wichtig ist, dass die Kämpfer in Sicherheit sind. Geld und Häuser kann man ersetzen. Ich bin nicht traurig über mein Haus. Wir sind traurig über den Verlust unserer jungen Männer. Das Haus ist mir gleichgültig. Wir werden fest in unseren Häusern bleiben und sie bis zur Befreiung nicht verlassen.

„Wir sind wie ein Miniatur-Gaza“, fügt sie hinzu. „So wie die Israelis ihre Häuser bombardiert haben, haben sie heute unsere bombardiert. Sie haben uns bombardiert, während sie sich in ihren Häusern sicher fühlten…aber das wird uns nicht dazu bringen, uns zurückzuziehen oder unsere Häuser zu verlassen. Im Gegenteil, was heute passiert ist, hat mich dazu gebracht, noch mehr an meinem Haus festzuhalten, weil ich weiß, dass ich im Recht bin.“

Der Widerstand schlägt zurück

Am frühen Montag stürmten die israelischen Streitkräfte auch die Stadt Tulkarem, belagerten die Eingänge zum Flüchtlingslager Nur Shams und setzten Scharfschützen auf Wohnhäuser ein. Der palästinensische Widerstand lieferte sich bewaffnete Zusammenstöße mit den eindringenden Truppen.

Israelische Militärfahrzeuge fuhren in Richtung Nur Shams und belagerten das Lager. Währenddessen zerstörten israelische Bulldozer die Infrastruktur im Lager und entlang der angrenzenden Straße. Sie begannen auch damit, Hauptstraßen in Tulkarem zu sabotieren und auszuheben.

Israelische Soldaten stürmten mehrere Häuser und Hochhäuser in der Umgebung des Lagers und setzten Scharfschützen auf den Dächern ein. Am Eingang des Flüchtlingslagers Tulkarem kam es zu Auseinandersetzungen, als Militärfahrzeuge in der Nähe vorbeifuhren, begleitet von Explosionsgeräuschen in der Umgebung.

Die Kameras der Journalisten fingen das Abschleppen eines gepanzerten israelischen Militärfahrzeugs vom Typ Panther ein, das in Nur Shams von einem selbstgebauten Sprengsatz getroffen worden war.

Das gleiche Modell eines Militärfahrzeugs wurde letzte Woche in Dschenin zerstört, als die Dschenin-Brigaden einen „doppelten Hinterhalt“ verübten, bei dem ein israelischer Offizier getötet und 16 weitere Soldaten verletzt wurden.

Die al-Quds-Brigaden im Westjordanland teilten über ihren Telegramm-Kanal mit, dass ihre Kämpfer der Tulkarem-Brigade den israelischen Streitkräften, die seit den frühen Morgenstunden das Lager Nur Shams stürmten, weiterhin gegenüberstanden.

In ihrer Erklärung teilte die Brigade mit, dass ihre Kämpfer während des Angriffs israelische Militärfahrzeuge beschädigt hätten, und erklärte: „Die Welt hat heute auf ihren Bildschirmen gesehen, wie wir ihren militärischen Stolz und ihre gepanzerten Fahrzeuge in eine Lachnummer verwandelt haben, die in der Niederlage davongezogen ist.“

